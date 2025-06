アイレットから「AWS Ambassadors」に3名、「2025 Japan AWS Top Engineers」には過去最多となる18名のエンジニアが選出

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、アマゾン ウェブ サービス(以下 AWS)の技術スキルとクラウドの専門知識を持つエキスパートとして3名の社員が「AWS Ambassadors」に、AWS から技術力や実ビジネスでの実績などを評価された AWS パートナーのエンジニアに与えられる「2025 Japan AWS Top Engineers」に過去最多となる18名が選出されたことをお知らせします。

さらに、AWS 認定資格をすべて保有している「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」に104名が、3年目までの若手 AWS エンジニアの中で、情報発信などの突出した AWS 活動実績があることを評価された AWS パートナーのエンジニアに与えられる「2025 Japan AWS Jr. Champions」に2名が選出されました。

これらの選出は、当社のエンジニアが AWS に関する深い知識と豊富な実務経験を持ち合わせていることを示すものです。アイレットでは、エンジニア一人ひとりの継続的な成長を支援する社内制度や文化を醸成しており、今回の結果は、その取り組みが実を結んだ証であると考えております。当社は今後も、質の高いサービスを提供し、お客様の多様なニーズに応えるべく、さらなる技術者育成に注力してまいります。

発表ページ:

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-ambassadors/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-top-engineers/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-all-aws-certifications-engineers/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions/

■AWS Ambassador Program とは

「AWS Ambassador Program」は、AWS パートナー企業の技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。

本プログラムでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWS の技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。「AWS Ambassadors」に認定された個人は、複数の AWS 認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。

この度、アイレットから3名が「AWS Ambassadors」に選出されました。

AWS Ambassadors[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/396_1_1a035f05edf9e9d845a85a54fe4af60c.jpg?v=202506250227 ]

※高橋は4年連続、松田、玉衛は2年連続での受賞となります。

■Japan AWS Top Engineers とは

「Japan AWS Top Engineers」とは、AWS パートナーネットワーク(APN)に加入している会社に所属している AWS エンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。

「2025 Japan AWS Top Engineers」は、AWS パートナー企業に所属するエンジニアのうち、2024年4月~2025年3月の活動期間において、応募クライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出されます。

この度、アイレットから18名が選出されました。

AWS Top Engineers(Services)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/396_2_5fedd50dd4b2e580ef5d9b1da717dd3f.jpg?v=202506250227 ]AWS Top Engineers(Security)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/396_3_f3b854ae1e258e6fd178d81dfef19378.jpg?v=202506250227 ]AWS Top Engineers(AI/ML Data Engineer)[表4: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/396_4_f03af6e5a58fc682d89c7ac108c2ef93.jpg?v=202506250227 ]

応募クライテリア:

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-top-engineers-criteria/

■Japan AWS All Certifications Engineers とは

「Japan AWS All Certifications Engineers」は、AWS パートナー企業に所属するエンジニアのうち、AWS 認定資格を全て保持している AWS エンジニアを対象にした表彰プログラムです。応募クライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出されます。

この度、アイレットから104名が選出されました。

応募クライテリア:https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-all-certifications-engineers-criteria/

■Japan AWS Jr. Champions とは

「Japan AWS Jr. Champions」とは、AWS パートナーネットワーク(APN)に加入している会社に所属している若手 AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。

「2025 Japan AWS Jr. Champions」は、AWS パートナー企業に所属し、社会人歴1~3年目のエンジニアのうち、2024年4月~2025年3月の活動期間において、応募クライテリアを基準として AWS Japan での審査を経て選出されます。

この度、アイレットから2名が選出されました。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/396_5_d73c01895aa1d696b6c74f3e648bb8e6.jpg?v=202506250227 ]

応募クライテリア:

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions-criteria/

■アイレットの AWS における実績

アイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「AWS プレミアコンサルティングパートナー(現 AWS プレミアティアサービスパートナー)」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

エンジニア育成に関しては、全社的に認定資格の取得を推進しており、「受験料の全額補助」や「資格保有報奨金」などの制度を設け、社員が安心してスキルアップに臨める環境を整備しています。また、事業部やセクション単位に加え、全社的な技術勉強会や事例共有会の定期開催、オウンドメディアでの技術解説記事の公開などを通して、常に最新技術の習得を支援しています。

その結果、2022年には社員の AWS 認定資格保有数が2,000を突破し「AWS 2,000 Certified」を取得、2025年5月時点で4,000を超える認定資格を保有しています。さらに、2025年5月に発表された「AWS Japan Certification Award 2024」では、今年新設された「AI/ML and Data Engineers Champion」を初受賞し、5年連続で「Developer Champion of the Year」を、4年連続で「Specialty of the Year」の受賞を達成しました。

エンジニアのキャリアアップ支援について(https://www.iret.co.jp/recruit/career/career_advance/)

プレスリリース:アイレット、AWS における AI/ML・データ分野の認定資格を最多取得したパートナー企業として「AI/ML and Data Engineers Champion」を初受賞~「Specialty of the Year」の4年連続、「Developer Champion of the Year」の5年連続受賞も達成~(https://cloudpack.jp/info/20250530-3.html)

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 :2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

及び Rackspace Technology社との協業サービス「rackspace」の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。