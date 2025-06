『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』特集！「月刊ホビージャパン8月号」6月25日（水）発売！

株式会社ホビージャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:松下大介)は、模型雑誌「月刊ホビージャパン2025年8月号」を2025年6月25日(水)より全国書店にて発売いたします。月刊ホビージャパン8月号は機動戦士Gundam GQuuuuuuX!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323589&id=bodyimage1】6月25日(水)発売「月刊ホビージャパン 2025年8月号」の特集は「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」!5月までに発売されたキットを使った作例や、大型モデルのスクラッチ作例、ストーリーダイジェスト、メカニカルデザイン・山下いくと氏への直撃インタビューをお届けいたします。そのほか「MS-05A ザクI」「アストラナガン」「コンボイ Humikane Shimada Ver.」といったプロモデラーが製作した作品も多数ご紹介いたします!【巻頭特集】機動戦士Gundam GQuuuuuuX【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323589&id=bodyimage2】~ロックガ外レル。~「月刊ホビージャパン8月号」の特集は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』!本特集では、2025年5月までに発売された『GQuuuuuuX』キットの作例に加え、「gMS-Ω GQuuuuuuX ヘッドモデル」「MAN-03 キケロガ」といった大型モデルのスクラッチ作例を掲載いたします。そのほか『GQuuuuuuX』のストーリーダイジェストやメカニカルデザイン・山下いくと氏への直撃インタビューもお届けいたします。●作例/MAN-03 キケロガ製作/ensingプロジェクトチーム3D設計・出力・解説/佐藤智彦表面処理・塗装/赤澤経治●作例/gMS-Ω GQuuuuuuX ヘッドモデル製作/柳生圭太【ガンプラ】MS-05A ザクI【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323589&id=bodyimage3】『復讐のレクイエム』版のザクIをお気楽にセミスクラッチ!『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』より、「MS-05A ザクI」の作例をお届け!「HG ザクII F型 ソラリ機(復讐のレクイエム)」を使用した、比較的スクラッチ難易度が低めとなっている本作例。プロモデラー・らいだ~Joeによるウェザリング仕上げの“旧ザク”をご覧ください!●作例/MS-05A ザクI製作/らいだ~Joe【作例】コンボイ Humikane Shimada Ver.【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323589&id=bodyimage4】司令官がかわいくなっちゃった!『トランスフォーマー』より、島田フミカネ氏のイラストを基に立体化された「コンボイ Humikane Shimada Ver.」をご紹介!キュートにトランスフォームした司令官の魅力をそのままお届けできるように、じっくり丁寧に仕上げたプロモデラー・ネコアシの作例を御覧ください!●作例/コンボイ Humikane Shimada Ver.製作/ネコアシ【商品情報】月刊ホビージャパン 2025年8月号●発売日:2025年6月25日(水)発売●定価:1,320円(本体1,200円+税10%)●雑誌コード:08127-08●JANコード:4910081270857●判型:A4変型●発売元:ホビージャパン【権利表記】(C)創通・サンライズ(C) KOTOBUKIYATRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission.(C) 2025 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

