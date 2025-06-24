≪茨城県境町≫「ＧＬＰ 境古河I」の竣工式および災害協定締結式を行います
≪茨城県境町≫「ＧＬＰ 境古河I」の竣工式および災害協定締結式を行います
茨城県境町（町長：橋本正裕）の圏央道境古河ＩＣに近接する猿山・蛇池地区に、日本ＧＬＰ株式会社（代表取締役社長：帖佐義之）のマルチテナント型物流施設「ＧＬＰ 境古河I」（延床面積：83,936.72平方メートル ）が完成いたします。
つきましては、令和7年6月30日（月）竣工式を執り行いますので、ご多忙とは存じますが、ぜひ取材していただきますようお願い申し上げます。
また、同施設について、災害発生時に地域住民の緊急避難場所としても利用できるよう、同日、日本ＧＬＰと境町が災害協定を締結します。
「ＧＬＰ 境古河I」災害協定締結式および竣工式
開催日時：令和７年６月30日（月）
午後１時30分～ 災害協定締結式
午後２時00分～ 竣工式
場所：「ＧＬＰ 境古河I」施設内（境町大字蛇池字西原748）
ＧＬＰ 境古河I竣工式会場MAP
「ＧＬＰ 境古河I」施設概要等
敷地面積：41,989.58平方メートル （約12,701.85坪）
建築面積：23,242.59平方メートル （約7,030.88坪）
延床面積：83,936.72平方メートル （約25,390.86坪）
構造規模：耐震構造 地上４階建 鉄骨造
企業：日本ＧＬＰ株式会社(https://www.glp.com/jp/)（代表取締役社長：帖佐義之）
本社：東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー16階(https://maps.app.goo.gl/XXwjYdhsHwBNsTZG6)
「ＧＬＰ 境古河I」が立地した猿山・蛇池地区は、境古河ＩＣに直結する国道354号バイパスに面しており、東名高速道路から東関東自動車道までをつなぐ圏央道の中央に位置し、首都圏だけでなく東北・中部・近畿方面へのアクセスに優れた交通利便性の高さから、新たな産業拠点として注目されています。
同地区には「ＧＬＰ 境古河II」の建設が予定されており、境町はこれら２棟の施設誘致により、年間1億7000万円の税収増と約400人の新規雇用を見込んでいます。