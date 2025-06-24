【YUGEN Gallery FUKUOKA】杉山歩が語る、故郷・宮崎といけばなの美学──独占インタビュー公開！6月28日より個展開催＆初日限定ライブパフォーマンスも！
YUGEN Gallery（東京・南青山）にて2024年10月に開催されたruteN（杉山歩）個展「impermanence」の様子
YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2025年6月28日（土）～2025年7月10日（木）の期間に開催の杉山歩の個展「Breatheborn」に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。
晩秋に生命力が宿るさまを展開した、YUGEN Gallery （東京・南青山）にて2024年10月に開催された個展「impermanence」から季節がうつろい、梅雨から夏へと向かう「新生」のイマジネーションで満たす本展。タイトルは、Breathe（呼吸）とborn（生まれる）をかけあわせた杉山による造語です。
本インタビューでは、杉山さんが生まれ育った宮崎の風土と、その中で培われた創作の原点、そして「Breatheborn」に込めた想いを丁寧に語ってくださいました。展覧会の世界をより深く味わうために、ぜひご覧ください。
展示初日の6月28日（土）には特別イベントとして、いけばなライブパフォーマンスを開催いたします。杉山歩の創作の原点であるいけばなを、アンビエント音楽とともに体感いただけます。
またパフォーマンス終了後は、トークイベントを開催予定です。
杉山歩が作り出すアートの背景や制作秘話に触れながら、ゆっくりとしたひとときをお過ごしください。
参加費は無料ですが、事前予約制となりますので参加を希望される方は下記予約フォームよりご登録をお願いいたします。
ご予約はこちら： https://form.run/@art-ws9ADdc6FC7lQReKy2D4
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。
インタビュー記事はこちらからご覧ください。
https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/ayumisugiyama-fukuoka
イベント開催概要
■開催日 ：2025年6月28日（土）
■プログラム：16:00 いけばなライブパフォーマンス開始
17:00 ギャラリートーク開始
19:00 イベント終了
■参加費 ：無料
■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA
■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F
■注意事項 ：ライブパフォーマンスの進行状況により時間が前後する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
開催概要
■タイトル ：Breatheborn
■期間 ：2025年6月28日（土）～7月10日（木）
■開館時間 ：11:00～19:00
※最終日のみ17:00終了
■定休日 ：火曜日
■オープニングイベント：6月28日（土）16:00～19:00
■在廊日 ：6月28日（土）～7月6日（日）
■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA
■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F
■入場料 ：無料
※在廊についての最新情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)の固定投稿をご覧ください。
杉山歩作品について
展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。
■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）
https://yugen-gallery.com/collections/ruten
《impermanence 014》
《impermanence 004》
アーティスト・プロフィール
杉山歩 ／ Ayumi Sugiyama
すぎやま・あゆみ／アーティスト、華道家。宮崎県出身。2014年から東京を拠点にモデルとして活動開始。2018年に一葉式いけ花第四代家元・粕谷尚弘に師事。2023年、同流派教授免状を取得（雅号:柏葉）。現在は、公益財団法人日本いけばな芸術協会正会員、一般社団法人いけばな協会会員。2020年からはアーティスト活動をスタート。受賞歴は、一般社団法人日本アートテック協会アートコンペティション「100人10」作品選出（2020年）、「紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2024」スポンサー賞受賞（2024年）「NFT Art Festival 2022」入選（2022年）。展覧会は東京・プルマン東京町田「国際女性デー企画展」、東京・EXPRESS WORK-Lounge「JR 東海 ×NeeeW Local ” Coresuki ART Market”」（以上、2023年）、新宿高島屋「いけばな協会展」（2024年）、東京・日本橋高島屋 「第５８回日本いけばな芸術展」（2025年）、東京・ Lurf MUSEUM 企画展 「WAVE 2025」。アパレルやパッケージのデザイン制作等も多数。
instagram：＠ayumiruten_art
※アーティスト杉山歩は2025年2月3日（立春）より、活動名を「ruteN」から本名の「杉山歩（すぎやま あゆみ）」へと変更いたしました。
展覧会等
2022年 東京・GALLERY TAGBOAT主催 「Independent TOKYO2022」
@東京東京都立産業貿易センター浜松町館
東京・カイカイキキ主催「GEISAI#21」@東京ビックサイト
2023年 東京・ALL DAY GALLELY 個展「Hymn」
神奈川・エンブレムフロー箱根 個展「MEDELU」
東京・between rhe arts gallery企画展「COLLECTOR’ S EXHIBITION+SPECIAL EVENT」
山梨・norm. 個展「Sprout Sences」
東京・ERIC ROSE 個展「hazama」
2024年 東京・ALL DAY GALLELY 個展「anima」
東京・ Lurf MUSEUM 企画展「WAVE 2023-2024」
東京・ Feb gallery Tokyo 企画展「INVISIBLE THREAD - Tomorrow is Another day
（明日は明日の風がふく）」
東京・YUGEN GALLERY 個展『impermanence』
大阪・梅田サウスホール『紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2024』
2025年 東京・ Lurf MUSEUM 企画展 『WAVE 2025 』
YUGEN Galleryについて
株式会社ジーンの運営する現代アートギャラリーです。オフラインギャラリー（東京・南青山／福岡・天神）とオンラインギャラリー（公式サイト）から構成され、現代アートの販売・プロモーションを実施するためのプラットフォームとして機能します。オンラインギャラリーについては、日本語、英語、中国語のマルチリンガルに順次対応予定となっており、国内現代アート作品・作家のプロモーション、作品販売をグローバルに展開してまいります。
【ギャラリー概要】
＜YUGEN Gallery＞
■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
■営業日 ：展覧会開催期間のみ
■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時
※展覧会により異なる場合があります
＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞
■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F
■営業時間 ：11時～19時
■休業日 ：毎週火曜日
※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。
■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)
■公式ＳＮＳ：
X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)
Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)
Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞
‧市場調査、競合調査など各種リサーチ
‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
‧クリエイティブ制作、システム開発
‧各種コンサルティングサービス
‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)
＜アート‧メディア事業＞
・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)
・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)
https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)
https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)
■所在地 ：〒107-0062
東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048