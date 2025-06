バリュエンス、インドネシア・マカッサルでブランド買取「ALLU Makassar citraland store」を移転オープン！

インドネシア・スラウェシ島に位置するマカッサルにオープン!これまでポップアップ店舗として展開していた「ALLU Makassar Panakukang Mall Oke Shop」は、多くのお客さまにご好評をいただきました。さらなるサービス向上と利便性拡大のため、住宅地と商業施設が融合する活気ある新興エリア「チトラランド」へ移転し、より快適な空間でお客さまをお迎えいたします。■ ALLU Makassar citraland store 概要・店舗名:ALLU Makassar citraland store・営業時間:10:00~19:00(土曜日のみ10:00~15:00)・住所: HQ Delft Apartment Jl. Sunset Boulevard Blok 5B/16 CitraLand City, Centre Point of Indonesia (CPI) Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate, Makassar, 90224, Indonesia , room UG 56・買取ジャンル:バッグ、時計、ジュエリー等・対応言語:インドネシア語、英語・Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090888876014 ・Instagram:https://instagram.com/allu.indonesia?igshid=MzRlODBiNWFlZA==・URL:https://allu-id.com/今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。■会社概要■■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資・設立:2019 年 12 月・代表:アントニオ・リー・本社所在地:133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore 059413■Valuence International Ltd.・設立:2008 年 11 月 19 日(グループ化:2015 年 9 月)・代表:六車 進・本社住所:Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong・事業内容:ブランド品、貴金属等の買取、販売※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270/https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。