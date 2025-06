大阪・関西万博 アニメ×フードフェスへの出展決定！

©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

・『ロズワール邸の特選ステーキ』~ベア子が泣く緑のかたまりを添えて~

通常:1,650円(税込) 倍盛:3,000円(税込)



ロズワール邸のメインディッシュをイメージしたステーキには牛全体から3%程度しか取れない高級部位のヒレの一部を使用。ベアトリスもツーンと泣いた緑のかたまり(わさび)と共に、口の中に広がる風味と、旨味をご堪能ください。

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」とのコラボフードを販売!株式会社ペッパーフードサービス(本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作)は、2025年7月2日(水)~7月8日(火)までの7日間、「いきなり!ステーキ」が大阪・関西万博内の「アニメ×フードフェス THE 縁日-ENNICHI-」へ出展することが決定いたしました。人気作品とコラボレーションし、アニメの世界観や人気キャラクターをイメージしたコラボフードを会場内で楽しむことができ、「いきなり!ステーキ」は、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」とのコラボフードを展開いたします。特設サイト: https://anime-ff.jp イベント公式X:https://x.com/animefoodfesイベント公式Instagram:https://www.instagram.com/animefoodfes/■「アニメ×フードフェス THE 縁日-ENNICHI-」とはアニメの世界観や人気キャラクターをイメージした料理や飲み物を2,000㎡の会場で味わうことが出来るエンターテインメント型フードフェス。コンセプトは「縁日」。日本の夏の風物詩であり、日本に所縁のある「アニメ」「食材」を世界と繋ぐ縁、国内外のユーザーとの出会いの縁という意味も含んだコンセプトとなる。実際の縁日を連想させる会場装飾で人気アニメ作品をイメージする魅惑的な料理を、日本を代表する企業がオリジナルのコラボフードとして再現。21の店舗ブースがアニメ・グルメファンの視覚と味覚を満たす、ユニークな食の祭典。<イベント名>アニメ×フードフェス THE 縁日-ENNICHI-<開催日程>2025年7月2日(水)~7月8日(火) 10:00~21:00(L.O.20:00)<会場>EXPO メッセ「WASSE」<入場料>無料(但し、大阪・関西万博来場者のみ)※大阪・関西万博は入場チケットが必要になります■「いきなり!ステーキ」コラボレーション情報<コラボ作品>TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」① コラボ限定フード② アニメ×フードフェス共通ノベルティ配布条件:コラボフード1点購入の度に1枚プレゼント(ランダム配布)※なくなり次第終了※絵柄をえらぶことはできません。※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。③ コラボフード限定ノベルティアニメ×フードフェス共通ノベルティに加えて、各料理ごとの限定ノベルティも配布!配布条件:コラボフード1点購入の度に1セットプレゼント(ステッカー4枚:1セット)※なくなり次第終了※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。④ コラボ会場装飾、フォトブース会場にはコンセプトである「縁日」をテーマとしたアニメキャラクターたちのブース装飾や会場限定等身パネル、フォトブースなどをご用意!キャラクターたちと、おいしいフードをお楽しみください。⑤ コラボグッズの販売アニメ×フードフェス THE 縁日-ENNICHI-では、オリジナルグッズの販売も実施。浴衣に身を纏ったキャラクターが縁日を楽しむ姿で、お祭りの余韻を感じさせてくれるグッズを購入することが出来ます。⑥ コラボグッズ購入ノベルティ配布条件:グッズ会計3,000円毎に1枚プレゼント(ランダム配布)※なくなり次第終了※絵柄をえらぶことはできません。※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。