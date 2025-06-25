「Leo/need SEKAI ALBUM vol.3」本日リリース！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、本日6月25日(水)リリースの「Leo/need SEKAI ALBUM vol.3」についてお知らせいたします。

グッズ付初回生産限定盤通常盤

iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』より、「Leo/need SEKAI ALBUM vol.3」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。

SEKAI ALBUM vol.3連続リリースの第4弾となる本商品は、Leo/needメンバーとバーチャル・シンガーたちが歌唱するセカイver.を12曲収録。

グッズ付初回生産限定盤には、フカヒレさん描き下ろしのジャケットイラストを使用したアクリルスタンドが付属。

【商品情報】

Leo/need SEKAI ALBUM vol.3

発売日：2025年6月25日(水)

グッズ付初回生産限定盤：BRMM-10899 5,500円(税込)

通常盤：BRMM-10900 3,520円(税込)

詳細：https://bushiroad-music.com/musics/BRMM-10899/

＜収録内容＞

1.glow

2.サマータイムレコード

3.天樂

4.初めての恋が終わる時

5.ハイドアンド・シーク

6.幾望の月

7.東京テディベア

8.抜錨

9.林檎売りの泡沫少女

10.モザイクロール (Reloaded)

11.ワールド・ランプシェード [reunion]

12.Henceforth

＜グッズ付初回生産限定盤 封入グッズ＞

オリジナルアクリルスタンド（全1種）

＜初回生産分限定封入特典＞

オリジナルステッカー1枚（全1種） ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）

※限定盤封入ステッカーは輝きが美しい＜タバック仕様＞のキラキラVer.となります！(絵柄は通常盤・限定盤共通です)

＜先着購入特典＞

A4クリアファイル

※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

【SEKAI ALBUM vol.3 発売スケジュール】

1、5月14日(水) 25時、ナイトコードで。 SEKAI ALBUM vol.3

2、5月28日(水) ワンダーランズ×ショウタイム SEKAI ALBUM vol.3

3、6月11日(水) MORE MORE JUMP！ SEKAI ALBUM vol.3

4、6月25日(水) Leo/need SEKAI ALBUM vol.3

5、7月9日(水) Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3

詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/16979/

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp(https://pjsekai.sega.jp)

公式X：https://twitter.com/pj_sekai(https://twitter.com/pj_sekai)

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