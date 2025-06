À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥¢ー¥È¤Ç!!´ò¡¹!!CREATIVE ²£¹Â¤µ¤ä¤«¡ÖWORLD PEACE ACTION 2025¡×¤ÇÀ©ºîÈ¯É½ in ³ùÁÒ6.29(Æü)

ジョイン・クリエイティブマネジメント株式会社

アーティストの横溝さやかさんが「PEACE OF THE WORLD 2025」を3ヵ月かけて完成させました。自閉症のアーティストのさやかさんは、以前から世界情勢に心を痛めており、「世界から戦争と災害がなくなるよう思いを込めました」と語ります。そこにさやかさんと関わるチームが集まり、今地球の裏側で起こっている争いや難民問題への緊急アクションとして、世界平和を願うドネーションイベントを6月29日(日)に鎌倉song be cafeにて開催します。今私たちにできることはまず知ること、そして自分事として考えること。アートや音楽の力を借りながら、自分たちにできるアクションを起こしましょう!!

横溝さやかさんは、ボーダレスなアートプロダクションの【嬉々!!CREATIVE】所属作家の一人で、2007年には逗子市主催の手作り絵本コンクール一般の部で最優秀賞を受賞したり、2017年には文部科学省よりスペシャルサポート大使に任命されるなど、アートを通して社会で活躍するアーティストの一人です。

< 横溝 さやか >

1986年生まれ。

競馬・牧場・世界名作劇場をこよなく愛する嬉々!! CREATIVEの代表作家。ブラックユーモア溢れるオリジナル紙芝居「ピ・ヨンジュとオレ三世シリーズ」や世界の国々をテーマにした絵画「世界旅行シリーズ」などを制作。楽しそうにペンや筆を使い、丁寧に時間をかけてアウトラインを描き、色を塗る。作品に登場するキャラクターは、誰もが主役のようにそれぞれに違った動作、表情をしている。声を使い分けた朗読が得意で紙芝居公演も行なう。2017年、文部科学省よりスペシャルサポート大使に任命される。

地球の周りを多国籍の人々が手を取り合う様子を描いた作品をこれまで2度描いており、今回が3度目、大きなキャンバスで仕上げた大作となりました。彼女は声を使い分けた朗読が得意で、普段から見聞きしたニュースを暗記し、それを声に出しながら制作するスタイルの横溝さんの声の内容が、戦争の被害を訴える内容になったことを担当職員が聞いていたことをきっかけに3度目の制作となりました。

「地球上から戦争や災害がなくなって、みんなが安心して暮らせるようになってほしい」、作品が完成したとき、横溝さんはその思いを語りました。

今回発起人となるのは、【嬉々!!CREATIVE・一般社団法人ALTAM】の代表を務める北澤桃子と、SDGs未来都市の鎌倉で市民団体【ごみフェス532】を立ち上げ活動している平野リエです。

< 北澤 桃子 >

嬉々!!CREATIVE代表/ジョイン・クリエイティブマネジメント株式会社代表取締役社長/アートディレクター/一般社団法人ALTAM代表理事。2003年より福祉×アートの世界に従事。グラフィック・プロダクトデザインを手掛け、20年間で200本以上の展覧会・イベントを企画運営。福祉施設管理者を経て仲間と「嬉々!!CREATIVE」設立。かながわともいきアート展2024クリエイティブディレクター兼副実行委員長。フェアトレード企業第3世界shop×嬉々!!CREATIVEのチョコレート&コーヒー「Artisanシリーズ」を同社とともにプロデュース・アートディレクション。商品は2025年現在、全国1,000店舗で販売中!

< 平野 リエ >

ゴミフェス 532 代表。鎌倉市在住、個人事業主、イベントプロデュース兼ディレクター。‶素敵ないいことをはじめよう”をコンセプトに社会にとっていいことを始める。

きっかけとなるNPO Be Good Cafe ディレクター、1999年から、食・農・環境・貧困・平和など、様々なテーマでイベントを開催。鎌倉で「ゴミフェス 532 (ゴミニティ)」を運営。

< 宇治 香 >

鎌倉 Song Be Cafe(ソンべカフェ)オーナー。鎌倉生まれ、鎌倉育ち。【トランジションタウン鎌倉】という地域密着型コミュニティの中心人物。持続可能なまちづくりを目指し、鎌倉の魅力を伝える活動をしている。具体的には、観光スポットではない場所の魅力を伝える「鎌倉あるものさがし」や、最近話題のイベントなどを企画・運営している。

当日は、ドネーション(寄付)を目的としたマルシェの開催やジャズミニライブ、ワールドピースをテーマにしたライブペインティング( 飯塚月×ERI KOTAKE / 横溝さやか )、そして発起人である北澤桃子と平野リエ、Song Be Cafe宇治による「いま、地球の裏側でおきていること」のトークテーマに私たちにできることを語るディスカッションを行います。

マルシェの売り上げ3割は日本赤十字(予定)などを通し、必要とされる都市に寄付いたします。

平和への思いを語り私たちにできることで行動する日にしましょう!!

皆様のご取材、お待ちしております!!

<イベント概要>

・日時 2025年6月29日(日) 10時~16時まで

・マルシェ・トーク会場 song be cafe(ソンべカフェ)

(神奈川県鎌倉市御成町13-32)

・ポスター展示 COBAKABA(コバカバ)

(神奈川県鎌倉市小町1丁目13-15)

<当日スケジュール>

・10:00 ソンべカフェにてマルシェスタート。29日限定グッズの販売。

(フォトスポットでSNSに投稿すると本アクションのスペシャルグッズをプレゼント)

・11:00 ジャズミニライブ、ワールドピースをテーマにしたライブペインティング

・14:00 北澤、平野、宇治によるトークディスカッション

※ポスター展示は14:00~16:00まで(COBAKABA)

<当日参加アーティスト>

横溝さやか(嬉々!!CREATIVE所属)飯塚月(嬉々!!CREATIVE所属)ERI KOTAKE(嬉々!!CREATIVE所属)

主催:一般社団法人ALTAM

協力:ごみフェス532 / Song Be Cafe / COBAKABA / CHAHAT / 株式会社フジマニパブリッシング / 嬉々!!CREATIVE / ジョイン・クリエイティブマネジメント株式会社

<こちらのプレスリリースに関するお問い合わせ先>

嬉々!!CREATIVE TEL 0463-59-9974(代表:北澤)/ MAIL saruya@jcm.ink(メール窓口:猿谷)