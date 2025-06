『メジャスピ』初の「ダルビッシュセレクション」が本日6月25日スタート！ご本人が選出したMLBの12選手と、シカゴ・カブス時代のダルビッシュ選手が登場！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』(以下、『メジャスピ』)において、「ダルビッシュセレクション」を本日6月25日(水)からスタートしたことをお知らせします。

「ダルビッシュセレクション」は、ダルビッシュ選手が選出したMLBの選手12名とダルビッシュ選手ご本人の計13名が登場する特別なスカウトです。12選手の選出理由を語るインタビュー映像も公開中ですので、ぜひご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UAKDuAY6JUM ]

そのほか、グレードIIIの「ダルビッシュ有」がもらえるログインボーナスや、無料で選手をゲットできる「無料10連スカウト」などのキャンペーンも開催中です。

さらに、公式X(@MLBPS_JP)では、ダルビッシュ選手の直筆サイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催!フォロー&リポストで応募して、豪華プレゼントを手に入れましょう。

「ダルビッシュセレクション」本日スタート!

「ダルビッシュセレクション」は、ダルビッシュ選手が選出したMLBの12選手と、シカゴ・カブス時代(2020年)のダルビッシュ選手、合計13名が登場する特別なスカウトです。この機会に手に入れて、チームを強化しましょう!

開催期間:6月25日(水)~ 7月9日(水)9:59

<登場選手>

クリス セール

(ボストン・レッドソックス)

アーロン ジャッジ

(ニューヨーク・ヤンキース)

ルイス ロバートJr.

(シカゴ・ホワイトソックス)

ホセ ラミレス

(クリーブランド・ガーディアンズ)

ベン ジョイス

(ロサンゼルス・エンゼルス)

ブライアン ウー

(シアトル・マリナーズ)

ザック ウィーラー

(フィラデルフィア・フィリーズ)

CJ エイブラムス

(ワシントン・ナショナルズ)

ジャクソン チョーリオ

(ミルウォーキー・ブリュワーズ)

ノーラン アレナド

(セントルイス・カージナルス)

タイラー グラスノー

(ロサンゼルス・ドジャース)

マイケル キング

(サンディエゴ・パドレス)

ダルビッシュ 有

(シカゴ・カブス)

12名の選出理由をダルビッシュ選手が語る!インタビュー映像公開中!![動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UAKDuAY6JUM ]

撮影時のメイキングショットも公開!

その他ゲーム内キャンペーン開催中!

■ダルビッシュセレクション開始記念 ログインボーナス

期間中ログインした方に、グレードIIIの「ダルビッシュ有」(シカゴ・カブス)をプレゼントします。

期間:6月25日(水)~ 7月9日(水)9:59

■エキサイト無料10連

期間中、無料で10選手を獲得できる特別なスカウトです。

期間:6月25日(水)~ 7月9日(水)9:59

※都合により内容が変更となる可能性があります。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

直筆サイン入りグッズが当たる豪華プレゼントキャンペーンも!

公式X(@MLBPS_JP)では、ダルビッシュ選手の直筆サイン入りのボールとキャップが当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。フォロー&リポストで応募して、豪華プレゼントを手に入れましょう!

詳細は、該当のポストをご確認ください。

https://x.com/MLBPS_JP/status/1937737156069671153

~モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』とは~

臨場感あふれる試合シーンと、モバイルゲームに最適化した手軽な操作感が魅力の、MLBモバイルゲームです。本作の“カバーアスリート”である大谷翔平選手をはじめ、全30球団とそのホーム球場、および実在選手たちをリアルなグラフィックで搭載。プレーヤーは、選手を収集・育成して最強のチームを作り、ライバルとの対戦を楽しめます。試合は、スキマ時間にぴったりなハイライトシーンのみプレーする形式から、じっくり遊べる全打席プレー形式まで、好みに合わせた選択が可能。カジュアルな対戦も本格的な対戦も、好きなときにMLBを体感できるのが特徴です。

公式サイト:https://www.konami.com/games/mps/jp/ja/

公式X:@MLBPS_JP

==============================================

<タイトル>eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT(よみ:イーベースボール エムエルビー プロ スピリット)

<メーカー>KONAMI

<配信日>2024年10月23日(水)

<ジャンル>野球・アクション

<メーカー希望小売価格>基本プレー無料(アイテム課金制)

<配信国・地域>アメリカ、オーストラリア、カナダ、コロンビア、台湾、ドミニカ共和国、日本、パナマ、ベネズエラ、メキシコ

<対応言語>日本語、英語、スペイン語、中国語(繁体字)

<対応OS>Android, iOS

<権利表記>

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit www.MLBPLAYERS.com the Players Choice on the web. Getty Images All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment

<読者様お問合せ先>お客様相談室 TEL:0570-086-573 ※平日:10:00~18:00 (休み:土日祝日)

==============================================

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。