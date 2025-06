旅育ブランド『OVER THE RAINBOW』初の阪急うめだ本店でのPOPUP出店！

合同会社Unicorn Creations

期間:2025年6月25日(水)~ 7月8日(火)、6月29日(日)は旅育トーク&Activity Bookワークショップも開催!

旅は子どもの人生を彩る最高な教育=「旅育」をテーマにプロダクトを企画販売するファミリー向け旅育ブランド『OVER THE RAINBOW(オーバーザレインボー)』は、2025年6月25日(水)~7月8日(火)の期間、阪急うめだ本店1階のコトコトステージ12に初出店します。本イベントでは旅や海外をテーマにした定番商品に加え、6月20日(金)よりオンラインサイトにて先行予約受付を開始した新商品「PACK & STAY JELLY CUBES」を初お披露目し、実際に店頭で購入いただけます。また同じくオンライン予約を開始している「Let's Explore Japan Activity Book」も店頭での販売を目指しています。旅や旅先がより快適になるパッキングキューブ「PACK & STAY JELLY CUBES」は、ブランド初となるトラベルグッズです。また、6月29日(日)は同店 8階 コミュニティーパークにて旅育トーク&Activity Bookワークショップも開催し、親子で旅育やアクティビティを体感できる時間となっています。期間中はブランドファウンダーの吉田ちかも撮影特典など、店頭にて参加を予定しています。

阪急うめだ本店ホームページ:https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1264582_2067.html

新商品「Let's Explore Japan Activity Book」商品詳細・予約ページURL:https://over-the-rainbow.store/pages/japan-activity-book

※オフィシャルサイトにて先行予約受付中

新商品「PACK & STAY JELLY CUBES」商品詳細・予約ページURL:https://over-the-rainbow.store/pages/jelly-cube

「OVER THE RAINBOW」は、2024年3月に、動画クリエイターで、YouTubeチャンネル「バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika」などを通して、海外や旅、英語について発信をしている「Bilingirl Chika」こと吉田ちかを中心として、旅する4人家族が立ち上げたファミリーのトラベルブランドです。自分たちの旅をインスピレーションに世界中の家族に「旅」をより身近に感じられる旅育アイテムや旅行グッズを開発しています。第1弾プロダクト「Let’s Travel Activity Book」は、販売開始後、初回販売分がわずか2週間で完売。2024年7月に再販し、現在も好評を博しています。その後はアメリカ・ニューヨークで開催された展示会「NY NOW Summer 2024」への出展やアメリカ・ロサンゼルスの雑貨屋 KADOでのPOP UP出店を経て、2024年秋以降代官山 蔦屋書店と湘南T-SITEにてPOP UPを開催し、知育絵本「Let’s Travel Activity Book」が在庫分全て完売するなど大盛況にて終了しました。この度、『OVER THE RAINBOW』の想いに阪急うめだ本店に賛同いただき、初出店のはこびとなりました。

■旅育について

「旅育」は、旅というリアルな体験を通じて、子どもたちだけではなく、家族全員が世界の広さ、多様な価値観、自分の中にある“好き”や“得意”を見つけていくことです。正解のない世界で、自分で考え、感じ、伝える力を育んでいく。そして、世界の人々と繋がる機会でもありますが、実は家族との絆を深めるものでもあります。道に迷ったり、トラブルが起きたり、想定外の出来事が起きたときこそ、家族が“チーム”になって乗り越える。「どうする?」「次はどうしようか?」と一緒に考える経験が、家族の絆を深め、自信や柔軟性につながっていきます。GO TOGETHER. GROW TOGETHER.一緒に冒険し一緒に学ぶ。それが「旅育」だとOVER THE RAINBOWは考えています。

■ 阪急うめだ本店POP UP「Color your summer!―楽しい夏のレシピ―」概要

Color your summer!―楽しい夏のレシピ―

“旅育”をキーワードに、家族で楽しむ夏旅に持って行きたくなるアイテムをラインアップ。「選ぶ準備もわくわくする時間に。」をテーマに、 カラフルなウェアやアクセサリー、旅先で活躍するバッグやおしゃれな雑貨などが揃います。

OVER THE RAINBOWは、親子旅を通じた経験を応援するブランドとして出店します。

・期間:2025年6月25日(水)~7月8日(火)

・場所:阪急うめだ本店 1F コトコトステージ12

・OVER THE RAINBOW 販売アイテム:

- Let's TRAVEL Activity Book

- 世界を旅する塗り絵マット

- PACK & STAY JELLY CUBES(新商品)

- Let's Explore Japan Activity Book(新商品)※予定

■吉田ちかが店頭に登場!対象商品購入で写真撮影も可能

下記日程にて、対象商品を購入された方には、吉田ちかとの写真撮影の特典をご用意しています。写真撮影は事前予約枠と当日枠があります。

●フォトイベント開催概要

日時:6月25日(水)、7月5日(土)、6日(日)、8日(火)

各日午前10時30分~午後6時15分

6月29日(日) 午後1時~午後6時15分

場所:1階 コトコトステージ12

○事前予約

阪急オンラインストアにて撮影権付き“Let's TRAVEL Activity Book”をご購入の方は、吉田ちかとのツーショット撮影をご予約いただけます。事前にご来店時間を確定いただけます。

販売期間:6月18日(水)午前10時~7月4日(金)午後7時59分

販売商品:Let's TRAVEL Activity Book 5,500円

「フォトイベント」申込サイト:https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_hbss_ovr&utm_source=hqhontenhp&utm_medium=storemedia&utm_term=fashion&_gl=1*1qpoqrc*_gcl_au*MTIyNjEyMDUyOS4xNzQ2NTgyNzE1&_bdsid=O9D70.pqEsjOH.1750064240314.1750064678&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fwww.hankyu-dept.co.jp%2Fhonten%2Fshopnews%2Fdetail%2F1264582_2067.html&_bdrpf=1(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_hbss_ovr&utm_source=hqhontenhp&utm_medium=storemedia&utm_term=fashion&_gl=1*1qpoqrc*_gcl_au*MTIyNjEyMDUyOS4xNzQ2NTgyNzE1&_bdsid=O9D70.pqEsjOH.1750064240314.1750064678&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fwww.hankyu-dept.co.jp%2Fhonten%2Fshopnews%2Fdetail%2F1264582_2067.html&_bdrpf=1)

※数量限定、なくなり次第終了

※フォトイベントの参加は1名様です(18歳以下のお子様に限りご一緒にご参加いただけます)。

※ご注文にはHANKYU HANSHIN E-STORESの会員登録が必要です。

○当日枠について

当日会場にて商品を購入の際に、撮影券をお渡しさせていただきます。※数に限りがございます。

SPECIAL EVENT 吉田ちかによるワークショップを開催!

6月29日(日)には8階コミュニティパークにて、吉田ちか本人による“旅育”をテーマにこれまで訪れた国のお話を交えたトークショー、そしてOVER THE RAINBOWの“Let's Travel Activity Book”を用いたワークショップを開催。親子旅の魅力が広がるイベントとなっております。

・日時: 2025年6月29日(日)10:30~11:30(受付10:15~)

・場所: 阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』コミュニティパーク

・参加費: 6,001円(税込)

・対象年齢: 1歳~10歳(1組につきお子様2名+保護者1名)



内容:

・吉田ちかトークショー

・Let's Travel Activity Bookを使った親子ワークショップ

・写真撮影付き

「トークイベント」サイト:https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1749003473628

※募集締切済

■ 注目の新商品1.:「Let's Explore Japan Activity Book」

OVER THE RAINBOWの二冊目となる「Let's Explore Japan Activity Book」が登場!「Let's Explore Japan Activity Book」は、遊びながら、日本を旅する、何度でも使えるアクティビティブックです。「海外から日本を訪れるご家族が増える中で、訪日中の海外の子どもたちにも、日本の魅力に楽しくふれられるような機会をつくりたい。」「そして、日本の子どもたちにも、自分の国や文化について英語でシェアできる力を育んでほしい。」そんな想いから生まれたのが、OVER THE RAINBOWのアクティビティブックです。今回のPOPUPでは、会期後半からの販売を目指しています。

新商品「Let's Explore Japan Activity Book」

オンラインストア商品ページ:https://over-the-rainbow.store/pages/japan-activity-book

※オンラインストアで6月20日(金)より予約販売受付中

【商品特徴】

1.日本をさまざまな切り口から楽しく学べる豊富な遊びのテーマ設定

2.クイズ型アクティビティや単語探し遊びなど、新しい形の“遊びながら学ぶ”体験の提供

3.より持ち運びやすいサイズにリニューアル

4.何度も遊べる消せるペンとオリジナルペンケース付き

5.全表記英語で英語を学ぶ日本人のみならず訪日外国人ともシェアが可能

■ 注目の新商品2.:旅のごちゃごちゃ、これでスッキリ。「PACK & STAY JELLY CUBES」

たくさん旅を重ねてきた旅好きママが、リアルな悩みから生まれた、理想のパッキンキューブが登場。“準備”だけでなく、“旅先での使い心地”までしっかり考えて、細部までこだわって開発しました。子連れでも、ひとり旅でも、ワーケーションでも、旅のスタイルを問わず誰もが気持ちよく過ごせる工夫が詰まっています。今回のPOPUPにて初お披露目となり、実際に購入いただけます。

新商品「PACK & STAY JELLY CUBES」オンラインストア商品ページ:https://over-the-rainbow.store/pages/jelly-cube

※オンラインストアで6月20日(金)より予約販売受付中

【商品特徴】

1.フタが収納スペースに!靴下や下着、小物などをスマートに収納

2.自立構造でコスメや小物もすっきり

3.中身が見える“Jelly素材”で、パッキングがスマートに

4.S・M・Lの3サイズセット、選べる3色展開

■定番商品ご紹介

・アクティビティブック「Let’s TRAVEL Activity Book」

より多くの子どもたちや家族に「旅」というものに触れて欲しいという想いで丁寧に制作した「Let's TRAVEL Activity Book」は、旅の流れに沿ってストーリーが展開し、シーン毎に迷路やクイズ、ぬりえやお絵描きなど、様々な遊びが詰まった新感覚の旅育アイテムです。海外では、お家での時間や長距離移動中などの様々なシーンで知育アイテムとして親しまれています。おすすめの年齢は2歳~6歳で、お子様を持つご家庭へのギフトにもおすすめです。

・世界を旅する塗り絵マット

テーブルなどどこでも広げられるシリコンマットに、世界各地の名所が描かれており自由に塗り絵ができる商品。書いて消せる8色ペンを使ってレインボーカラーで好きなように彩りながら、繰り返し遊ぶことができます。さらに、マットに描かれている世界の名所を親子で一緒に楽しむことができる「遊びながら学べる!ガイドシート」も付属。

■OVER THE RAINBOWについて

「OVER THE RAINBOW」は、旅する4人家族が立ち上げたファミリーのトラベルブランドです。自分たちの旅をインスピレーションに世界中の家族に「旅」をより身近に感じられる旅育アイテムや旅行グッズを開発しています。「旅」は人生を彩る、最高の学びの場。そんな旅を、もっと身近に、もっとリアルにしたいという想いでスタートしました。

ファウンダーは自身の海外や旅の体験などについて発信しているクリエイター吉田ちか。2024年3月、ブランド第一弾としてプロダクト親子でどこでも旅気分を楽しめるアクティビティブック「Let's Travel Activity Book」の発売を開始しました。今後も、オリジナルのアクティビティブックを展開しながら、世界に存在する旅の絵本や知育グッズのキュレーションや、家族でワクワクできる旅グッズの制作・セレクトを進めていきます。



HP:https://over-the-rainbow.store/

Instagram:https://www.instagram.com/overtherainbow.travel/

<Founder プロフィール>

吉田ちか CHIKA YOSHIDA

小学校1年生の時、父親の仕事の関係で渡米し、大学を卒業するまでの16年間をシアトルで過ごす。2007年に日本に帰国し、大手コンサルティング会社に入社。グローバルなビジネス環境にも関わらず、英語に苦手意識を抱いている日本人が多いことに気付き、2011年に自分に何かできないかとYouTubeで英会話チャンネルを開始。チャンネル登録者数は160万人を超える。現在はリアルな英会話に楽しく触れられる旅動画などを発信する傍ら、ジャーナルブランドCHAPTERやファミリートラベルブランドOVER THE RAINBOWを創設。

<Illustrator プロフィール>

AMAMI

京都在住イラストレーター。愛知県出身。デザイン大学を卒業後、デザイン事務所のアシスタントデザイナーと某大手企業の販売/内部デザイナーを経て独立。2023.4-5月の2週間のメルボルン滞在を機に、海外からのインスピレーションを受けた作品を多く制作中。その後、ベトナムやクロアチア、ハンガリーなど世界各国でのグッズやパッケージ制作、NYの展示会に参加。OVER THE RAINBOWでは企画から制作まで携わり、イラストデザインとアイテム写真を担当。