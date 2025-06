累計11万部超！大ヒット『すみっコぐらし　きらきらスライムコレクション』　が6月25日発売！

株式会社講談社

株式会社講談社は2025年6月25日に『すみっコぐらし キラキラスライム コレクション』を発売します。



付属の材料でスライムを手作りすることができる本商品は2020年に発売以降、累計11万部を超える大ヒット!

着色液を組み合わせれば、様々な色のスライムを作る事ができるので、夏休みの自由研究にも最適です!

作ったスライムは『すみっコぐらし』のかわいいジッパーバックに入れてキーホルダーにすることもできます! お気に入りのスライムを作って持ち歩こう。

【内容】

●スライムのもと 2本

●固め液 1本

●着色液(赤・青・黄色) 各1本

●計量カップ 1個

●ボールチェーン 5本

●保存ケース 1個

●すみっコぐらし ジッパーバッグ 5種

●すみっコぐらし デコレーションシール 1枚

●デコレーションパーツ 4種

【ご家庭で用意していただくもの】

●スライムを混ぜるためのプラスチックのカップ・保存容器

●混ぜるためのわりばし・スプーンなど

●スプーン

●新聞紙

『すみっコぐらし キラキラスライム コレクション』

対象年齢 6歳以上

定価:3000円(税込)

発売日:2025年6月25日

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.