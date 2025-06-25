話題のPHILIPS（フィリップス）サウンドバーが国内最大級のAVアワード「VGP2025 SUMMER」でW受賞の快挙！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売する、3Dオーディオサウンドをスリムに実現した極細サウンドバー「PHILIPS TAB6309」と、映画ファンのために設計されたIMAXサウンド対応サウンドバー「PHILIPS Fidelio FB1」が、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2025 SUMMER」にて、それぞれ受賞いたしました。
【受賞概要】
ジャンル：サウンドバータイプTV用オーディオ（20万円以上30万円未満）
賞：受賞
ブランド名：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
ジャンル：サウンドバータイプTV用オーディオ（5万円以上7.5万円未満）
賞：受賞
ブランド名：PHILIPS
製品名：TAB6309
【製品概要】
PHILIPS Fidelio FB1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323619&id=bodyimage1】
１.映画館の臨場感 IMAX Enhanced 対応
２.7.1.2chを実現する合計15基のスピーカーを搭載
３.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
４.自動キャリブレーションで空間に最適な音響調整
５.専用アプリ連携で細かい音の設定が可能
６.声で操作可能な AirPlay、Alexa 対応
７.用途別で楽しむ5つのサウンドモード
８.EISA AWARD、iF DESIGN AWARD 受賞
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm（幅 × 高さ × 奥行）
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround（5.1-ch）、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI
【イコライザー設定】映画、音楽、音声、スタジアム、カスタム
Bluetooth：Bluetooth 5.0
Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、マルチポイント（マルチペア）サポート
ストリーミング形式：SBC
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
スマートホーム：Chromecast、Spotify Connect、Alexa、Apple AirPlay2
PHILIPS TAB6309
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323619&id=bodyimage2】
1.iF DESIGN AWARD受賞の極細設計
2.バーチャルサラウンド DTS Virtual:X 対応
3.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
4.用途別で楽しむ4つのサウンドモード
5.サブウーファー付属で最大320Wの高出力
6.Bluetooth LE Audio 対応でスマホ音声も再生可能
7.PHILIPS専用アプリでより細かい音の設定が可能
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名： TAB6309
チャンネル数：2.1ch
総出力：RMS 160W @THD?=10% 上限320W
ユニット構成：サウンドバー フルレンジスピーカーx2 （105mm*30.7mm） / ツイーターx2 （42mm*30mm）
サブウーファー 115mm*90mm 径ウーファー x2
Bluetooth：5.3 LE Audio
対応音声フォーマット：Dolby Atmos /Dolby TrueHD /Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS Digital surround 5.1 / Dolby MAT / SBC / LC3 / MP3 / WAV / FLAC / LPCM（2ch-7.1ch）
【受賞概要】
ジャンル：サウンドバータイプTV用オーディオ（20万円以上30万円未満）
賞：受賞
ブランド名：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
ジャンル：サウンドバータイプTV用オーディオ（5万円以上7.5万円未満）
賞：受賞
ブランド名：PHILIPS
製品名：TAB6309
【製品概要】
PHILIPS Fidelio FB1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323619&id=bodyimage1】
１.映画館の臨場感 IMAX Enhanced 対応
２.7.1.2chを実現する合計15基のスピーカーを搭載
３.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
４.自動キャリブレーションで空間に最適な音響調整
５.専用アプリ連携で細かい音の設定が可能
６.声で操作可能な AirPlay、Alexa 対応
７.用途別で楽しむ5つのサウンドモード
８.EISA AWARD、iF DESIGN AWARD 受賞
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm（幅 × 高さ × 奥行）
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround（5.1-ch）、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI
【イコライザー設定】映画、音楽、音声、スタジアム、カスタム
Bluetooth：Bluetooth 5.0
Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、マルチポイント（マルチペア）サポート
ストリーミング形式：SBC
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
スマートホーム：Chromecast、Spotify Connect、Alexa、Apple AirPlay2
PHILIPS TAB6309
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323619&id=bodyimage2】
1.iF DESIGN AWARD受賞の極細設計
2.バーチャルサラウンド DTS Virtual:X 対応
3.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
4.用途別で楽しむ4つのサウンドモード
5.サブウーファー付属で最大320Wの高出力
6.Bluetooth LE Audio 対応でスマホ音声も再生可能
7.PHILIPS専用アプリでより細かい音の設定が可能
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名： TAB6309
チャンネル数：2.1ch
総出力：RMS 160W @THD?=10% 上限320W
ユニット構成：サウンドバー フルレンジスピーカーx2 （105mm*30.7mm） / ツイーターx2 （42mm*30mm）
サブウーファー 115mm*90mm 径ウーファー x2
Bluetooth：5.3 LE Audio
対応音声フォーマット：Dolby Atmos /Dolby TrueHD /Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS Digital surround 5.1 / Dolby MAT / SBC / LC3 / MP3 / WAV / FLAC / LPCM（2ch-7.1ch）