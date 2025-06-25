【デクセリアルズ】取締役人事のお知らせ

デクセリアルズ株式会社

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、2025年6月24日（火）開催の定時株主総会および取締役会において、以下の通り取締役人事を決定しましたのでお知らせします。

当社グループは、新しい役員体制のもと、2024年度からの「中期経営計画2028」※の達成と将来にわたる持続的成長に向けて各事業戦略を一層加速させるとともに、中長期的な企業価値の向上を目指しコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

※中期経営計画 2028「進化の実現」とパーパスの策定について(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4980/tdnet/2437082/00.pdf)

以 上

【2025年6月24日付取締役体制】 ＜〇は新任＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64805/table/100_1_86c0ed60a506d05f0a08b792dc60e349.jpg?v=202506250127 ]

※執行役員を兼任

【参考：2025年6月24日付 執行役員および本部長、事業部長】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64805/table/100_2_b7492c5518695b965319b52dc967d8c0.jpg?v=202506250127 ]

【参考：2025年6月24日付 組織図】

＜会社概要＞

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（経営理念と企業ビジョン、パーパス | 会社情報 | デクセリアルズ株式会社 (dexerials.jp)(https://www.dexerials.jp/profile/vision.html)）としてかかげています。

会社名：デクセリアルズ株式会社

本社：栃木県下野市下坪山1724

代表者：代表取締役社長 新家 由久

設立： 2012年6月20日

公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/