日本DX大賞2025 サミット＆アワード ポスターセッション審査員決定のお知らせ
日本DX大賞実行委員会は、 2025年7月16日（水）・17日（木）に渋谷ストリームホールで開催する 「日本DX大賞2025 サミット＆アワード」内のポスターセッションにおける 審査員を決定いたしました。
本ポスターセッションでは、全国から選ばれた18社・団体が 7月16日に8団体、7月17日に10団体がDX推進事例をポスター形式で発表。 審査員による審査のうえ、優秀事例は日本DX大賞2025表彰式で表彰いたします。
■ ポスターセッション審査員一覧
【Day1｜7月16日（水）14:00-17:00】
・山口 勉（ヤマグチ ツトム）
株式会社Public dots & Company 代表取締役
総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」アドバイザー
沖縄県 DXコアアドバイザー（統括）
沖縄県嘉手納町 CDO補佐官
栃木県益子町 CDO補佐官
島根県海士町 未来共創フェロー
共創拠点 SHIBUYA QWS コモンズメンバー
・多田 功
TIS株式会社 ソーシャルイノベーション事業部 デジタル社会サービス企画部 エキスパート
デジタル庁 国民向けサービスグループ 政策推進スペシャリスト
加古川市 スマートシティ推進アドバイザー
【Day2｜7月17日（木）12:00-15:30】
・安藤 昭太（アンドウ ショウタ）
一般社団法人ノーコード推進協会 副代表理事
株式会社ふえん 代表取締役社長
・木村 琴絵
一般社団法人ノーコード推進協会 理事
株式会社ジョイゾー 取締役副社長
■ ポスターセッション概要
日 時：2025年7月16日（水）14:00-17:00／ 7月17日（木）12:00-15:30
会 場：渋谷ストリームホール 5F ホワイエ （東京都渋谷区渋谷3-21-3）
主 催：日本DX大賞実行委員会
対 象：DX推進に関心を持つ企業・自治体の実務担当者、経営者、支援企業など
参 加：無料（サミット＆アワード参加登録者はそのままご入場いただけます）
詳細・参加登録：https://dxawards-summit.jp/