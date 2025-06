『えびてんのしっぽ』も作れる！『すみっコぐらし』のアクアビーズブックが6月27日発売！

株式会社講談社

株式会社講談社は2025年6月27日に『デザインいっぱい! すみっコぐらし アクアビーズブック』を発売します。

2024年8月、大人気キャラクターのすみっコぐらしに、新キャラクター『えびてんのしっぽ』が仲間入り。「天使なえびてんアイドル」テーマをモチーフにしたコラボカフェ「天使なえびてんカフェ」が全国各地で開催されるなど、ますます人気を集めています。

そんな『すみっコぐらし』のキャラクターを作ることができるアクアビーズブックが、2025年6月27日に発売決定! アクアビーズは水でくっつく不思議なビーズ。2004年に発売され、現在では45以上の国と地域で愛されているおもちゃです。

アイロン・針・糸を使わないのでお子様でも安心して遊ぶことができます。

この本ではアクアビーズを使って、しろくま、えびてんのしっぽ、えびふらいのしっぽを作ることができます。他にもイラストシートが65種類ついてくるので、別売りのアクアビーズを購入して様々なキャラクターを作ることができます!

『デザインいっぱい! すみっコぐらし アクアビーズブック』

定価:1800円(税込)

発売日:2025年6月27日

(C) EPOCH

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.