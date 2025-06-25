“意外な解決”が購買行動を変える？季節特有の悩みや気分に寄り添う特集をあるるモールが公開開始

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、季節ごとに変化する悩みや気分に対して、“意外だけど納得できる”新たな解決視点を提案する特集「”いつもと違う”が日常のヒントに。”今”のおすすめを探す」を、2025年6月24日(火)より連載形式で公開いたします。

”いつもと違う”が日常のヒントに。”今”のおすすめを探す(https://alulu.com/archive/current_items/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=currentitems)

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◆よくある正解じゃない、“意外だけど納得できる”選択肢を提案

四季折々に感じるちょっとした不調や気分の波に対して、「これが正解」とされる対策は数多く存在します。

しかし本特集では、そうした「よくある正解」ではなく、”意外だけど納得できる”視点で選ばれたアイテムや体験を紹介。

提案する商品は、単なる機能や見た目だけではなく、「なぜこれが効くのか」という背景をあわせて発信。

その時の悩みや気分の動きに寄り添った選び方を提案します。

◆第一弾テーマ：「もうすぐ終わる6月！祝日がない中毎日頑張ったあなたに小さなご褒美を」

連載の第1回目では、「6月は祝日がひとつもない」という事実に着目。

知らず知らずに頑張っているすべての人へ向けて、あるるモールでは “自分へのご褒美”にぴったりのスイーツを紹介します。

紹介しているスイーツは、どれも”作り手のこだわりがこもった”逸品ばかり。

普段はビジュアル重視でスイーツを選びがちな方や、新しいものに手を出しにくい方も、今回は“背景のあるおいしさ”に出会えるチャンスです。

どんなスイーツが紹介されているかは、記事内でぜひご確認ください。

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【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

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■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=currentitems)

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【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/