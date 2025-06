Wi-Fi 7対応ルーター「WXR9300BE6P」が国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP 2025 SUMMER」にて受賞

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之、以下バッファロー)が製造・販売するWi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル「WXR9300BE6P(https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html)」が、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオ&ビジュアル機器の総合アワード「VGP 2025 SUMMER」スマートホーム(Wi-Fi機器)部門において、部門賞を受賞しました。

受賞商品

Wi-Fi 7対応ルーター「WXR9300BE6P」

特長- 最新規格「Wi-Fi 7」対応- 3つの周波数帯のWi-Fiを利用できるトライバンドルーター- 効率良く電波を届ける「3軸回転 外付けアンテナ」付き- 有線INTERNETポートは最大10Gbpsに対応(※)- 家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」を搭載

※INTERNETポートのみ。10G/5G/2.5G/1G/100Mbps(規格値)に対応。

オーディオビジュアルアワード「VGP 2025 SUMMER」

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html

「VGP」は、1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日製品の品定めをしている全国の有力販売店が参加。4K有機EL/液晶テレビやブルーレイレコーダーなどの「映像音響製品」、スピーカーシステムやオーディオプレーヤーなどの「ピュアオーディオ製品」、イヤホン/ヘッドホンやワイヤレススピーカー、スマホやPCといった「ライフスタイル製品」まで、製品ジャンルは多岐に渡り横断的に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。

受賞歴 :https://www.buffalo.jp/company/history/award.htmlVGP2025 SUMMER :https://vgp.phileweb.com/vgp2025summer/category.html#cate24

