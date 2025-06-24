チャンネル登録者数200万人を超えるマインクラフト配信グループ「AnimalMace」のグローバル展開をサポート！
布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）は、マインクラフトの配信やアニメーション動画で人気を博す、『AnimalMace』（読み：アニマルメイス、通称：Mace）のサポートを開始することをお知らせいたします。
■AnimalMaceとは
英語圏で絶大な人気を誇るVTuber兼マインクラフトアニメーター、AnimalMaceは、流行を取り入れたコミカルなアニメーションで人気を博しています。親友のVix、Oxy、Niyaも登場する、賑やかで誰もが安心して楽しめるコンテンツが特徴です。
2021年の活動開始からチャンネル登録者数は200万人を突破。YouTube Shortsでは100万回再生を超えるヒット作を連発しており、英語圏で注目されているクリエイターです。
今後はBrave groupと共に、アジア圏をはじめとした多言語翻訳やグッズ展開などを通じて、さらなるファン層の拡大を目指します。
▼AnimalMace 本人からのコメント
（左からVix、Oxy、AnimalMace、Niya）
これまで届かなかった皆さまと出会えることが、とても嬉しいです！
Brave groupと共に、bilibiliをはじめ各国のプラットフォームへ多言語翻訳つきのコンテンツを届けていきます。
また、グループ全員がVTuber活動により専念できることにも、大きな可能性を感じています。
今後の展開に、どうぞご期待ください！
・AnimalMace YouTube: https://www.youtube.com/@animalmace
・AnimalMace bilibili: https://space.bilibili.com/1529318685
・AnimalMace X: https://x.com/AnimalMace
・Oxy X: https://x.com/OxyCGolem
■会社概要
布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）
・設立：2023年12月6日
・董事長：舩橋 純・董事：星 崇祥、山崎 優、五十嵐 健
・所在地：深セン市南山区
・事業内容：IP Production（VTuber事業）/IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）
・代表取締役：野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company