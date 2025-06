「リフトロジー」シリーズが発売1周年

■ 「リフトロジー」シリーズ 開発の背景

2025年6月25日(水)よりSNSや「YA-MAN the store GINZA」店頭にて特別企画を実施 「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社(所在地:東京都江東区、代表取締役社長:山粼貴三代)の、1回、1分*³、置くだけのリフトケア*¹特化型美顔器「リフトロジー」シリーズが発売からまもなく1周年を迎えます。これを記念して、2025年6月25日(水)よりSNSや「YA-MAN the store GINZA」店頭にて特別企画を実施いたします。長年の美容技術研究でリフトケア*¹を追求してきた「ヤーマンリフト学」を詰め込んだ製品として開発し、毎日のスキンケアルーティーンにも取り入れやすいよう、1回1分*³という短時間で本格的なリフトケア*¹が叶うことが特徴です。2024年7月の発売から現在まで獲得したベストコスメアワードの数は累計18*⁴にのぼります。シリーズ累計出荷数は計画比3倍*⁵で推移しており、美顔器にを初めてご利用いただく方はもちろん、日頃から美顔器をご愛用いただいている方のセカンド美顔器としてもご好評をいただいております。■「リフトロジー」シリーズ 1周年特別企画このたび発売1周年を迎えるにあたり、「リフトロジー」シリーズの簡単で本格的なリフトケア*⁶をより多くのお客さまにご体験いただくため特別企画をご用意いたしました。①あなたも体感!“置くだけ美容” Instagramキャンペーン実施期間: 2025年6月25日(水)~2025年7月9日(水)「YA-MAN the store GINZA」公式Instagramをフォローの上、該当の投稿に「いいね」をいただくと、抽選で『リフトロジー SP』や、『リフトロジー SP』でのケアを含めたヤーマンの表情筋トレーニングをご体験いただける、「FACE LIFT GYM 銀座店」の「QUICK for GINZA」のチケットをプレゼントいたします。イベントが多い夏場の特別なご予定の前にご利用いただける、特別なリフトケア*⁶体験をご用意しております。景品:・『リフトロジー SP』 / YA-MAN TOKYO JAPAN 3名さま・FACE LIFT GYM(フェイス・リフト・ジム)銀座店 「QUICK for GINZA」無料体験チケット 10名さま※「QUICK for GINZA」の無料体験チケットは、「FACE LIFT GYM 銀座店」のみご利用いただけます。※キャンペーンの参加には参加条件にご同意いただくことが必要です。YA-MAN the store GINZA 公式 Instagramアカウント: https://www.instagram.com/yamanthestore.ginza/ 「YA-MAN the store GINZA」公式Webサイト: https://www.ya-man.co.jp/ginza/news/572/②『リフトロジー SP』 スペシャルサンクスキャンペーン実施期間:2025年6月25日(水)~2025年6月13日(日)期間中、「YA-MAN the store GINZA」にて『リフトロジー SP』をご購入いただいたお客さまに、美顔器の実力を引き出す美顔器専用コスメを1本プレゼントいたします。美顔器専用コスメは美顔器の通電をサポートしながらうるおいとハリケアを叶える『フローレスセラム ハイドレイティング』、美白有効成分を配合し透明感*⁷のある肌へ導く『フローレスセラム ホワイト』の2種類をご用意。お客さまのお好みに合わせてお選びいただけます。「YA-MAN the store GINZA」公式Webサイト: https://www.ya-man.co.jp/ginza/news/572/※数に限りがございます。予めご了承ください。

■「リフトロジー」シリーズ 製品紹介



『リフトロジー SP』 / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込58,300円押して、上がる*¹。置くだけ1分*³のリフトケア特化型*¹美顔器『リフトロジー』のEMSのパワーを強化したハイグレードモデル。EMSは低周波・高周波に加えて中周波*⁸を追加し、幅広くアプローチいたします。EMSの体感は約1.6倍*⁹にのぼり、日頃のお手入れの手ごたえをより感じていただけるハイパワーなリフトケア*¹を行いたい方におすすめです。製品ページ:https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/liftlogy-sp.html■店舗概要

店舗名:YA-MAN the store GINZA(ヤーマン ザ ストア ギンザ)

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目9-1 銀座中央通りMMビル1F/2F

電話:03-3289-0655

営業時間:11:00~20:00

休業日:不定休

URL:https://www.ya-man.co.jp/ginza/



『FACE LIFT GYM(フェイス・リフト・ジム)』

営業時間:11:00~20:00(店舗の営業時間に準じる) ※最終受付時間:18:00

定員:通常席3 席、VIP(個室) 1席

ご予約URL:https://www.ya-man.co.jp/ginza/?menuopen



取扱ブランド・サービス:YA-MAN TOKYO JAPAN、YA-MAN PROFESSIONAL、ミーゼ、オンリーミネラル、MAKANAI、MINERALair、Hakase Beaute、FACE LIFT GYM、他すべてのヤーマンブランド

※営業時間が変更になる場合がございます。

■ヤーマン株式会社のご紹介



1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

* 手足4点で計測するインピーダンス方式において

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/*1 機器で肌を引き上げた状態で行うケア*2 (株)富士経済『美容&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして*3 半顔の使用時間*4 2025年6月19日時点 ヤーマンが把握している範囲*5 2025年6月19日時点の「リフトロジー」シリーズの累計出荷台数 ヤーマンが把握している範囲*6 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称*7 肌がうるおうことによる見え方*8 BODYモード使用時*9 小数点第二位で四捨五入【試験条件】使用機種:YJFD1、YJFD2 試験方法:化粧品を塗布した後、半顔にスタンダードモデル、残りの半顔にハイグレードモデルのFACEモード(レベル6)をそれぞれ1分使用。ハイグレードの効果感をスタンダードに比べて「全く効果感がなかった」~「非常に効果感があった」までの7段階評価し、その平均値を算出。スタンダードを1とした場合の結果。被験者30代~50代の女性13名。※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。関連リンク【お問い合わせ】https://www.ya-man.co.jp/form/