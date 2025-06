マインクラフト公式グッズ 夏にぴったりの“ひんやり“バズる？！フィギュア水を入れてスライムを作ってミニフィギュアが現れる「ポーションで発掘！ミニフィギュアアソート」も登場！

マテル・インターナショナル株式会社

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo

and the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石井恵三)は、世界で最も売れているゲームのひとつである『マインクラフト』から、この夏もマインクラフトの世界をさらに楽しめる商品として、水を使って遊べる人気のポーション型アイテムの新色を含む計4アソートを6月28日より順次発売いたします。

【Point】

・ この夏もマインクラフトの世界を存分に楽しめるコレクションがラインナップ!

・ 夏にぴったりな水を使って遊ぶ人気のポーション型グッズに新色の

「ポーションで発掘!ミニフィギュア」が登場!

・ マインクラフトの世界を忠実に再現した人気シリーズの「マインクラフト ベーシック

フィギュア」と「マインクラフト スポーンエッグ ミニフィギュア」に加え、

7月には「マインクラフト 超展開フィギュア」も発売!

【マインクラフト ポーションで発掘!ミニフィギュア Dアソート 詳細】

付属のポーション容器に水を加え、シェイクするとスライムからミニフィギュアが現れます。全6種類で中身がわからないブラインド仕様です。さまざまなポーズのキュートなミニフィギュアが入っているので、コレクションとして集めても遊んでも楽しい商品です。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各1,900円(税込2,090円)

発売日 :6月28日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W5.6×D5.6×H8.3

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/7mx6iHb

楽天 :https://books.rakuten.co.jp/rb/18226671/

【マインクラフト スポーンエッグ ミニフィギュア Eアソート 詳細】

大人気シリーズのスポーンエッグが桜バイオームバージョンとして登場です。中身がわからないブラインド仕様で、様々なポーズをしたミニフィギュアは全7種類でレアフィギュアには花色スティーブもいます。外のカプセルは台としてフィギュアを飾ることもできます。

メーカー希望小売価格 :各900円(税込990円)

発売日 :6月28日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W5.7×D5.7×H6.4

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/ax8qJ5b

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18226670/

【マインクラフト ベーシックフィギュア Uアソート 詳細】

マインクラフトのキャラクターを、ゲームに登場する姿で忠実に再現したフィギュアです。ゲームからそのまま飛び出してきたようなリアリティがあり、武器や防具などのアクセサリーも付属しているので、本格的なマイクラごっこを楽しめます。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各1,500円(税込1,650円)

発売日 :6月28日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W12.7×D3.8×H19.1

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/dvVL6zi

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18226669/

【マインクラフト 超展開フィギュア Gアソート 詳細】

裏返すとキャラクターが変わり2通りの楽しみ方ができる超展開フィギュアの新シリーズです。スティーブはエンチャントされた装備に、アレイはヴェックスに、スパイダージョッキーはスパイダーに超展開します。お子様も大人も夢中になれる指遊びおもちゃです。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各2,000円(税込2,200円)

発売日 :8月下旬発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W12.7×D6.4×H19.1

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/2tw7juN

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18257026/

マインクラフトについて

思いつくものを何でも作り、不気味な謎を解き明かし、究極のサンドボックスゲームで夜を生き抜きましょう。Minecraft は、遊ぶたびに異なり、忘れられない冒険がワールドの至る所で待っています。無限に広がる世界を形作るのはあなたです。世界を探検し、クラフトして、1 ブロックずつ形にしましょう。

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、マッチボックス(R)、MEGA(R)、マッチボックス(R)、ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます。

公式サイト:http://www.mattel.co.jp/