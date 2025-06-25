ナガオカ オートフォーカス機能搭載でデジタルズーム4×で拡大可能 デジタルカメラ movio 「MAF500」を発売開始
ナガオカは、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、オートフォーカスなどの機能を搭載したデジタルカメラ「MAF500」を全国の家電量販店・ECサイトにて、 2025年 7月 4日より発売いたします。
メーカー想定売価は 8,900円(税抜) / 9,790円(税込)
■製品概要
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。 オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで４×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。
SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に 最適なデジタルカメラです。
■カラーバリエーション(全３色)
・ベージュ (BE)
・チャコール (CH)
・ミントグリーン (MGN)
■製品仕様
【品名】 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
【型番】 MAF500BE/ MAF500CH/MAF500MGN
【JAN】 4967736083621/4967736083638/4967736083645
【想定売価】 8,900円(税抜) / 9,790円(税込)
【イメージセンサー】 1/4型CMOS
【総画素数】 503万画素
【有効画素数】 約500万画素
【レンズ】 F2.2,f=3.73mm
【ズーム】 デジタルズーム4×
【撮影距離】 静止画 : 約0.1m～ , 動画 : 約1m～
【スクリーンサイズ】 2.4インチ
【動画解像度/フレーム数】 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps
【写真解像度】 5M、3M
【保存型式】 AVI(ビデオ) / JPEG (写真)
【記録媒体】 microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応
Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
【手振れ軽減】 電子式 (静止画のみ)
【ホワイトバランス】 オート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯
【セルフタイマー】 オフ, 2秒, 5秒, 10秒
【電源】 リチウムイオン充電池
【入出力ポート】 USB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。
【本体重量】 92g
【本体サイズ】 100×60×20mm
【充電時間】 約2時間
【パッケージ内容】 カメラ本体, リチウムイオン充電池, ストラップ, 充電ケーブル,
ポーチ, 取扱説明書兼保証書
【保証期間】 ご購入後12か月
MAF500で実際に撮影した画像です。
製品URL
https://www.nagaoka.co.jp/item/maf500.html
プレスリリースURL
https://www.nagaoka.co.jp/release/202506001766.html
【問い合わせ先】
株式会社ナガオカトレーディング
Email ： info@nagaokatrd.co.jp
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2
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