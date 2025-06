学校での学びがもっと楽しくなる! パソコン学習用キーボード “KEY PALETTO Folio”のディスプレイ出力に対応したモデルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、iPadで学習する際に正しいキー入力を楽しく覚えることが可能なケース一体型パソコン学習用キーボード「KEY PALETTO Folio(キーパレット フォリオ)」のディスプレイ出力対応モデルを新発売いたしました。



ケース側に充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとφ3.5mmオーディオジャックを搭載しております。キーボードを外してケース単体で使用する際も、映像の出力やiPadの充電、イヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。省スペースで使えるコンパクト設計を実現し、ケース単体の使用時は自由に角度を調整できるため、より快適な学習環境をサポートします。iPadケースとキーボードはそれぞれ交換用もご用意しております。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

学習机で使いやすいコンパクトモデル!校外学習でiPadを持ち出す際にも便利な「KEY PALETTO Folio」

- ケース一体型パソコン学習用キーボード"KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)"です。- iPadケースとキーボードが一体になっているため、iPad本体とUSB Type-Cポートで接続可能。キーボードはポゴピン経由で動作するため、安定した接続が可能です。- ケースとキーボードは分離可能。校外学習でiPadを持ち出す際はケース単体で使えます。- 教室の学習机で教科書や筆記用具と並べて置けるよう、省スペースで使えるコンパクト設計を実現しています。- iPadとケースの接続部には、iPadのUSB Type-Cポートに負担をかけない可動式コネクターを採用。コネクター自動ロック機能も搭載し、子どもの手遊びを防ぎます。- MIL規格810H相当。長く使える耐久性を備えたモデルです。- ケースを装着した状態でiPadフィルムの取り付けが可能です。▲ ケースとキーボードが分離可能で持ち出す際はケース単体で使用可能▲ 省スペースで使えるコンパクト設計▲ ケースを装着した状態でiPadフィルムの取り付けが可能

ディスプレイ出力に対応!「KEY PALETTO Folio iPadケース」

- 4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。※ストラップは別売りです。- ケース側に充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-Cポートとφ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、映像の出力やiPadの充電、イヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。- ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。- 本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。- 裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。- ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。※iPadケースだけを交換したい方のために、交換用iPadケース(TK-KP14UMBKC)もご用意しています。▲ 裏面の大きなのぞき穴で端末の管理に便利▲ タッチペンを収納可能▲ ケース単体で使用する場合は、角度を自由に調節可能

色の違いを見分けやすい配色を採用!「KEY PALETTO Folio キーボード」

- ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。- 原色に近い分かりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。- 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。- 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をしました。- iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。- 本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。- 最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。※キーボードだけを交換したい方のために、交換用キーボード(TK-KP14UMBKK)もご用意しています。

製品詳細

KEY PALETTO Folio

型番:TK-KP14UMBK

価格:\20,900(標準価格)\19,000(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/TK-KP14UMBK.html

KEY PALETTO Folio交換用iPadケース

型番:TK-KP14UMBKC

価格:\14,300(標準価格)\13,000(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/TK-KP14UMBKC.html

KEY PALETTO Folio交換用キーボード

型番:TK-KP14UMBKK

価格:\8,250(標準価格)\7,500(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/TK-KP14UMBKK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250624-02/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一