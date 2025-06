「造形の未知なる分野、新たな才能の探求」東京造形大学 創立60周年記念のロゴが決定しました

2025年度・2026年度には創立60周年記念事業を多数開催!1966年に八王子市で開学した東京造形大学(所在地:東京都八王子市、学長:生嶋順理)は、来年2026年に創立60周年を迎えます。本学ではこれを記念して、2025年度、2026年度の2年間に様々な周年記念事業を開催いたします。記念事業のスタートに向けて、このたび創立60周年記念のロゴが決定いたしました。ロゴは今年度から順次開催される記念事業と広報活動において広く使用されます。<創立60周年記念事業ロゴについて> 本学徽章の原型であるイオニアスパイラルから作られる「6」と「0」で、クリエイティブなスパイラルを巻き起こしながら前進するイメージをシンボル化した。60周年記念事業のテーマ「造形の未知なる分野、新たな才能の探求」に基づき、「未知なる分野」に突き進む「60」を表現し、湧き出る「新たな才能」のイメージも付加した。(デザイン:長井 健太郎 グラフィックデザイン専攻領域教授)<60周年記念事業 テーマ> 造形の未知なる分野、新たな才能の探求<60周年記念事業 コンセプト> 新機軸は多様性と専門性の掛け合わせから生まれる と考え、 分野の既成概念に囚われない新たな試み、挑戦、実験、模索 を行い、 既存の知識や表現ではなく、自ら発掘、提案する創造的行為 を発信する。■ 60周年記念企画「生きるキャンパス展」 2026年の創立60周年を迎えるにあたり東京造形大学附属美術館では、宇津貫キャンパスの変遷と、キャンパスとともに歩んできた本学の学びを振り返る企画展「生きるキャンパス展 ~ZOKEI 学びの環境とその広がり~」を開催いたします。本展は、建築模型、版画、イラストレーション、写真、デジタルメディア、テキスタイルなど、それぞれの得意ジャンルを活かして多数の教員、学生が参加してつくりあげる展覧会です。新しいキャンパスに込めた磯崎新の思い、自由奔放に学び遊んだ学生たち、森の環境を活かした学修プログラムなど、キャンパスを軸にした活動の広がりをご紹介いたします。展覧会概要: 名称:生きるキャンパス展 ~ZOKEI 学びの環境とその広がり~ The Living Campus: ZOKEI Learning Environment and Its Expansion 東京造形大学創立60周年記念企画 会期:2025年10月6日(月)~11月17日(月) 休館日:日曜・10月21日(火)・11月3日(月・祝) ※ただし10月19日(日)は開館 時間:10:00-16:30(入館は16:00まで)入館無料 主催:東京造形大学附属美術館 協賛:東京造形大学校友会 詳細: https://www.zokei.ac.jp/museum/about/ (順次最新情報を掲載しています)■ 東京造形大学について 1966年創立。服飾デザイナーの桑澤洋子により東京都八王子市に設立された美術大学。デザインと美術を「造形」という幅広い観点から総合的にとらえ、固定概念にとらわれない柔軟な発想力で学生の独自性を育む教育を実践している。▼本件に関する問い合わせ先企画・広報課住所:東京都八王子市宇津貫町1556TEL:042-637-8755FAX:042-637-8164メール:kikaku@zokei.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/