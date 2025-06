Photoroom × タミヤによるSNSキャンペーン「Photoroomで魅せるタミヤの世界」表彰イベントが7月24日（木）に開催決定。ミニ四駆好きでお馴染みの「令和ロマンの松井ケムリさん」が登壇！

Artizans of Photo Video Background Editor App S.A.S

高精度の自動切り抜き・背景除去ができるAI画像編集アプリ「Photoroom」(本社:フランス、パリ)は、総合模型メーカーの株式会社タミヤ(本社:静岡市)とのコラボレーションによるSNSキャンペーン「Photoroomで魅せるタミヤの世界」を現在実施中です。

このたび、当キャンペーンの優秀作品を表彰するイベントを2025年7月24日(木)に開催することが決定しました。当日は特別ゲストとして、令和ロマンの松井ケムリさんが登壇し、入賞者への表彰を行います。イベントの模様は、タミヤ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信、全国のホビーファンにお届けします。

■令和ロマンの松井ケムリさんをお招きした表彰イベントを開催!

SNSキャンペーン「Photoroomで魅せるタミヤの世界」は6月17日(火)から実施中、ご自身が所有するタミヤのプラモデル、RCカー、ミニ四駆などの画像を、Photoroomに搭載された編集機能や本キャンペーン向けに開発された限定コラボテンプレートを活用して加工し、XまたはInstagramに投稿いただく参加型企画です。

投稿された作品の中から優秀作品3点を選出し、入賞者には「TAMIYA TOKYO」オリジナルグッズ3点セットを贈呈いたします。この度、当キャンペーンの表彰イベントを7月24日(木)に開催することが決定、当日はミニ四駆好きでお馴染みの令和ロマンの松井ケムリさんがプレゼンターとして登場いたします。

■表彰イベントでは表彰式&トークセッションを実施、イベントの様子はYouTubeタミヤ公式チャンネルでライブ配信!

イベント当日は表彰式に加え、SNSキャンペーン「Photoroomで魅せるタミヤの世界」にちなみ、プラモデルが映える撮影・加工のコツや、模型と写真を通じた自己表現の楽しさをテーマに、松井ケムリさんとTAMIYAのMC ガッツさん、Photoroom担当者によるトークセッションを実施します。

イベントの模様はYouTubeタミヤ公式チャンネルにてライブ配信を実施、全国のホビーファンに向けて、Photoroomとタミヤが届ける“ものづくりの楽しさ”を発信します。

<イベント概要>

日時:2025年7月24日(木)14:00~15:00(予定)

実施内容:

・SNSキャンペーン表彰式(入賞者3名への賞品贈呈)

・トークセッション

(ゲスト:松井ケムリさん、TAMIYA MCガッツ、Photoroom担当者)

配信:YouTubeタミヤ公式チャンネルにてライブ配信

配信URL:https://www.youtube.com/@TAMIYAINC

※本イベントはオンライン配信限定で実施され、一般の方の来場はできません。

受賞者以外の方の会場への来場はお控えください。

<最新情報>

イベントの最新情報はPhotoroomの公式Xアカウントにて随時お知らせいたします。

https://x.com/PhotoroomJP

■SNSキャンペーン「Photoroomで魅せるタミヤの世界」を実施中!応募は6月30日(月)まで!

<キャンペーン概要>

実施期間:2025年6月30日(月)まで

応募方法:

1.ご自身がお持ちのタミヤ製品を撮影し、Photoroomを使って加工。

2.ハッシュタグ「#タミヤとPhotoroom」をつけて画像をXもしくはInstagram(フィード投稿のみ)に投稿。

3.Photoroom公式とTAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO公式をフォロー。

※両アカウントのフォローが応募条件となります

Xで応募|下記両アカウントをフォロー

・PhotoroomJP公式(@PhotoroomJP)

・TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO公式(@TAMIYA_TOKYO)

Instagramで応募|下記両アカウントをフォロー

・PhotoroomJP公式(@photoroom_jp)

・TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO(@tamiya_tokyo)

優秀作品者へのご連絡:2025年7月7日(月)より順次、Photoroomより個別にDMにてご連絡いたします。

景品内容:TAMIYA TOKYOオリジナルグッズ3点セット × 3名様

■Photoroomアプリ内にて、全7種類のスペシャルテンプレートを提供

本キャンペーンを記念して、タミヤ仕様のスペシャルテンプレートを7種類ご用意いたしました。ご自身が持つタミヤのプラモデル画像をPhotoroomで加工する際に、是非このテンプレートをご活用ください。

タミヤ限定コラボテンプレート リンク:https://tinyurl.com/PhotoroomPR

テンプレート配布期間:2025年9月30日(火)まで

■優秀作品は「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて展示

本キャンペーンにご投稿いただいた作品のうち、優秀賞に選ばれた作品(3点予定)は、タミヤのフラッグシップ施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて7月22日(火)から8月31日(日)の期間中に展示いたします。

※なお、優秀賞以外の作品についても、展示をお願いする場合がございます。

【施設概要】

施設名称:TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

(タミヤ・プラモデルファクトリー・トーキョー)

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F

営業時間:平日11:00~20:00/土日祝 10:00~19:00



■タミヤについて

株式会社タミヤ(静岡県静岡市)は1946年創業。車、飛行機、艦船などのプラスチックモデル、ラジオコントロールモデル、ミニ四駆、工作キット、関連製品の製造販売などを行う総合模型メーカーです。 「FIRST IN QUALITY AROUND THE WORLD」品質世界一を常に変わらぬ目標に掲げ、心の豊かさがますます大切になるこれからの時代、世界中の皆様へ充実したホビータイムをお届けするため、模型の可能性を追求し続けています。

公式HP https://www.tamiya-plamodelfactory.co.jp/

公式X(旧Twitter) @ TAMIYA_TOKYO

公式Instagram @tamiya_tokyo

■Photoroomについて

Photoroomは、最先端のAI技術を活用し、誰でも簡単に高精度な画像編集ができるAI画像編集アプリです。

高精度な背景除去ツールとして、AIによる背景生成やシャドウの追加など多彩な機能を提供。「一括編集モード」「消しゴムツール」「AI背景生成」「AIシャドウ」など、EC・フリマ出品に役立つ幅広い編集機能を備えています。

2019年のサービス開始以来、日本国内ではネットショップ運営者やフリマアプリ出品者を中心に支持を集め、累計ダウンロード数は200万回を突破。2025年6月にはAppleのApp Store「App of the Day(今日のApp)」に選出され、さらに注目を集めています。

グローバルでは累計2億ダウンロードを記録し、年間で70億枚以上の画像を処理。現在はモバイル・Web・APIを通じて180以上の国と地域で利用され、世界で最も利用されているAI画像編集アプリのひとつとなっています。

Photoroom 日本関連リンク

アプリ無料ダウンロード(iOS / Android) : https://tinyurl.com/PhotoroomPR

公式Web(日本語) : https://www.photoroom.com/ja

日本公式X(ツイッター):https://twitter.com/PhotoroomJP

日本公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@Photoroom.jp

日本公式 Instagram : https://www.instagram.com/photoroom_jp

App Store ストーリー : https://apps.apple.com/jp/story/id1515847268