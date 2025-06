「makeshop byGMO」と「オープンロジ」がAPI連携を開始　受注から出荷までのフルフィルメント業務をシームレスに自動化【GMOメイクショップ】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO:向畑 憲良、以下、GMOメイクショップ)は、GMOメイクショップが提供するECサイト構築サービス「makeshop byGMO」を利用するEC事業者向けに、株式会社オープンロジ(代表取締役社長CEO:伊藤 秀嗣、以下オープンロジ)が提供する物流フルフィルメントプラットフォーム「オープンロジ」とのAPI連携を、2025年6月25日(水)より開始します。これにより、「makeshop byGMO」を利用するEC事業者は、オープンロジのサービスをシームレスに連携し、受注から発送までのプロセスを自動化できるようになります。

また、本連携を記念して、オープンロジでは「makeshop byGMO連携開始キャンペーン」を実施いたします。

【連携の背景】

近年、EC市場の拡大に伴い、EC事業者における物流業務の複雑化と負担が増加しています。特に中小規模のEC事業者にとっては、物流に関する専門知識やリソースの不足が課題となっており、「makeshop byGMO」ユーザーからも、物流業務の効率化に対する強いニーズが寄せられていました。

「makeshop byGMO」では、こうしたニーズに応えるため、低コストでの出荷業務のアウトソーシングを実現する物流代行プラン「makeshopロジ byGMO」(URL: https://www.fulloutsourcing.jp/logistics/)を提供しております。「makeshopロジ byGMO」は、お客様から大変ご好評をいただいていますが、物流拠点には限りがあることから、すべてのEC事業者のご要望にお応えしきれないケースも生じており、「makeshop byGMO」ユーザーの一部では、「オープンロジ」を活用して物流業務の効率化、リードタイムの短縮、越境EC参入を図る事例も見られていました。

「makeshop byGMO」は、さらなる物流効率化と利便性向上をめざし、より多くのEC事業者を支援するため、「makeshop byGMO」と「オープンロジ」のAPI連携を実現いたしました。

【連携について】

「makeshop byGMO」を利用するEC事業者は、「オープンロジ」とのAPI連携により、初期費用・固定費ゼロで、従量課金のみの物流フルフィルメントサービスが利用可能となります。これまでCSVの取り込みによる出荷指示が、受注情報の自動取り込みや倉庫への出荷依頼の自動化が可能となり、拠点の分散・拡張が柔軟に行えます。また、2025年7月より提供開始予定の一元管理システム(OMS・WMS一体型)(※1)も無料で利用でき、出荷指示の自動化と受注一元管理を同時に実現します。

本サービスは、「makeshop byGMO」の機能拡張に対応するアプリストア「makeshop apps byGMO」(URL:https://apps.makeshop.jp/)にてアプリ提供されます。

(※1)マルチチャネルの場合は別途利用料が必要となります。 https://service.openlogi.com/oms/(https://service.openlogi.com/oms/)

■「オープンロジ」API連携でできること

事業者は「オープンロジ」のプラットフォームを通じて、自社の商材や発送地域、コストに合わせて最適な倉庫に物流業務を委託できるようになります。全国に広がる多様な倉庫網により、配送距離を短縮して送料削減やリードタイム短縮を実現することが可能となります。



海外向け越境EC配送:

EMSやFedEx、DHLなど多様な海外配送手段に対応しています。インボイスなどの書類作成も行うことで、越境ECに必要な業務を効率化します。

同梱物指示の自動化:

「出庫ルール」機能を活用することで、ノベルティやチラシなどの同梱物に関する指示を金額などの条件に基づいて設定でき、流通加工指示や出荷指示の自動化が実現します。



賞味期限管理・温度帯管理対応:

常温、冷蔵、冷凍の3温度帯に対応した物流代行が可能です。賞味期限管理やロット管理、温度帯管理もシステム上で設定・管理することが可能です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4891_1_f09238284ce722de8e7eed63a3c07936.jpg?v=202506251126 ]

(※2)別途、「makeshop byGMO」のご利用料金がかかります。

【キャンペーン実施】

「makeshop byGMO」と「オープンロジ」のAPI連携開始を記念して、「makeshop byGMO連携開始キャンペーン」を実施します。「makeshop byGMO」でECサイトを新規構築およびリプレイスし、「オープンロジ」を初めてご利用いただく場合、利用料金が「makeshop byGMO プレミアムプラン」で最大15万円、「makeshop byGMO エンタープライズプラン」では「オープンロジ」の利用料金(入荷料・保管料・配送料)が最大66万円ディスカウントされます。各プラン10社限定、先着順になります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4891_2_e5bb16545b38434b02df8dbe6c2a132b.jpg?v=202506251126 ]

【今後の展望】

GMOメイクショップとオープンロジは、本連携を通じて、EC事業者が直面する物流業務の課題解決を推進し、事業成長と顧客満足度向上に貢献してまいります。今後も、EC事業者がより本業に注力できる環境の整備をめざし、さらなる機能強化や連携の拡大を検討してまいります。

【株式会社オープンロジについて】

株式会社オープンロジは「テクノロジーを使い、サイロ化された物流をネットワーク化し、データを起点にモノの流れを革新する」をビジョンに掲げ、物流フルフィルメントプラットフォーム「オープンロジ」を提供しております。独自の倉庫管理システムを通じて全国の倉庫をネットワーク化し、標準化した仕様とオペレーションにより物流業務の効率化と一元化を実現、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な物流フルフィルメントサービスを提供しており、導入アカウント数は約13,000(2024年1月末時点)となっております。

当社は各種ECカート・プラットフォーマーとAPI連携を行い、自動出荷を実現しております。また、2023年2月にはGlobal-eとシステム連携を行い、越境ECのハードルとなる関税、決済、配送などを国ごとに最適化することが可能となりました。

【GMOメイクショップ株式会社について】

GMOメイクショップは「Commerce for a better future./商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、ネットショップ支援事業を展開しています。EC構築支援から、ECマーケティング支援、EC運用受託まで対応し、また、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、ECの売上を最短即日で入金する『即日売上入金サービス』提供によるキャッシュフロー改善支援など、EC領域における一気通貫の支援体制を整えています。

13年連続で業界No.1(※4)のECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」をはじめ、上位版サービスとして、カスタマイズに対応する「GMOクラウドEC」も提供し、スタートアップから大規模ECまで、あらゆるビジネスのEC化をサポートしています。

今後もGMOメイクショップは、広範なEC領域において店舗様が抱える様々な課題を解決できるよう、サービスの強化を図り、国内のEC市場の活性化に貢献してまいります。

(※4)ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値よりSaaS型の数値を比較(GMOメイクショップ調べ 2025年4月時点)

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOメイクショップ株式会社

サポート窓口

TEL:03-5728-6224

E-mail:help@makeshop.jp

【株式会社オープンロジ】 (URL:https://openlogi.com(https://openlogi.com))

会社名 株式会社オープンロジ

所在地 東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル 9階

代表者 代表取締役社長CEO 伊藤 秀嗣

事業内容 ■物流フルフィルメントプラットフォーム

資本金 1億円

【GMOメイクショップ株式会社】 (URL:https://www.makeshop.co.jp/)

会社名 GMOメイクショップ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 向畑 憲良

事業内容 ■ネットショップ支援事業(EC構築支援・ECマーケティング支援・EC運用受託)

資本金 5,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://group.gmo/(https://group.gmo/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証 プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

