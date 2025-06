「X BORDER 2025」を7/20沖縄にて初開催！

XBP株式会社X BORDER 2025

「想像のボーダーラインをひろげる」をコンセプトにIPエンターテイメントビジネスを行うXBP株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:川邊 晃)は、日本のIP、文化やエンターテイメントを表現したコンテンツを世界に発信するイベント【X BORDER 2025】(クロスボーダー2025、以下本イベント)を2025年7月20日(日)沖縄コンベンションセンターにて開催いたします。

『Creator Award』では全国から応募いただいた実写の映画・ドラマ、そしてアニメーション作品部門の各賞の受賞作品を発表し、グランプリには賞金300万円を贈呈するとともに、上映会を開催いたします。

劇場棟で開催する『X Live』ではSNSで話題沸騰中のRin音、yamaが出演。聴き心地の良いメロディとミステリアスな魅力でステージを盛り上げます。『X BORDER FIGHT』では、ブラジリアン柔術の試合とアルティメットシューティングのエキシビジョンマッチを行います。『X Talk』のステージではエンターテインメント業界で活躍するアーティストやスタートアップ企業、及びその企業を支援する企業のトップランナーをお招きし、日本のIPビジネスの可能性などをお話しいただく予定です。

テクノロジーを使ったインフラを提供する企業のブース、そして美味しい料理やスイーツが食べられるキッチンカーの販売も展開いたします。

ボーダーレスなエンターテイメントフェスティバルのチケットの一般発売を開始しました。当イベントは家族連れでもお楽しみいただけます。

詳しくは公式ホームページ(https://x-border.jp/)をご覧ください。

▶︎ 『 Creator Award 』

写真上段左から「品川ヒロシ氏」、「 LiLiCo氏」、「佐々木基氏」下段左から「西川達郎氏」、「小沢高広氏」、「芦野芳晴氏」

映像表現のボーダーラインを広げるような、革新的な作品を創造する次世代の才能ある国内外のクリエイターを発掘し、新規プロジェクトとして作品の海外販売などのビジネス面を弊社が支援するプロジェクト。映画コメンテーターのLiLiCo氏、佐々木基プロデューサー、映画監督の西川達郎氏、漫画家の小沢高広氏、アニメーション監督の芦野芳晴氏による厳選なる審査の結果選ばれた映画・ドラマ作品部門、アニメーション作品部門のグランプリ、準グランプリの表彰をいたします。またプレゼンテーターとして映画監督の品川ヒロシ氏にも登壇いただきます。

池田美優

池田美優さんをプレゼンターにお迎えし、今後活躍が期待されるクリエーターの皆さんにエールを送っていただきます。

(Award会場:劇場棟 / 優秀作品上映会場:会議棟)

▶︎ 『 X Live 』

次世代のアーティストによる音楽ライブを開催。 (会場:劇場棟)

Rin音Rin音

福岡県宗像市出身、1998 年生まれ。

18歳からラッパーとしてのキャリアをスタートさせ、数々のラップ

バトルに出演し頭角を現す。YouTube のチャンネル登録者数は

19万人を超え総再生回数は1億3千万回を達成。

『第62回輝く! 日本レコード大賞』にて「新人賞」を受賞し、

現在ではストリーミング総再生回数4億回を突破。

他にも数々の映画やドラマ主題歌を担当するなど、話題を呼んでいる。

yamayama

2020年4月にオリジナル楽曲『春を告げる』で鮮烈なデビューを

飾ったSNS発のソロ・シンガー。

TVアニメ「SPY×FAMILY」のED主題歌『色彩』や、

TVアニメ「機動戦士ガンダム水星の魔女」のOP主題歌『slash』など多くのヒット曲を抱える。

最近では国内ツアーはもちろんアジアを中心に海外ツアーも敢行。

昨年行った中国ツアー『SUPER謝謝2024』では、広州~上海~北京をまわり、約5,000人のファンが集った。今年3月には自身4枚目のオリジナルアルバム『;semicolon』をリリースし、全国ツアー

「the meaning of life 2025」を開催。

▶︎ 『 X Talk 』

エンターテインメント業界で国内のみならず海外でも活躍の場を広げているトップランナーや、スタートアップ企業の代表者によるトークセッションを開催します。

世界で通用するビジネスおよび、グローバル展開についてや次世代のコンテンツビジネスについてお話しいただきます。 (会場:劇場棟 / 展示棟)

登壇者:写真左から「小橋賢児氏」、「島口哲朗氏」、「川原卓巳氏」

【登壇者】

・小橋賢児氏(CREATIVE DIRECTOR)×竹川潤一氏(CREATIVE DIRECTOR)

ファシリテーター:塩田悠人氏(PRODUCER)

・島口哲朗氏(侍アーティスト)

・淡輪雄介氏(株式会社MAPPA取締役)

・林祐一郎氏(アニメーション監督)

・里見 哲朗氏(株式会社ライデンフィルム 代表取締役)

・川原卓巳氏( KonMari Media Inc. CEO)

▶︎ 『 X BORDER FIGHT 』

国内外で注目度が高まっているブラジリアン柔術の試合を、今大会で開催いたします。

国内で注目を集める実力派選手たちが集結し、熱戦を繰り広げます。

そして、初代タイガーマスクの佐山聡氏が仕掛ける新格闘技

【Ultimate Shooting】のエキシビジョンマッチを行います。

8角形のリングで従来の格闘技の枠組みを進化させた熱い戦いを繰り広げます。

【ブラジリアン柔術 対戦カード】

ヘナータ・ハルミ vs ソル・バン/野村優眞 vs 諸澤陽斗/山本博斗 vs チアゴ・ウエノ

【 Ultimate Shooting 】

写真:左から キャプテン★︎アフリカ選手、TOMA選手(C)️SUSTAIN (C)️SUSUMU NAGAO

Ultimate Shooting とは“格闘技の父”・佐山聡による実戦型新競技。X BORDER 2025では

テストマッチ形式の2分3ラウンドで“寝技のない総合格闘技”でパンチ・キック・投げによる

攻防を主体とし、グラウンドではパウンド(パンチ)のみを許可し、タップアウトや絞め技は

一切禁止という構成で行います。

出場選手

・キャプテン★︎アフリカ選手(現修斗世界ライト級王者、第10代修斗環太平洋ライト級王者)

・TOMA (第9代修斗環太平洋フェザー級チャンピオン)

・Warren (米軍兵士)

・Ernie (米軍兵士)

※ Ultimate Shootingの追加出場選手、および対戦カードは追って発表いたします。

(会場:展示棟)

▶︎ チケット一般発売開始

「e +(イープラス)」にて「X BORDER 2025」のチケットを販売しております。

販売期間: 2025年7月20日10:59まで

券種 :

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156014/table/5_1_b4a7f93d448dafcce2c1e52c72e4b5b5.jpg?v=202506250854 ]

チケット販売サイト:https://eplus.jp/sf/detail/4343520001-P0030001P021001?P1=1221

▶︎ 『 X BORDER 2025』開催概要

名称 :『 X BORDER 2025』

会期 :2025年7月20日(日)

時間 :11:00-19:00

開催場所 :沖縄コンベンションセンター 展示棟・劇場棟・会議棟

会場所在地 :〒 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1

主催 :XBP株式会社

企画 :株式会社PIF

公式サイト :https://x-border.jp/

▶︎ XBP株式会社 会社概要

会社名 :XBP 株式会社

所在地 :〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル9F

代表取締役 :川邊 晃

設立:2025年1月

事業内容 :・IPクリエイション事業

・アカデミー&スクール事業

・アクセラレーション事業

・リジェネレーション事業

ホームページ:https://xbp-tokyo.com/

Instagram :https://www.instagram.com/xbpinc_official

X :https://x.com/XBPInc_official