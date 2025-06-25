キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下 キンドリル）は、アマゾン ウェブ サービス（以下AWS）がグローバルで展開しているAWSパートナーネットワーク（APN）において、「2025 Japan AWS Ambassadors」、「2025 Japan AWS Top Engineers」、「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」、「2025 Japan AWS Jr. Champions」に、キンドリル社員が選出されたことを発表しました。





キンドリルは、グローバルでAWSとの戦略的協業契約を締結し、AWSパートナーの最上位ティアであるプレミアティア サービスパートナーです。ミッションクリティカルなシステムを30年以上にわたり支えてきた経験を生かしながら、ハイブリッドクラウドやマルチクラウドの運用に関するスキルや知見を強みとし、AWSを活用したビジネスの拡充を図っています。AWS技術を有する人材育成の強化についても積極的に取り組み、AWSに関する技術情報の発信を社内外に展開しています。今回の選出は、キンドリルが持つ優れた人材を高く評価された成果であり、今後もAWSを活用したお客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支えるとともに、さらなる品質の向上や運用の高度化を推進します。選出された社員は次のとおりです。2025 Japan AWS Ambassadors：AWS Ambassador Partner Program は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムで、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディアなどを通じて、AWS の技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。世界最上位のAWSに精通しているエンジニアとして、キンドリル社員から２名が選出されました。

・奈良 茂樹（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・ 臼杵 翔梧（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドソリューションデザイン）（継続）

2025 Japan AWS Top Engineers：

特定の AWS 認定資格を持ち、会社を超えてパブリックに技術力を発揮した活動を行っているエンジニアを表彰するプログラムです。キンドリル社員から6名が選出されました。

・坂本 新（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウド成長戦略部）

・奈良 茂樹（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・伊藤 雄哉（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドソリューションデザイン

・大塚 将志（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・叶 奕池（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・篠崎 智紀（コンサルト・プラクティス事業本部 ネットワーク＆エッジ事業部）

2025 Japan AWS All Certifications Engineers：

すべてのAWS認定資格を保有するエンジニアを表彰するプログラムです。キンドリル社員から12名が選出されました。

・臼杵 翔梧（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドソリューションデザイン）

・大菅 直人（コンサルティング＆ソリューションデザイン事業部 テクニカルコンピテンシー＃１）

・久保田 隆夫（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・坂本 新（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウド成長戦略部）

・清水 直人（アプリケーション、データ&AIデリバリー アプリケーション）

・奈良 茂樹（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・篠崎 智紀 (コンサルト・プラクティス事業本部 ネットワーク＆エッジ事業部)

・清野 聡也（チーフ・テクノロジー・オフィス カスタマー・エンタープライズ・アーテクト・ソリューションデザイン#1）

・松尾 磨莉子 (クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウド成長戦略部)

・加藤 達也（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#1）

・大塚 将志（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3）

・田中 みちる（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー）

2025 Japan AWS Jr. Champions：

社会人歴3年目までで、AWS を積極的に学び、アクションを起こし、周囲に影響を与えている若手エンジニアを表彰するプログラムです。キンドリル社員から2名が選出されました。

・篠塚 倖也（クラウドテクノロジーサービス事業部 クラウドデリバリー#3 ）

・李 京龍 (イノベーションテクノロジー事業部 DX推進部 )

以上



キンドリル（Kyndryl Holdings, Inc.）について

キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。 詳細については、www.kyndryl.com(https://www.kyndryl.com/) （英語）またはwww.kyndryl.com/jp/ja(https://www.kyndryl.com/jp/ja)をご覧ください。