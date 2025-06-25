日本酒25%オフ！期間限定スペシャル企画！日本酒100種類47都道府県の日本酒が全て勢揃い×高級鮮魚宝石箱！2025年6月13日(金)NewOpen！夢酒渋谷店

株式会社ALL GRACE

2025年6月13日(金)NewOpen！夢酒渋谷店で期間限定スペシャル企画を行います。

♯拡散希望

https://x.com/yumezake_honten/status/1937773538041274471?s=46&t=lV69YWOzUABMvP-EoJ6UpQ(https://x.com/yumezake_honten/status/1937773538041274471?s=46&t=lV69YWOzUABMvP-EoJ6UpQ)

【スペシャルクーポン】(夢酒渋谷店限定)

下記１.、２.のいずれかお選びください

１.日本酒が25%オフ(プレミアム日本酒除く)

２.プレミアム飲み放題3,300円→2,750円

※夢酒or富士喜商店全店舗のレシート(領収書)を

提示ください。日付が30日以内のものが有効、

もし紛失されている場合は、予約日時と店舗を教えてください

※お通し+料理2品制/1名あたり

※その他注意事項は下記をご確認お願い致します

店名：夢酒渋谷店

電話：03－6455－0399

住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)

https://g.co/kgs/ZhKe5JL （Google）

★夢酒の日本酒の楽しみ方★

47都道府県の日本酒３４０円(税込374円)～約100種類

■北は北海道、南は沖縄まで47都道府県の日本酒全て勢ぞろい

■十四代、新政、黒龍、而今、田酒などのプレミアム銘柄も取り揃え

夢酒☆鮮魚宝石箱☆〈高級鮮魚お造り盛り合わせ〉6点盛り

夢酒に来たらぜひお刺身を食べてほしいというオーナーの願いから実現。なんと、赤字覚悟の100％原価でいただけます。これを食べなきゃ始まらない？！夢酒の目玉商品です。

おまかせ5点盛りに加え、国産ウニ/大粒赤海老/生牡蠣/本マグロなどの高級鮮魚を1点お選び頂けます

店名：夢酒渋谷店

電話：03－6455－0399

住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)

https://g.co/kgs/ZhKe5JL （Google）

〈系列店舗〉

店名：夢酒新宿本店

電話:03-6457-3903

住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F

営業時間：月～金16:00～、土・日・祝15:00～

※金土祝前日は2:00まで

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)

https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）

店名：富士喜商店渋谷店

電話:03-6416-9952

住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201

営業時間：月～金16:00～、土・日・祝13:30～

※金曜日、平日祝前日は1:30まで

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)

https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）

店名：富士喜商店新宿総本店

電話：03－6279－3960

住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F

営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)

https://g.co/kgs/8qMHif （Google）

店名：富士喜商店池袋本店

電話：03－6709－0459

住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F

営業時間：月～金16:00～、土・日・祝13:00～

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)

https://g.co/kgs/puLjhk （Google）

スタッフも募集中！！

https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）

https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）

［日本酒口コミサイト］

SAKEdatabank

https://sakedatabank.com



［会社概要］

株式会社ALL GRACE

本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F

代表取締役：羽染陽一朗

設立：2018年1月

資本金：999万円

ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/