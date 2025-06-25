¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤Ë¡Ö¥µ¥é¥À¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤òÃÎ¤í¤¦¡× ㈱¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥ÉËÜ¼Ò¤Ç8·î22Æü¤Ë¼Â»Ü
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥¯¥¤¥º¤ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¸ÅÄÍ¹§»Ö¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ë¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¤³¤É¤â¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤¬Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢³Ø¤Ö¡¦°é¤Æ¤ë¡¦ºî¤ë¡¦¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤¿¿©°é³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò´ë¶ÈÆâÊÝ°é¼¼¤Ç¤Ï¿©°é¤òÃì¤È¤·¤¿ÊÝ°é¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¡¦¹Ã»Ò±à¡¦Ê¡²¬¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥é¥À¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Ä´Íý¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¥µ¥é¥À¥·¥§¥Õ¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î22Æü¼Â»Ü¤Î¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥µ¥é¥À¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤òÃÎ¤í¤¦¡×¡£
¥¯¥¤¥º¤ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¥ì¥¿¥¹¤ÎÉÊ¼ï¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢¥µ¥é¥À¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¼çºÅ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¿©°é¤òÄÌ¤·¤¿ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¡³µÍ×¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¥Æー¥Þ¡§¡¡¥µ¥é¥À¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤òÃÎ¤í¤¦
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë9:30～12:15
ÂÐ¾Ý¡§¡¡¡¡¿À¸Í»ÔÅìÆç¶èÆâºß½»¤Î¾®³Ø1Ç¯À¸～¾®³Ø6Ç¯À¸¡¡
Äê°÷¡§¡¡¡¡¿Æ»Ò10ÁÈ20Ì¾¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô°Ê³°¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù´Þ¤à¡Ë¡£
½¸¹ç¾ì½ê¡§JRÀÝÄÅËÜ»³±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë17»þ
¿½¹þ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://event.city.kobe.lg.jp/event/UVmM4r8lFI7IitQpWaqp
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1972Ç¯ÁÏ¶È¡£ÁÚºÚ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä±Ø¥Ó¥ë¤Ë¡ÖRF1¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò302Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRFFF¡Ê¥ë¥Õ¥Õ¥Õ¡Ë¡×¤òÅ¸³«¡£¡Ö·ò¹¯¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¡¢Á¯ÅÙ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢´Ä¶¡×¤ò²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡ÖÁÚºÚ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.rockfield.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡ÚÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¡¹ÊóIR¼¼¡Ê¿À¸Í¡Ë078-435-2802¡¡¡ÊÅìµþ¡Ë03-5843-6199
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤¬Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢³Ø¤Ö¡¦°é¤Æ¤ë¡¦ºî¤ë¡¦¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤¿¿©°é³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò´ë¶ÈÆâÊÝ°é¼¼¤Ç¤Ï¿©°é¤òÃì¤È¤·¤¿ÊÝ°é¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¡¦¹Ã»Ò±à¡¦Ê¡²¬¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥é¥À¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Ä´Íý¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¥µ¥é¥À¥·¥§¥Õ¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÆâÊÝ°é¼¼¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
8·î22Æü¼Â»Ü¤Î¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥µ¥é¥À¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤òÃÎ¤í¤¦¡×¡£
¥¯¥¤¥º¤ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¥ì¥¿¥¹¤ÎÉÊ¼ï¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢¥µ¥é¥À¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¼çºÅ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¿©°é¤òÄÌ¤·¤¿ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¡³µÍ×¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë9:30～12:15
ÂÐ¾Ý¡§¡¡¡¡¿À¸Í»ÔÅìÆç¶èÆâºß½»¤Î¾®³Ø1Ç¯À¸～¾®³Ø6Ç¯À¸¡¡
Äê°÷¡§¡¡¡¡¿Æ»Ò10ÁÈ20Ì¾¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô°Ê³°¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù´Þ¤à¡Ë¡£
½¸¹ç¾ì½ê¡§JRÀÝÄÅËÜ»³±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë17»þ
¿½¹þ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://event.city.kobe.lg.jp/event/UVmM4r8lFI7IitQpWaqp
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.rockfield.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡ÚÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¡¹ÊóIR¼¼¡Ê¿À¸Í¡Ë078-435-2802¡¡¡ÊÅìµþ¡Ë03-5843-6199