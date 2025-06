GNSSチップモジュール市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）

1

Survey Reports LLCは、2025年6月に「GNSSチップモジュール市場」に関する調査報告書を発行しました。本報告書は、デバイス別(スマートフォン、タブレット、個人用ナビゲーションデバイス、車載システム、その他)、用途別(ナビゲーション、マッピング、測量、位置情報サービス、テレマティクス、タイミングと同期、その他)、 エンドユーザー産業(コンシューマーエレクトロニクス、建設、農業、自動車、軍事・防衛、海洋、輸送、その他)別に分類した「GNSSチップモジュール市場の世界市場分析、動向、機会、予測(2025-2035年)」を発表しました。この報告書は、GNSSチップモジュール市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、主要な市場動向を分析し、市場予測を提供しています。GNSSチップモジュール市場 概要GNSS(Global Navigation Satellite System)チップおよびモジュールは、衛星信号を受信・処理して正確な位置、ナビゲーション、および時刻情報を決定するために、デバイスに不可欠なコンポーネントです。これらのモジュールは、GPS(米国)、GLONASS(ロシア)、Galileo(EU)、BeiDou(中国)などのシステムをサポートし、グローバルなカバレッジを実現します。スマートフォン、自動車システム、ドローン、ウェアラブルデバイス、IoTデバイスなど、幅広い分野で広く採用されています。GNSSモジュールは、アンテナ、プロセッサ、信号増幅器を統合し、リアルタイムでの正確な位置測定を提供します。低消費電力、小型化、多衛星システム対応の進展により、性能が大幅に向上し、GNSSチップは現代の位置情報ベースのアプリケーションや接続技術において不可欠な存在となっています。Surveyreportsの専門家はGNSSチップモジュール市場を分析し、2025年のGNSSチップモジュール市場規模がUSD 5.8億ドルに達したと推定しています。さらに、GNSSチップモジュール市場は2035年末までにUSD 10.2億ドルの売上高に達すると予測されています。GNSSチップモジュール市場は、2025年から2035年の予測期間中に約6.3%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。Surveyreportsのアナリストによる定性的なGNSSチップモジュール市場分析によると、GNSSチップモジュール市場規模は、位置情報サービスの採用拡大、IoTの普及拡大、政府の支援策と支援、消費者電子機器の需要拡大により拡大すると予測されます。GNSSチップモジュール市場における主要な企業には、Qualcomm, Harxon, U-blox, Broadcom Limited, ComNav Technology Ltd, Comtech Telecommunications Corp, Furuno Electric Co., Ltd., Hemisphere GNSS Inc., Intel Corporation, Mediatek Inc., NavIC Semiconductor Pvt Ltd, Navika Electronics, OriginGPS Ltd., Quectel Wireless Solutions Co.Ltd, Topcon Positioning Systems.。当社のGNSSチップモジュール市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。