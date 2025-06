＜RVCA×AZUL BY MOUSSY＞ 速乾＆UV機能付きのカプセルコレクションが7月9日(水)発売

ボードライダーズジャパン合同会社[RVCA × AZUL BY MOUSSY] S/L Tee \6,600 / S/S SHIRTS \11,000 & SHORTS \7,480

アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのカルチャーをルーツに持つ、カリフォルニア発のライフスタイルブランド「RVCA」が、「AZUL BY MOUSSY」とのコラボレーションアイテムを、7月9日(水)より、RVCA直営店舗、オンラインストアにて発売します。

2025年夏のカプセルコレクションでは、全4デザイン(10SKU)を展開。本コレクションでは、RVCAの象徴的なロゴやグラフィックを配した、ユニセックス仕様のアイテムがラインナップ。リラックス感のあるシルエットと、シーンを問わない着回し力で、夏のワードローブに新たな定番を提案します。

機能性にも優れた“SURF TEE”シリーズは、速乾性とUVプロテクション(UPF50)を備え、ビーチやプールではトップスとして、トレーニングやアクティブなシーンでも活躍。まさにライフスタイルに寄り添うマルチユースな一枚です。さらに、水陸両用で着用可能なシャツ&ショーツのセットアップも登場。軽やかな素材と洗練されたデザインが融合し、アウトドアからタウンユースまで幅広く対応します。ファッション性と実用性を兼ね備えた、RVCA × AZUL BY MOUSSYの2025年夏コレクション。

この夏のシーンに、本コレクションが新たなスタンダードを提案します。

■ RVCA × AZUL BY MOUSSY Collection■

[発売日] 2025 年7月9日(水)

[アイテム展開] ノースリーブカットソー、Tシャツ、シャツ、ショーツ

[取り扱い店舗] RVCA直営店 及び RVCA Online Store

[RVCA Online Store URL] https://boardriders.co.jp/pages/rvca

[問い合わせ先] ボードライダーズジャパン TEL: 0120-32-9190

[RVCA × AZUL BY MOUSSY] S/S Tee \7,150[RVCA × AZUL BY MOUSSY] S/S SHIRTS \11,000 & SHORTS \7,480[RVCA × AZUL BY MOUSSY] S/L Tee \6,600 & SHORTS \7,480[RVCA × AZUL BY MOUSSY] S/S Tee \7,150

■商品取り扱い店舗■

RVCA STORE SHIBUYA / TEL: 03-6418-8137

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/(https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/)

RVCA STORE YOKOHAMA / TEL: 045-511-8740

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/(https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/)

RVCA STORE OSAKA / TEL: 06-6120-7800

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/(https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/)

RVCA STORE AICHITOGO / TEL: 0561-65-3950

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/(https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/)

RVCA OKINAWA RYCOM / TEL: 098-979-5132

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_okinawa/(https://www.instagram.com/rvcastore_okinawa/)

RVCA Online Store / https://boardriders.co.jp/pages/rvca(https://boardriders.co.jp/pages/rvca)

■ABOUT“AZUL BY MOUSSY”■

「OUR NU STANDARD」

いつまでも古きを知り、新しいスタンダードを創ることをコンセプトに、AZUL BY MOUSSYの心豊かになる価値観を提案。メンズ&ウィメンズのアパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供している。

【About RVCA<ルーカ>】

2000年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES(相反するバランス)”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。

また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

RVCA JAPAN Official HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca Instagram: @rvcajapan(https://www.instagram.com/rvcajapan/)