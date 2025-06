鼻呼吸が、子どもの未来を変える？

CURIOOJAPAN株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hbwltaxlmZ0 ]



「正しい歯みがき」と「鼻呼吸」が、子どもの集中力や学力に関係している--。

そんな研究が、今、世界の注目を集めています。

北九州セントラル歯科と、グローバル教育機関CURIOOkidsは、医療と教育の壁を越えた新たな挑戦として、親子で学ぶ英語ワークショップ

『マウスヘルス・ミッション~未来の健康を守れ~』を2025年7月12日(土)に開催します。

■ 背景:鼻と口、呼吸の違いが子どもの顔つきと脳に影響?

BBC Futureが2025年5月に特集した記事「The surprising power of breathing through your nose(https://www.bbc.com/future/article/20250507-the-surprising-power-of-breathing-through-your-nose)」によると、鼻呼吸は体内の酸素吸収効率を高め、集中力・記憶力・感情制御にも好影響を与えることが科学的に示されています。

一方、口呼吸(=マウスブリージング)は、

虫歯・口臭・歯列不正の増加 顔の下方成長(縦長の顔つきやガミースマイル) 姿勢の悪化や運動能力の低下 慢性的な酸素不足による集中力低下

など、発達段階の子どもにとって重大な影響を及ぼすリスクが多数存在します。

■ 新たな切り口:医療×教育で「習慣の意味」を探究する

従来、歯科医院が担ってきた“治す医療”に加えて、今回は“育てる医療”へ。

教育現場で注目される非認知能力(自己管理力・集中力・継続力)の育成と、医療による身体的な土台作りを融合することで、「習慣化の意味」を親子で体験的に学べるプログラムを設計しました。

英語で進行されるこのミッションは、生活習慣×教育×グローバルスキルという多層的な学びを提供します。

■ ワークショップ概要

イベント名:親子で挑戦!マウスヘルス・ミッション ~未来の健康を守れ~

開催日:2025年7月12日(土)10:00~11:20(80分)

会場:医療法人なかお歯科 北九州セントラル歯科(北九州市八幡西区)

対象:年長~小学校4年生のお子様と保護者 定員:親子20組限定(事前申込制・無料)

内容:英語で挑む「虫歯・口呼吸・歯磨き」の極秘ミッション 探究型メソッドによる非認知能力育成ワーク 医師とコーチによる親子フィードバック&Q&Aタイム

■ 取材ポイント(メディア向け)

・ 日本初?“鼻呼吸×非認知能力”に特化した親子プログラム

・ 英語×医療×教育の掛け算がもたらす習慣変容

・ グローバル教育機関による地域医療連携モデルの先進事例

・ 「呼吸のクセ」が子どもの顔と脳に与える最新研究と実践例

・ 子どもたちが“なぜ磨くのか”を学ぶ新しい歯科啓発モデル



■ 主催者コメント(合同会社 Realise 景山しほり)

「私自身、子どもを育てる母親として、日々の“ちょっとしたクセ”が子どもの姿勢や集中力、感情にまで影響することに気づき、驚きました。とくに“鼻呼吸”や“正しい歯みがき”は、しつけの延長線ではなく、健康や学びの土台そのものだと実感しています。

医療と教育がタッグを組むことで、子どもたちが“なぜ大切なのか”を楽しく理解し、親も一緒に学びながら習慣づくりができる。この体験が、家庭の日常を見直すきっかけになれば嬉しいです。北九州から未来の健康を守る--そんな思いでこの取り組みを立ち上げました。」

■ お問い合わせ・取材申し込み

CURIOO JAPAN(広報・マーケティング担当)

吉田 圭

TEL:092-600-2151

Email:kei.yoshida@curioo.co.jp

オフィシャルサイト:https://curioo.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/curiookidsjapan/



※画像提供・取材協力・親子インタビュー対応可。詳細は別途ご相談ください。