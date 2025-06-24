【YUGEN Gallery FUKUOKA】杉山歩が語る、故郷・宮崎といけばなの美学──独占インタビュー公開！6月28日より個展開催＆初日限定ライブパフォーマンスも！

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株式会社ジーン

YUGEN Gallery（東京・南青山）にて2024年10月に開催されたruteN（杉山歩）個展「impermanence」の様子

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2025年6月28日（土）～2025年7月10日（木）の期間に開催の杉山歩の個展「Breatheborn」に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。



晩秋に生命力が宿るさまを展開した、YUGEN Gallery （東京・南青山）にて2024年10月に開催された個展「impermanence」から季節がうつろい、梅雨から夏へと向かう「新生」のイマジネーションで満たす本展。タイトルは、Breathe（呼吸）とborn（生まれる）をかけあわせた杉山による造語です。



本インタビューでは、杉山さんが生まれ育った宮崎の風土と、その中で培われた創作の原点、そして「Breatheborn」に込めた想いを丁寧に語ってくださいました。展覧会の世界をより深く味わうために、ぜひご覧ください。



展示初日の6月28日（土）には特別イベントとして、いけばなライブパフォーマンスを開催いたします。杉山歩の創作の原点であるいけばなを、アンビエント音楽とともに体感いただけます。


またパフォーマンス終了後は、トークイベントを開催予定です。
杉山歩が作り出すアートの背景や制作秘話に触れながら、ゆっくりとしたひとときをお過ごしください。



参加費は無料ですが、事前予約制となりますので参加を希望される方は下記予約フォームよりご登録をお願いいたします。



ご予約はこちら： https://form.run/@art-ws9ADdc6FC7lQReKy2D4　


　


みなさまのご来場を心よりお待ちしております。



インタビュー記事はこちらからご覧ください。


https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/ayumisugiyama-fukuoka　　



イベント開催概要

■開催日　　：2025年6月28日（土）
■プログラム：16:00　いけばなライブパフォーマンス開始
　　　　　　　17:00　ギャラリートーク開始
　　　　　　　19:00　イベント終了　　　　　　　
■参加費　　：無料
■場所　　　：YUGEN Gallery FUKUOKA
■住所　　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F
■注意事項　：ライブパフォーマンスの進行状況により時間が前後する場合がございます。
あらかじめご了承ください。



開催概要


■タイトル　　　　　 ：Breatheborn


■期間　　　　　　　 ：2025年6月28日（土）～7月10日（木）


■開館時間　　　　　 ：11:00～19:00　


　　　　　 　　　　　　※最終日のみ17:00終了


■定休日　　　　　　 ：火曜日


■オープニングイベント：6月28日（土）16:00～19:00


■在廊日　　　　　　 ：6月28日（土）～7月6日（日）


■場所　　　　　　 　 ：YUGEN Gallery FUKUOKA


■住所　　　　　　 　 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■入場料　　　　　　 ：無料



※在廊についての最新情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)の固定投稿をご覧ください。



杉山歩作品について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。



■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）


https://yugen-gallery.com/collections/ruten　




　　　　　　　　《impermanence 014》

　　　　　　　　　《impermanence 004》

アーティスト・プロフィール　


杉山歩 ／ Ayumi Sugiyama



すぎやま・あゆみ／アーティスト、華道家。宮崎県出身。2014年から東京を拠点にモデルとして活動開始。2018年に一葉式いけ花第四代家元・粕谷尚弘に師事。2023年、同流派教授免状を取得（雅号:柏葉）。現在は、公益財団法人日本いけばな芸術協会正会員、一般社団法人いけばな協会会員。2020年からはアーティスト活動をスタート。受賞歴は、一般社団法人日本アートテック協会アートコンペティション「100人10」作品選出（2020年）、「紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2024」スポンサー賞受賞（2024年）「NFT Art Festival 2022」入選（2022年）。展覧会は東京・プルマン東京町田「国際女性デー企画展」、東京・EXPRESS WORK-Lounge「JR 東海 ×NeeeW Local ” Coresuki ART Market”」（以上、2023年）、新宿高島屋「いけばな協会展」（2024年）、東京・日本橋高島屋　「第５８回日本いけばな芸術展」（2025年）、東京・ Lurf MUSEUM　企画展 「WAVE 2025」。アパレルやパッケージのデザイン制作等も多数。


instagram：＠ayumiruten_art　



※アーティスト杉山歩は2025年2月3日（立春）より、活動名を「ruteN」から本名の「杉山歩（すぎやま あゆみ）」へと変更いたしました。



展覧会等


2022年 　東京・GALLERY TAGBOAT主催 「Independent TOKYO2022」


　　　　　@東京東京都立産業貿易センター浜松町館


　　　　　東京・カイカイキキ主催「GEISAI#21」@東京ビックサイト


2023年 　東京・ALL DAY GALLELY　個展「Hymn」


　　　　　神奈川・エンブレムフロー箱根　個展「MEDELU」


　　　　 東京・between rhe arts gallery企画展「COLLECTOR’ S EXHIBITION+SPECIAL EVENT」


　　　　　山梨・norm.　個展「Sprout Sences」


　　　　　東京・ERIC ROSE 個展「hazama」


2024年 　東京・ALL DAY GALLELY　個展「anima」


　　　　　東京・ Lurf MUSEUM　企画展「WAVE 2023-2024」


　　　　　東京・ Feb gallery Tokyo 企画展「INVISIBLE THREAD - Tomorrow is Another day


　　　　　（明日は明日の風がふく）」


　　　　　東京・YUGEN GALLERY 個展『impermanence』


　　　　　大阪・梅田サウスホール『紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2024』


2025年 　東京・ Lurf MUSEUM　企画展 『WAVE 2025 』



YUGEN Galleryについて


株式会社ジーンの運営する現代アートギャラリーです。オフラインギャラリー（東京・南青山／福岡・天神）とオンラインギャラリー（公式サイト）から構成され、現代アートの販売・プロモーションを実施するためのプラットフォームとして機能します。オンラインギャラリーについては、日本語、英語、中国語のマルチリンガルに順次対応予定となっており、国内現代アート作品・作家のプロモーション、作品販売をグローバルに展開してまいります。



【ギャラリー概要】


＜YUGEN Gallery＞


■住所　　　：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


■営業日　　：展覧会開催期間のみ


■営業時間　：平日13時～19時／土日祝13時～20時


※展覧会により異なる場合があります



＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞


■住所　　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■営業時間　：11時～19時


■休業日　　：毎週火曜日


※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。


■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)


■公式ＳＮＳ：


X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)


Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)


Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)



株式会社ジーンについて


当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞


‧市場調査、競合調査など各種リサーチ


‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）


‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策


‧クリエイティブ制作、システム開発


‧各種コンサルティングサービス


‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)



＜アート‧メディア事業＞


・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)


・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)


・出版事業「Jeane Books」　https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)



＜ライフスタイル事業＞


・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/　　　　


・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)


・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)



【株式会社ジーン　企業概要】


■代表者　　：代表取締役　林田洋明


■資本金　　：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）


■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)


■公式ＳＮＳ：


https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)


https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)


https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)


■所在地　　：〒107-0062　


東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


電話 03-6380-6165　FAX 03-6380-6215


■免許など　：古物商（美術品）　東京都公安委員会　第30331212827号


宅地建物取引業　国土交通大臣（1）第10616号


有料職業紹介事業　許可番号13-ユ-314999　


特定募集情報等提供事業　51-募-001048