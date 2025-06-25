ファイメクス株式会社

本会議では、標的タンパク質分解誘導（Targeted Protein Degradation, TPD）分野を牽引する米国バイオテック企業 Nurix Therapeutics社の最高科学責任者（CSO）Gwenn Hansen博士を基調講演者としてお迎えするほか、国内外の製薬企業・バイオベンチャー・アカデミアから第一線の研究者が登壇し、最先端の研究成果と技術動向を紹介します。

■ 開催概要

名称：第3回 Targeted Protein Degradation (TPD) Conference in Japan

日程：2025年7月29日（火）～31日（木）

会場：湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市）

主催：ファイメクス株式会社、湘南ヘルスイノベーションパーク

公式サイト：https://conference.fimecs.com

※アジェンダ公開中、参加登録受付中（Early Bird価格は6月末まで）

■ 本カンファレンスの注目ポイント

・世界トップレベルのTPD研究者が多数登壇

・臨床ステージの開発事例から創薬基盤技術まで幅広くカバー

・日本国内で最大規模のTPD専門国際会議

・アカデミア、製薬・バイオテック企業間のネットワーキング機会

ファイメクスは、独自のRaPPIDS(TM)技術を用いて自社及び製薬企業との共同研究を通してTPD医薬品候補の創出を実施しており、本分野での新規医薬品の創出をさらに加速させることを目指しています。本カンファレンスを通じて、国内外の研究者や関係者との知見の共有と連携の促進を図ってまいります。

■ お問い合わせ先

第3回 TPD Conference in Japan事務局（代表：ファイメクス株式会社）

Email：tpd@fimecs.com

Webサイト：https://www.fimecs.com