8K＆4K対応！ウルトラハイスピードに対応した高性能なHDMI延長ケーブルを6月25日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ケーブルの長さ不足や隣接ポートとの干渉などを解消でき、頻繁な抜き差しによる機器ポートの損傷も防ぐことができる8K60Hz・4K120Hz対応のHDMI延長ケーブル 「500-HD032-EN01(10cm)」、 「500-HD032-EN03(30cm)」、 「500-HD032-EN05(50cm)」、 「500-HD032-EN10(1m)」、 「500-HD032-EN20(2m)」、 「500-HD032-EN30(3m)」を発売しました。
おすすめポイント
・8K/60Hz・4K/120Hz対応：ウルトラハイスピード対応で高精細映像も安定伝送
・ポート保護＆接続改善：機器ポートの摩耗を防ぎ、干渉や取り回しもスムーズ
・高耐久＆ノイズ対策：金メッキ・三重シールドで長寿命＆高品質な映像音声を実現
掲載ページ
HDMI延長ケーブル 8K60Hz 4K120Hz ウルトラハイスピード HDMI2.1 48Gbps eARC テレビ Fire TV Stick switch PS5
型番：500-HD032シリーズ 販売価格：1,073円（税抜）～
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/500-HD032
■最新8K・4K映像を余すことなく再現
本製品は8K/60Hz、4K/120Hzといった超高解像度の映像出力に完全対応。PS5やFire TV Stickなどの最新機器とテレビを接続しても、映像の滑らかさや鮮明さを損なうことなく楽しめます。
■接続トラブルを解消する延長ケーブル
ケーブルが短い、端子が壁に近くて差し込めない、隣のポートと干渉する…そんな“あるある”な悩みを解決できます。必要最低限の延長を実現し、機器周りの煩わしさをスッキリ解消します。
■機器のHDMIポートを守る“バリア”として
HDMI端子の頻繁な抜き差しは、機器本体のポート損傷の原因に。本製品を中継役として使うことで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の寿命を延ばします。特に、繰り返し接続するユーザーにおすすめです。
■5m延長できる
総延長距離として5mまで延長可能です。さらに金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を抑えて錆による経年劣化を防ぎ、画質や音質の劣化を軽減します。
■HDCP2.3、各種フォーマットに対応
HDCP2.3、HDR、eARC、HECなどの各種規格に対応しています。Fire TV StickやNintendo Switchなどをテレビやモニターに接続する際にも最適です。
■製品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
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サンワダイレクトAmazon店
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サンワダイレクト関連商品掲載ページ
HDMI延長ケーブルの商品一覧を見る
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HDMIケーブルの商品一覧を見る
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HDMIケーブルの選び方
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社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
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TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
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仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。