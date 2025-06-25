¡Ö¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡×¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¸¸¿À¡Ö¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È

³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È¤ÏPC¸þ¤±MMORPG¡Ö¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÁ¸±¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¸¸¿À¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¿·ÅÐ¾ì¤Î¸¸¿À¡Ö¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¤ÈËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ª


6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¸¸¿À¡Ö¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸¸¿ÀBOX¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×´ü´Ö¡Û2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡ËÄê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»Ï¤Þ¤Ç


¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä

¡Ö¥Õ¥Õ¥Õ¡Ä¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¡Ä¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡×



¢¡Â°À­¡§°Ç


¢¡¥¹¥­¥ë¡§¥µー¥ô¥£¥¹¡¦¥¢¥ê¥¢¡¢¥×¥ê¥Ä¥£¥¨¡¦¥«¥ó¥È¡¢¥Õ¥é¥ï¥êー¥Ïー¥È


¢¡¼é¸î¥¿¥¤¥×¡§°ÇÂ°À­ÆÃ¹¶¡¦Èï¥À¥áー¥¸¸º¾¯





¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¤ÏÅ¨¤Î°ÜÆ°¤òÉõ¤¸¤ë¥¹¥­¥ë¤ä¡¢Å¨¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¥¹¥­¥ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥­¥ë¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÃç´Ö¤¬Í¿¤¨¤ë¥À¥áー¥¸¤ò¾å¾º¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£



¢¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤ÆÆÃÅµ¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¿·¸¸¿ÀÅÐ¾ìµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª


ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¡Ú¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡ËPU¡Û¸¸¿ÀBOX¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¤ÎÁÛ¶Ì¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¤ÎÁÛ¶Ì¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¤Î¾ÓÁü²è¡×¤ä¡Ö¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¡Û¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¸¸¿À¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¤Î¾ÓÁü²è


¥Íー¥à¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥á¥¤¥É¤ÎÁÕ¶Ê

¡Ú¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ï¡¡¥³¥Á¥é(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12518&mode=2&news_type=6)¡¡¡Û


¢¡¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡Ù ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¸¸ÁÛ¿À°è¤Ï¥¢¥Ë¥áÄ´¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£


¥«¥ï¥¤¥¤·Ï¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤ÇÁíÀª150ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ö¸¸¿À¡×¤ä¡¢¥®¥ë¥É¤ÎÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ò¾·¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¦¤Þ¤Þ¤Î½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£





¢¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)


¢¨¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¡¥²ー¥à³µÍ×


[ ¥¿¥¤¥È¥ë ] ¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-


[ ¥¸¥ã¥ó¥ë ] ¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG


[ ÂÐ±þ´Ä¶­ ] PC¡ÊWindows¡Ë


[ ³«È¯²ñ¼Ò ] X-LEGEND Entertainment Corp.


[ ²Á³Ê ] ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÀ©)



¢¡ºÇ¿·¾ðÊó


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS(https://genshin.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS)


¸ø¼°X¡§https://x.com/genshin_PR



¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§


(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.


(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.