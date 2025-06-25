À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥¢ー¥È¤Ç!!´ò¡¹!!CREATIVE ²£¹Â¤µ¤ä¤«¡ÖWORLD PEACE ACTION 2025¡×¤ÇÀ©ºîÈ¯É½ in ³ùÁÒ6.29(Æü)
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²£¹Â¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤¬¡ÖPEACE OF THE WORLD 2025¡×¤ò£³¥õ·î¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼«ÊÄ¾É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤«¤éÀïÁè¤ÈºÒ³²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¥Áー¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º£ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁè¤¤¤äÆñÌ±ÌäÂê¤Ø¤Î¶ÛµÞ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò£¶·î29Æü(Æü)¤Ë³ùÁÒsong be cafe¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¥¢ー¥È¤ä²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
²£¹Â¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ê¥¢ー¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ú´ò¡¹!!CREATIVE¡Û½êÂ°ºî²È¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¿à»Ò»Ô¼çºÅ¤Î¼êºî¤ê³¨ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥ÈÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ã ²£¹Â ¤µ¤ä¤« ¡ä
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£
¶¥ÇÏ¡¦ËÒ¾ì¡¦À¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë´ò¡¹!! CREATIVE¤ÎÂåÉ½ºî²È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¼Çµï¡Ö¥Ô¡¦¥è¥ó¥¸¥å¤È¥ª¥ì»°À¤¥·¥êー¥º¡×¤äÀ¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨²è¡ÖÀ¤³¦Î¹¹Ô¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ú¥ó¤äÉ®¤ò»È¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¡¢¿§¤òÅÉ¤ë¡£ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤Ã¤¿Æ°ºî¡¢É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¼¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿Ï¯ÆÉ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç»æ¼Çµï¸ø±é¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£2017Ç¯¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥ÈÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤òÂ¿¹ñÀÒ¤Î¿Í¡¹¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬£³ÅÙÌÜ¡¢Âç¤¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿Âçºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÀ¼¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿Ï¯ÆÉ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¸«Ê¹¤¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ò°Åµ¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²£¹Â¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢ÀïÁè¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ´Åö¿¦°÷¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£³ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏµå¾å¤«¤éÀïÁè¤äºÒ³²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢ºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¡¢²£¹Â¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ú´ò¡¹!!CREATIVE¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍALTAM¡Û¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëËÌß·Åí»Ò¤È¡¢SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤Î³ùÁÒ¤Ç»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ú¤´¤ß¥Õ¥§¥¹532¡Û¤òÎ©¤Á¾å¤²³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿Ìî¥ê¥¨¤Ç¤¹¡£
¡ã ËÌß· Åí»Ò ¡ä
´ò¡¹!!CREATIVEÂåÉ½/¥¸¥ç¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍALTAMÂåÉ½Íý»ö¡£2003Ç¯¤è¤êÊ¡»ã¡ß¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë½¾»ö¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¡¢20Ç¯´Ö¤Ç200ËÜ°Ê¾å¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¡£Ê¡»ã»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤ò·Ð¤ÆÃç´Ö¤È¡Ö´ò¡¹!!CREATIVE¡×ÀßÎ©¡£¤«¤Ê¤¬¤ï¤È¤â¤¤¤¥¢ー¥ÈÅ¸2024¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óÉû¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É´ë¶ÈÂè£³À¤³¦shop¡ß´ò¡¹!!CREATIVE¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥³ー¥Òー¡ÖArtisan¥·¥êー¥º¡×¤òÆ±¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯¸½ºß¡¢Á´¹ñ1,000Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡ã Ê¿Ìî ¥ê¥¨ ¡ä
¥´¥ß¥Õ¥§¥¹ 532 ÂåÉ½¡£³ùÁÒ»Ôºß½»¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£‶ÁÇÅ¨¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëNPO Be Good Cafe ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢1999Ç¯¤«¤é¡¢¿©¡¦ÇÀ¡¦´Ä¶¡¦ÉÏº¤¡¦Ê¿ÏÂ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£³ùÁÒ¤Ç¡Ö¥´¥ß¥Õ¥§¥¹ 532 (¥´¥ß¥Ë¥Æ¥£)¡×¤ò±¿±Ä¡£
¡ã ±§¼£ ¹á ¡ä
³ùÁÒ Song Be Cafe(¥½¥ó¤Ù¥«¥Õ¥§)¥ªー¥Êー¡£³ùÁÒÀ¸¤Þ¤ì¡¢³ùÁÒ°é¤Á¡£¡Ú¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥¿¥¦¥ó³ùÁÒ¡Û¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³ùÁÒ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö³ùÁÒ¤¢¤ë¤â¤Î¤µ¤¬¤·¡×¤ä¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó(´óÉÕ)¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¤Î³«ºÅ¤ä¥¸¥ã¥º¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ôー¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê ÈÓÄÍ·î¡ßERI KOTAKE / ²£¹Â¤µ¤ä¤« ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ëËÌß·Åí»Ò¤ÈÊ¿Ìî¥ê¥¨¡¢Song Be Cafe±§¼£¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤¤Þ¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤ª¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥·¥§¤ÎÇä¤ê¾å¤²£³³ä¤ÏÆüËÜÀÖ½½»ú¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅÔ»Ô¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ëÆü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´¼èºà¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡¦Æü»þ¡¡2025Ç¯6·î29Æü(Æü)¡¡10»þ～16»þ¤Þ¤Ç
¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥Èー¥¯²ñ¾ì¡¡song be cafe¡Ê¥½¥ó¤Ù¥«¥Õ¥§¡Ë
¡¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¸æÀ®Ä®13-32¡Ë
¡¦¥Ý¥¹¥¿ーÅ¸¼¨¡¡COBAKABA¡Ê¥³¥Ð¥«¥Ð¡Ë
¡¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¾®Ä®1ÃúÌÜ13-15¡Ë
¡ãÅöÆü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡¦10¡§00¡¡¥½¥ó¤Ù¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¥Þ¥ë¥·¥§¥¹¥¿ー¥È¡£29Æü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡£
¡Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¡¦11¡§00¡¡¥¸¥ã¥º¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ôー¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦14¡§00¡¡ËÌß·¡¢Ê¿Ìî¡¢±§¼£¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¨¥Ý¥¹¥¿ーÅ¸¼¨¤Ï14¡§00～16¡§00¤Þ¤Ç¡ÊCOBAKABA¡Ë
¡ãÅöÆü»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
²£¹Â¤µ¤ä¤«¡Ê´ò¡¹!!CREATIVE½êÂ°¡Ë
ÈÓÄÍ·î¡Ê´ò¡¹!!CREATIVE½êÂ°¡Ë
ERI KOTAKE¡Ê´ò¡¹!!CREATIVE½êÂ°¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍALTAM
¶¨ÎÏ¡§¤´¤ß¥Õ¥§¥¹532 / Song Be Cafe / COBAKABA / CHAHAT / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Þ¥Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥° / ´ò¡¹!!CREATIVE / ¥¸¥ç¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¤³¤Á¤é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
´ò¡¹!!CREATIVE TEL 0463-59-9974¡ÊÂåÉ½¡§ËÌß·¡Ë/ MAIL saruya@jcm.ink¡Ê¥áー¥ëÁë¸ý¡§±îÃ«¡Ë