話題のPHILIPS（フィリップス）サウンドバーが国内最大級のAVアワード「VGP2025 SUMMER」でW受賞の快挙！
▲「VGP2025 SUMMER」を受賞した極細サウンドバー『PHILIPS TAB6309』
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売する、3Dオーディオサウンドをスリムに実現した極細サウンドバー「PHILIPS TAB6309」と、映画ファンのために設計されたIMAXサウンド対応サウンドバー「PHILIPS Fidelio FB1」が、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2025 SUMMER」にて、それぞれ受賞いたしました。
【受賞概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/666_1_3107edafe67f3c76c1cf7f747282d8f4.jpg?v=202506260654 ]
【製品概要】
PHILIPS TAB6309
1.iF DESIGN AWARD受賞の極細設計
2.バーチャルサラウンド DTS Virtual:X 対応
3.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
4.用途別で楽しむ4つのサウンドモード
5.サブウーファー付属で最大320Wの高出力
6.Bluetooth LE Audio 対応でスマホ音声も再生可能
7.PHILIPS専用アプリでより細かい音の設定が可能
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名： TAB6309
チャンネル数：2.1ch
総出力：RMS 160W @THD≺=10% 上限320W
ユニット構成：サウンドバー フルレンジスピーカーx2 (105mm*30.7mm) / ツイーターx2 (42mm*30mm)
サブウーファー 115mm*90mm 径ウーファー x2
Bluetooth：5.3 LE Audio
対応音声フォーマット：Dolby Atmos /Dolby TrueHD /Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS Digital surround 5.1 / Dolby MAT / SBC / LC3 / MP3 / WAV / FLAC / LPCM(2ch-7.1ch)
入出力関連：HDMIoutx1(eARC/ARC) / USB / AUXin(3.5mm) / 光デジタル入力 x1
寸法：サウンドバー 811 × 42 × 37mm (幅×奥行x高さ)
サブウーファー 155 × 161 × 391mm (幅×奥行x高さ)
重量：サウンドバー 610g サブウーファー 3.69kg
PHILIPS Fidelio FB1
１.映画館の臨場感 IMAX Enhanced 対応
２.7.1.2chを実現する合計15基のスピーカーを搭載
３.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
４.自動キャリブレーションで空間に最適な音響調整
５.専用アプリ連携で細かい音の設定が可能
６.声で操作可能な AirPlay、Alexa 対応
７.用途別で楽しむ5つのサウンドモード
８.EISA AWARD、iF DESIGN AWARD 受賞
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm(幅 × 高さ × 奥行)
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround(5.1-ch)、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI
【イコライザー設定】映画、音楽、音声、スタジアム、カスタム
Bluetooth：Bluetooth 5.0
Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、マルチポイント(マルチペア)サポート
ストリーミング形式：SBC
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
スマートホーム：Chromecast、Spotify Connect、Alexa、Apple AirPlay2
【販売サイトのご案内】
以下のオンラインストアにてPHILIPS製品をお取り扱いしております。
■ 50TH+（フィフティープラス）
https://www.50th.jp/pages/philips-introduce
■ 楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア
https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
※このほか、ヨドバシカメラ、Amazon、コストコオンラインなどでもお求めいただけます。
PHILIPSのすべてのオーディオ製品の開発には、厳しいトレーニングとテストをパスした「ゴールデンイヤー」の称号を持つ音質評価の専門家が関わり、開発段階からブラインドリスニングテストを繰り返し、コンセプトをキープした音質を製品化してお届けします。
鑫三海株式会社について
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Amazon https://www.amazon.co.jp/stores/ERWAY/page/44631BCB-9B77-49D6-B99B-70D0D3313F6E
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