b.stage、「KREAM」のグローバルファンコマースショップをローンチ...海外展開の基盤構築

グローバルファンダムビジネストータルソリューション「b.stage(https://bstage.in/)」が、プレミアム限定版取引プラットフォーム「KREAM」のグローバルコマース市場進出を支援する。KREAMは最近、b.stageを通じてグローバルファン専用コマースショップ(global.kream.co.kr(https://global.kream.co.kr/))を構築し、10日からtripleS X OVER THE PITCHコラボ商品の販売を開始した。20日からはATEEZ X Vandy The Pinkコラボレーション商品の販売を開始し、世界中のファンから大きな注目を集めている。

KREAMは急成長を続けており、最近グローバルリセールプラットフォーム市場で取引額基準1位となった。米国、日本、東南アジアなど主要拠点地域への投資と事業基盤を確保し、マレーシア、インドネシアなどにも急速に領域を拡大している。実際、KREAMは2024年基準で売上高1,775億ウォン、前年同期比45.3%増を記録し、成長を続けている。

今回のb.stageとの協業を通じて、KREAMはグローバルファンダム需要に対応するためのコマース能力強化の第一歩を踏み出した。b.stageのオールインワンコマースソリューションを基盤に、会員登録から決済、配送まで全過程を統合運営できるグローバル専用プラットフォームを構築し、試験運営中である。

b.stageは今回のパートナーシップを通じて、単純なコマースを超え、ブランドと製品を中心とした消費者参加設計が可能であることを実証した。b.stageは「Shopify」や「Cafe24」などが提供するグローバルEコマースに必要な必須機能だけでなく、コンテンツ管理、コミュニティ運営などファンダムに特化した機能まで一度に提供し、グローバルファンダムベースのコマース市場に差別化されたソリューションを提供する。特に、KREAMが目指すプレミアムブランドアイデンティティを表現できるプラットフォームカスタマイズ機能により、グローバルファンにも没入型ブランド体験を提供できるよう設計されている。

最近、ファンダムベースのブランディングがリテール、ファッション、コンテンツなど様々な産業分野で注目される中、b.stageは今回の事例を通じてプラットフォームの汎用性と拡張可能性を改めて実証した。今後もファン体験を中心とした技術とサービスを基盤に、ブランドとファンがより深く繋がるファンダムビジネス環境を構築していく計画である。

KREAM関係者は「KREAMは限定版プレミアムブランドを愛するファンが集まる空間であり、単純なリセールプラットフォームを超えて全世界ユーザーの嗜好と文化を繋ぐライフスタイルコマースに進化している」と述べ、「今回のb.stageとの協業は、ブランドファンダムを中心とした新しい消費方式を提示すると同時に、KREAMが目指すプレミアム体験をグローバルファンにも拡張する機会となるだろう」と明らかにした。

b.stageを運営するbemyfriendsの徐宇錫(ソ・ウソク)共同代表は「ブランドと製品を中心に形成されるファンダムは、もはや単純消費を超えて自ら文化を作り拡張していく主体である」とし、「ファンダムの潜在力を技術で繋ぎ、様々な領域で持続可能な関係を作っていくことがプラットフォームの役割だと信じているため、b.stageは今後もK-POP、リテール、ファッション、スポーツ、ライフスタイルなどファンダムが存在するすべての産業分野で自律的な繋がりを支援し、産業間の境界を超越するビジネスの拡張を続けていく」と強調した。

一方、b.stageはG-DRAGON、ジョン・ソミ、ミュージカル俳優カイ、I-POPグループW.I.S.Hなど様々な分野のグローバルIPと共にビジネスを展開し、リテール・ファッション・コンテンツなど産業全般にファンダムプラットフォームの適用範囲を拡大している。ファンダムが存在するすべての領域でブランドとファンがより密度高く繋がることができる環境を構築していき、今後もファン体験を中心としたプラットフォーム価値を基盤にファンダムビジネスの新しい基準を提示する計画である。