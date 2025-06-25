2市1町 おトクなクーポンdeグルメ旅（高石市・泉大津市・忠岡町）が始まります
阪神高速道路株式会社
クーポン券見本
沿道地域の高石市・泉大津市・忠岡町（２市１町）の自慢の地元グルメを提供している魅力ある店舗にて使用できるおトクなクーポン券や２市１町のご当地キャラクターのオリジナルグッズ（全３種類）などが含まれたクーポンBOXを販売いたします。
阪神高速道路は、沿道地域の皆さまとともに、まちを盛りあげていきます！
■販売場所
泉大津パーキングエリア（海側）11階展望ルーム（６時００分～２２時００分）
※泉大津パーキングエリア（陸側）からも5階連絡通路より徒歩でお越しいただけます
■販売期間
２０２５年７月４日（金）～８月３１日（日）
■クーポンBOX販売数
1,000セット限定
※販売上限に達し次第、終了となります。
■クーポンBOXの内容
・クーポン券（1,000円分、2,000円分、3,000円分のいずれか）
※クーポン券利用期間：２０２５年７月４日（金）～９月３０日（火）
・２市１町のオリジナルグッズ
・商品引換券（泉大津パーキングエリア（海側）３階売店でのみ利用可能/商品指定あり）
■販売額
５００円/１セット ※現金のみ
詳しくは特設サイトからご確認ください。
https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/hiwayguide/event/2025gourmet01.html
クーポン券見本
2市１町オリジナルグッズ