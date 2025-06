株式会社100、HubSpotによる業務活用支援サービスを開始 ～採用・契約・在庫・パートナー管理など、部門を超えた業務プロセスをひとつに設計～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、HubSpotを活用し、採用・契約・在庫・プロジェクトなど複数部門にまたがる業務を柔軟に設計・管理できる新サービス「HubSpot業務活用支援サービス」の提供を開始しました。

HubSpotで“部門を超えた業務”がつながる

サービスの詳細を見る :https://www.100inc.co.jp/service/business-apps

本サービスは、社内の業務ごとにツールが分かれていることで生じる「情報の分断」や「属人化」「非効率な業務進行」といった課題に対し、HubSpotを業務基盤として活用し、部門を横断した柔軟な業務設計を支援するものです。採用、契約、在庫、案件、パートナー管理などの業務を、企業ごとの業務フローに応じて整理・統合することで、日々の業務を“ひとつのしくみ”でつなぐ運用体制を構築します。

近年、HubSpotは営業・マーケティング・カスタマーサービスなどの顧客接点領域に加え、社内の業務管理にも活用され始めています。しかし実際には、業務ごとにスプレッドシートや別ツールが混在し、情報が分断されていたり、他部門との連携が取れず業務が属人化していたりする企業も多く、HubSpotの柔軟な設計性を業務運用に活かしきれていないケースが少なくありません。

こうした背景を受けて、100では、HubSpotのカスタムオブジェクトやワークフロー、自動化機能を活用し、部門を超えた業務の可視化・共有・最適化を支援する「HubSpot業務活用支援サービス」を提供。顧客管理を起点に、社内の情報やプロセスをつなぎ、HubSpotを業務の中核的な基盤として活用するための、業務フローに基づいた構築支援を行います。

サービスの概要と特長

本サービスでは、HubSpotの柔軟な構成機能を活かし、営業・マーケティングにとどまらない社内業務全体を、業務フローに即したかたちで設計・運用できるよう支援します。

カスタムオブジェクトやワークフロー、自動通知などの機能を活用し、部門を超えた情報の一元管理や業務の可視化を実現。属人化やツールの乱立による分断を防ぎ、現場に定着する“使える仕組み”を構築します。

対象となる業務領域は、以下のように多岐にわたります。

- 採用管理(人材紹介・派遣、医療・介護施設など)求職者のエントリー受付から面談、内定後のフォローまでを一元管理し、採用活動の効率化と可視化を支援します。- パートナー・代理店管理(IT/SaaS、製造業など)販売代理店や導入パートナーごとの進捗、契約履歴、問い合わせ対応などの情報を集約し、関係構築の強化を実現します。- 在庫・案件・契約更新管理(不動産業、機材レンタル業など)在庫のステータス、契約更新のタイミング、案件別の進捗状況などを一覧で把握でき、部門間の連携をスムーズにします。- プロジェクト・研修進捗管理(SaaSオンボーディング、社内プロジェクトなど)タスク管理や研修の進行状況をフェーズごとに可視化し、複数部門での進行管理やフォローアップを支援します。- 顧客対応履歴・日報の可視化(保守・営業・配送業など)訪問・対応履歴や活動報告をHubSpot上に蓄積し、情報共有と対応品質の向上を図ります。

すでにHubSpotを導入している企業であれば、営業やマーケティングの活用に加えて、社内業務の運用や管理にも領域を拡張でき、CRMを中核とした一貫性ある業務基盤として活用することが可能です。

本サービスは、人材、製造、不動産、SaaS、医療・介護など、複数部門にまたがる業務を扱う業種での導入を想定しています。

HubSpotによる業務活用支援サービスの詳細はこちら:

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

