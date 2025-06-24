チャンネル登録者数200万人を超えるマインクラフト配信グループ「AnimalMace」のグローバル展開をサポート！

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株式会社Brave group


布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）は、マインクラフトの配信やアニメーション動画で人気を博す、『AnimalMace』（読み：アニマルメイス、通称：Mace）のサポートを開始することをお知らせいたします。


■AnimalMaceとは

英語圏で絶大な人気を誇るVTuber兼マインクラフトアニメーター、AnimalMaceは、流行を取り入れたコミカルなアニメーションで人気を博しています。親友のVix、Oxy、Niyaも登場する、賑やかで誰もが安心して楽しめるコンテンツが特徴です。
2021年の活動開始からチャンネル登録者数は200万人を突破。YouTube Shortsでは100万回再生を超えるヒット作を連発しており、英語圏で注目されているクリエイターです。
今後はBrave groupと共に、アジア圏をはじめとした多言語翻訳やグッズ展開などを通じて、さらなるファン層の拡大を目指します。



▼AnimalMace 本人からのコメント



（左からVix、Oxy、AnimalMace、Niya）

これまで届かなかった皆さまと出会えることが、とても嬉しいです！


Brave groupと共に、bilibiliをはじめ各国のプラットフォームへ多言語翻訳つきのコンテンツを届けていきます。


また、グループ全員がVTuber活動により専念できることにも、大きな可能性を感じています。


今後の展開に、どうぞご期待ください！


・AnimalMace YouTube: https://www.youtube.com/@animalmace


・AnimalMace bilibili: https://space.bilibili.com/1529318685


・AnimalMace X: https://x.com/AnimalMace


・Oxy X: https://x.com/OxyCGolem



■会社概要

布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）


・設立：2023年12月6日


・董事長：舩橋 純・董事：星 崇祥、山崎 優、五十嵐 健


・所在地：深セン市南山区


・事業内容：IP Production（VTuber事業）/IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）



株式会社Brave group


・設立：2017年10月11日


・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）


・代表取締役：野口 圭登


・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階


・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation


・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/


・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/


・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/


・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/


・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company