「World DJ Festival Japan 2025」へスポンサー協賛、全来場者に「MEET」を無償配布
ミート株式会社（代表取締役社長兼CEO：岩城 功、所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13）は、韓国No.1、東アジアNo.1の動員数を誇る「World DJ Festival」の世界進出第一弾である、「World DJ Festival Japan 2025」（2025.6.28(土) - 2025.6.29(日)幕張メッセ開催）へオフィシャルスポンサーとして協賛します。
会場で配布される「MEET」の機能
・来場客にスマホタッチでタイムテーブル、フロアマップなどの情報が見れるツールとして無償配布。
・「MEET」公式アプリをダウンロードの上、ご登録いただくと、スマホタッチでSNSなどの連絡先情報を表示する「MEET タッチ名刺」として活用可能。
・新たなチャレンジとして「MEET」をプラットフォームとした広告を展開。タイムテーブルやフロアマップを確認するたびにバナー広告を表示することで「WORLD DJ FESTIVAL JAPAN 2025」に来場する音楽好き属性の方々にアプローチ可能。
限定デザイン「MEET FLAT」
限定デザイン「MEET FLAT」
限定デザイン「MEET FLAT」
限定デザイン「MEET FLAT」
連絡交換用「MEET」アプリ画面
VVIP来場者には特別仕様の「MEET CARD」を配布
・VVIP来場者には特別仕様の「MEET CARD」を配布。カードもケースもこだわりのデザインです。
VVIP 限定デザイン「MEET FLAT」
VVIP 限定デザイン「MEET FLAT」
「World DJ Festival Japan 2025」(https://worlddjfestival-jp.com/)
韓国No.1、東アジアNo.1の動員数を誇るWorld DJ Festivalの世界進出第一弾！
「World DJ Festival Japan 2025」 では、[Universe＆Fantasy] をコンセプトに、多彩な音楽が織りなす無限の宇宙へと皆様をご招待します。
最先端のテクノロジーによる斬新な演出と、世界最高峰のDJたちのコラボレーションによって、壮大な宇宙の物語が今始まります。
次世代コミュニケーションサービス「MEET」 とは
「MEET」は、ミート株式会社が独自開発したNFC（近距離無線通信）を活用したコミュニケーションサービスです。スマホをかざすだけでウェブサイトやアプリなど、あらゆる情報やコンテンツに瞬時にアクセスできます。「MEET」本体は差し替えることなく、管理画面からリアルタイムに表示コンテンツの変更が可能です。「MEET」は、法人向けから個人向けまで幅広く商品をラインナップ。特に「MEETタッチPR」は営業活動のDX化、店舗やイベントでの利用等、多くの企業に様々な用途で活用されています。
「MEET」のサービス一覧
■法人向け
・「MEETタッチPR」(https://www.meet-meet.com/business/)
営業支援から店舗やイベントでの活用など、幅広く法人向けソリューションを提供
・「MEETタッチ資料」(https://www.meet-meet.com/touch-doc/)
営業活動における資料の管理＆送付のスタイルを画期的に変えるDXツール
・「MEETタッチ名刺for Business」(https://www.meet-meet.com/business-card/)
会社全体の名刺情報を管理画面で一元管理。企業向けのデジタル名刺サービス
■個人向け
・「MEETタッチ名刺」(https://www.meet-meet.com/consumer/)
スマホにかざすだけで情報交換、連絡先やSNSシェア、名刺交換をワンタッチで
ビジネスモデル特許申請済（特願2021-198527、意願2022-009500）
ミート株式会社について
・社名：ミート株式会社
・所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13
・設立：2022年6月30日
・代表者：代表取締役社長兼CEO 岩城 功
ウェブサイト
ミート株式会社コーポレートサイト(https://www.meet-meet.co.jp/)
「MEET」公式SNS
Xはこちら(https://x.com/meet___official)
Instagramはこちら(https://www.instagram.com/meet_meet_social/)
Facebookはこちら(https://www.facebook.com/people/MEET_Official/100094063452334/)
事業内容
NFCチップ活用及びその周辺領域の事業/広告代理店業、販売促進及びマーケティングに関する企画・制作・コンサルティング/ホームページの企画、制作、販売及び保守/コンピューターソフトウェアの企画、制作、販売及び保守/コンピューターネットワークシステムの企画、設計、開発、販売及び保守
本件についてのお問い合わせ先
ミート株式会社 MEET事務局
Eメールアドレス：inquiry@meet-meet.com