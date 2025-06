企業を対象とした『Kawaii BHQ（脳の健康）研究』の開始

BHQ株式会社

BHQ株式会社(埼玉県さいたま市、代表取締役:川森 雅仁、以下BHQ社)は、一般社団法人ブレインインパクト(京都府京都市、理事長:山川 義徳、以下 ブレインインパクト)と株式会社サンリオエンターテイメント(東京都多摩市、代表取締役社長:小巻 亜矢、以下 サンリオエンターテイメント)と共同で、Kawaiiを通じた市民科学BHQ(脳の健康)研究を構想し、脳科学を専門にしないビジネスパーソンであっても、みんなでなかよく研究を進める『Kawaii BHQ研究』を開始しました。

つきましては、Kawaiiを活用したビジネスパーソンの脳の健康向上研究に、協力いただける企業(Kawaii BHQ研究企業:KB研究企業)とその従業員(KB研究員)を募集します。(図1)。

図1 KB研究企業/KB研究員の募集

これまでブレインインパクトでは、脳の健康状態を知ることができる国際標準規格BHQ(Brain Healthcare Quotient)を活用して、ビジネスパーソン向けの実証研究を行ってきました。具体的には、生命保険会社様と連携して、従業員向けに脳の健康測定と職場での健康行動実践状況調査を実施し、その結果、職場での脳の健康行動が、従業員のストレス耐性の向上に寄与する可能性を示しました。また、最近では、脳の健康に良い行動に関連する企業(日本電気株式会社や株式会社ルネサンス、コクヨ株式会社、NTT PARAVITA株式会社など)と、異業種連携によるBHQエコシステム研究を開始し、健康管理、睡眠休息、運動、環境、学習、食事、社会生活について、ビジネスパーソンに対する『実践出来ているライフスタイル』や『実践できていないが実践しても良いと考えるカテゴリ』を明らかにする研究にも取り組んでいます。

一方、サンリオエンターテイメントでは、仕事の場面でも、Kawaiiものが好影響を生むとして、さまざまな場面で活用しています。ハーモニーランドがある大分県では、大阪・関西万博にあわせて大分空港が「大分ハローキティ空港」という愛称になった際のセレモニーにて、自治体の方を含めた皆さまにハローキティのカチューシャをつけて参加いただき、会場内に限らず、現場のコミュニケーション向上にも繋がりました。

このように、ブレインインパクトとサンリオエンターテイメントがそれぞれ、ビジネスパーソンのウェルビーイングの向上に向けてBHQの活用やKawaiiの活用に取り組んできた中で、MRIを用いた京都大学國分圭介特定准教授、筑波大学根本清貴准教授、山川義徳特命教授(当団体理事長)の研究から、男性や高齢者、知識労働に従事する人はKawaiiを避ける傾向にあり、得られたかもしれない幸福感を得るチャンスを逸してしまい、脳の健康維持を妨げている可能性が明らかになりました。このことから、Kawaiiに触れることによって、さらに高い仕事のパフォーマンス発揮に繋がることが示唆されます。

図2 Kawaii感受性と脳の健康研究

そこで、脳を健康にするためのガイドラインであるBHQ Actionsを参考にして、Kawaii BHQ Actionsを作成しました。Kawaii BHQ Actionsは、職場でできるKawaiiの取り組みとして、Kawaii環境を整えたり、Kawaiiを起点としたコミュニケーションに挑戦したりする取り組みです。(図3)。

図3 『Kawaii BHQ Actions』イメージ

一方、MRIを用いたBHQによる脳の健康チェックは、MRIを保有する病院に行く必要があり、また多くの費用が掛かるという問題がありました。そこで、BHQ社とパナソニックホールディングス株式会社(大阪府門真市、代表取締役:楠見 雄規、以下 パナソニックHD)プロダクト解析センターが共同開発したクイックBHQドックを用いることにしました(図4)。

図4 クイックBHQドックレポート イメージ

このKawaii BHQ ActionsとクイックBHQドックを使って、ビジネスパーソンが『Kawaiiに触れることで脳は健康になるのか?』、『Kawaiiキャラクターの違いによって、脳への影響は異なるのか?』、『自分に最適なKawaii体験が存在するのか?』、『脳の状態に応じて適したKawaii体験が異なるのか?』など、BHQとKawaiiの様々な謎を検証するために、Kawaii BHQ研究の最初の協力企業として、パナソニックホールディングス株式会社(大阪府門真市、代表取締役:楠見 雄規、以下 パナソニック HD)プロダクト解析センターの従業員を対象とし、ビジネスパーソン向けのKawaii BHQ研究の予備実験を実施しました。

具体的には、パナソニック社員22名を対象に、1週間職場でKawaii BHQ Actionsを実践してもらうことで、脳が健康になるかを検証しました。出社時と帰宅時の1日2回クイックBHQドックを測定し、日中は図4のKawaii BHQ Actionsを可能な限り実施してもらいました(図5)。

図5 パナソニック社内でのKawaii活用風景

その結果、Kawaii BHQ Actionsを職場で導入しなかった期間(介入前)は月曜にBHQスコアは低く、水曜に向けて一時的に上がるも、金曜に低下する傾向であったのに対して、Kawaii BHQ Actionsを導入した期間(介入時)は月曜からBHQスコアは高くなり、金曜に向けてさらに向上する傾向にあることが示唆されました(図6)。

図6 クイックBHQドックを用いた脳の健康状態の推移の結果

今回の結果を踏まえ、Kawaiiを活用することで、ビジネスパーソンの脳の健康向上に寄与する可能性が示唆されたことから、他の職種・業種・国でも実施いただくことで再現性が確認できるか検証すべく、KB研究企業を募集します。この研究を通じて、ビジネスパーソンのウェルビーイング向上に、Kawaii×BHQという新たな視点で貢献していく予定です。

KB研究企業の参画要件は、1.20名以上のビジネスパーソン(Kawaii BHQ研究員)の協力を得られること、2.パソコンやスマホなどのネット環境を準備できること、3.オンラインアンケートに協力できること、となっています。職場で、Kawaii BHQ Actionsを実践頂くと共に、クイックBHQドックを通じたBHQ計測に協力頂きます。クイックBHQドック測定の頻度とKawaii BHQ Actionsの内容、研究費用は以下の通りです。参加希望の企業は、以下の問い合わせ先より申し込み下さい。

<Kawaii BHQ研究概要>

<お問い合わせ先>

BHQプロジェクト事務局

E-mail:bhq_contact@bi-lab.org

<詳細資料>

2025年5月23日に、BHQ株式会社、株式会社サンリオエンターテイメント、一般社団法人ブレインインパクトが開催した、Kawaii BHQ研究プロジェクトに関する説明会資料

https://drive.google.com/file/d/1Hk-3QAQkW6_PelKFLqgchTCMFmh7Y2T1/view?usp=sharing

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1706234

【関連情報】

◇BHQ株式会社(https://www.bhq.co.jp/)

脳の健康管理指標であるBHQを誰もが簡単に使えるためのプラットフォームを提供すると共に、BHQ Actionsに基づいて、様々なライフスタイルによって楽しみながら脳の健康維持増進ができることを目指しています。

◇一般社団法人ブレインインパクト(https://www.bi-lab.org/)

脳の健康管理指標BHQに関連する各種取り組みについての国際標準化活動を推進すると共に、脳情報のデータベースを公的共用リソースとして提供しています。今回の研究成果を活用し、脳科学研究の振興及び研究成果の社会への還元をより一層進めていく予定です。

◇株式会社サンリオエンターテイメント(https://www.sanrio-entertainment.co.jp/)

テーマパークである「サンリオピューロランド」及び「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を運営しており、ハローキティをはじめとしたサンリオキャラクターのライブショーやアトラクション・イベントの企画制作、オリジナルグッズやフードメニューの開発、オンラインコンテンツの発信など、幅広いエンターテイメントビジネスを展開しています。