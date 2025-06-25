日本DX大賞2025 サミット＆アワード ポスターセッション審査員決定のお知らせ

写真拡大

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会


日本DX大賞実行委員会は、 2025年7月16日（水）・17日（木）に渋谷ストリームホールで開催する 「日本DX大賞2025 サミット＆アワード」内のポスターセッションにおける 審査員を決定いたしました。


本ポスターセッションでは、全国から選ばれた18社・団体が 7月16日に8団体、7月17日に10団体がDX推進事例をポスター形式で発表。 審査員による審査のうえ、優秀事例は日本DX大賞2025表彰式で表彰いたします。



■ ポスターセッション審査員一覧


【Day1｜7月16日（水）14:00-17:00】


・山口 勉（ヤマグチ ツトム）


株式会社Public dots & Company 代表取締役


総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」アドバイザー


沖縄県 DXコアアドバイザー（統括）


沖縄県嘉手納町 CDO補佐官　


栃木県益子町 CDO補佐官 　


島根県海士町 未来共創フェロー


共創拠点 SHIBUYA QWS コモンズメンバー



・多田 功


　TIS株式会社 ソーシャルイノベーション事業部 デジタル社会サービス企画部 エキスパート


デジタル庁 国民向けサービスグループ 政策推進スペシャリスト


加古川市 スマートシティ推進アドバイザー



【Day2｜7月17日（木）12:00-15:30】


・安藤 昭太（アンドウ ショウタ） 　


一般社団法人ノーコード推進協会 副代表理事


株式会社ふえん 代表取締役社長



・木村 琴絵


一般社団法人ノーコード推進協会 理事


株式会社ジョイゾー 取締役副社長





■ ポスターセッション概要


日　時：2025年7月16日（水）14:00-17:00／ 7月17日（木）12:00-15:30


会　場：渋谷ストリームホール 5F ホワイエ 　（東京都渋谷区渋谷3-21-3）


主　催：日本DX大賞実行委員会


対　象：DX推進に関心を持つ企業・自治体の実務担当者、経営者、支援企業など


参　加：無料（サミット＆アワード参加登録者はそのままご入場いただけます）


詳細・参加登録：https://dxawards-summit.jp/