「World DJ Festival Japan 2025」へスポンサー協賛、全来場者に「MEET」を無償配布

ミート株式会社

ミート株式会社（代表取締役社長兼CEO：岩城 功、所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13）は、韓国No.1、東アジアNo.1の動員数を誇る「World DJ Festival」の世界進出第一弾である、「World DJ Festival Japan 2025」（2025.6.28(土) - 2025.6.29(日)幕張メッセ開催）へオフィシャルスポンサーとして協賛します。

会場で配布される「MEET」の機能

・来場客にスマホタッチでタイムテーブル、フロアマップなどの情報が見れるツールとして無償配布。

・「MEET」公式アプリをダウンロードの上、ご登録いただくと、スマホタッチでSNSなどの連絡先情報を表示する「MEET タッチ名刺」として活用可能。

・新たなチャレンジとして「MEET」をプラットフォームとした広告を展開。タイムテーブルやフロアマップを確認するたびにバナー広告を表示することで「WORLD DJ FESTIVAL JAPAN 2025」に来場する音楽好き属性の方々にアプローチ可能。

限定デザイン「MEET FLAT」限定デザイン「MEET FLAT」限定デザイン「MEET FLAT」限定デザイン「MEET FLAT」連絡交換用「MEET」アプリ画面

VVIP来場者には特別仕様の「MEET CARD」を配布

・VVIP来場者には特別仕様の「MEET CARD」を配布。カードもケースもこだわりのデザインです。

VVIP 限定デザイン「MEET FLAT」VVIP 限定デザイン「MEET FLAT」

「World DJ Festival Japan 2025」(https://worlddjfestival-jp.com/)

韓国No.1、東アジアNo.1の動員数を誇るWorld DJ Festivalの世界進出第一弾！

「World DJ Festival Japan 2025」 では、[Universe＆Fantasy] をコンセプトに、多彩な音楽が織りなす無限の宇宙へと皆様をご招待します。

最先端のテクノロジーによる斬新な演出と、世界最高峰のDJたちのコラボレーションによって、壮大な宇宙の物語が今始まります。

次世代コミュニケーションサービス「MEET」 とは

「MEET」は、ミート株式会社が独自開発したNFC（近距離無線通信）を活用したコミュニケーションサービスです。スマホをかざすだけでウェブサイトやアプリなど、あらゆる情報やコンテンツに瞬時にアクセスできます。「MEET」本体は差し替えることなく、管理画面からリアルタイムに表示コンテンツの変更が可能です。「MEET」は、法人向けから個人向けまで幅広く商品をラインナップ。特に「MEETタッチPR」は営業活動のDX化、店舗やイベントでの利用等、多くの企業に様々な用途で活用されています。

「MEET」のサービス一覧

■法人向け

・「MEETタッチPR」(https://www.meet-meet.com/business/)

営業支援から店舗やイベントでの活用など、幅広く法人向けソリューションを提供

・「MEETタッチ資料」(https://www.meet-meet.com/touch-doc/)

営業活動における資料の管理＆送付のスタイルを画期的に変えるDXツール

・「MEETタッチ名刺for Business」(https://www.meet-meet.com/business-card/)

会社全体の名刺情報を管理画面で一元管理。企業向けのデジタル名刺サービス

■個人向け

・「MEETタッチ名刺」(https://www.meet-meet.com/consumer/)

スマホにかざすだけで情報交換、連絡先やSNSシェア、名刺交換をワンタッチで

ビジネスモデル特許申請済（特願2021-198527、意願2022-009500）

ミート株式会社について

・社名：ミート株式会社

・所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13

・設立：2022年6月30日

・代表者：代表取締役社長兼CEO 岩城 功

ウェブサイト

ミート株式会社コーポレートサイト(https://www.meet-meet.co.jp/)

「MEET」公式SNS

Xはこちら(https://x.com/meet___official)

Instagramはこちら(https://www.instagram.com/meet_meet_social/)

Facebookはこちら(https://www.facebook.com/people/MEET_Official/100094063452334/)

事業内容

NFCチップ活用及びその周辺領域の事業/広告代理店業、販売促進及びマーケティングに関する企画・制作・コンサルティング/ホームページの企画、制作、販売及び保守/コンピューターソフトウェアの企画、制作、販売及び保守/コンピューターネットワークシステムの企画、設計、開発、販売及び保守

本件についてのお問い合わせ先

ミート株式会社 MEET事務局

Eメールアドレス：inquiry@meet-meet.com