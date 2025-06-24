【YUGEN Gallery FUKUOKA】杉山歩が語る、故郷・宮崎といけばなの美学──独占インタビュー公開！6月28日より個展開催＆初日限定ライブパフォーマンスも！

株式会社ジーンYUGEN Gallery（東京・南青山）にて2024年10月に開催されたruteN（杉山歩）個展「impermanence」の様子

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2025年6月28日（土）～2025年7月10日（木）の期間に開催の杉山歩の個展「Breatheborn」に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。

晩秋に生命力が宿るさまを展開した、YUGEN Gallery （東京・南青山）にて2024年10月に開催された個展「impermanence」から季節がうつろい、梅雨から夏へと向かう「新生」のイマジネーションで満たす本展。タイトルは、Breathe（呼吸）とborn（生まれる）をかけあわせた杉山による造語です。

本インタビューでは、杉山さんが生まれ育った宮崎の風土と、その中で培われた創作の原点、そして「Breatheborn」に込めた想いを丁寧に語ってくださいました。展覧会の世界をより深く味わうために、ぜひご覧ください。

展示初日の6月28日（土）には特別イベントとして、いけばなライブパフォーマンスを開催いたします。杉山歩の創作の原点であるいけばなを、アンビエント音楽とともに体感いただけます。

またパフォーマンス終了後は、トークイベントを開催予定です。

杉山歩が作り出すアートの背景や制作秘話に触れながら、ゆっくりとしたひとときをお過ごしください。

参加費は無料ですが、事前予約制となりますので参加を希望される方は下記予約フォームよりご登録をお願いいたします。



ご予約はこちら： https://form.run/@art-ws9ADdc6FC7lQReKy2D4

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

インタビュー記事はこちらからご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/ayumisugiyama-fukuoka

イベント開催概要

■開催日 ：2025年6月28日（土）

■プログラム：16:00 いけばなライブパフォーマンス開始

17:00 ギャラリートーク開始

19:00 イベント終了

■参加費 ：無料

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■注意事項 ：ライブパフォーマンスの進行状況により時間が前後する場合がございます。

あらかじめご了承ください。

開催概要

■タイトル ：Breatheborn

■期間 ：2025年6月28日（土）～7月10日（木）

■開館時間 ：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■オープニングイベント：6月28日（土）16:00～19:00

■在廊日 ：6月28日（土）～7月6日（日）

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※在廊についての最新情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)の固定投稿をご覧ください。

杉山歩作品について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/ruten

《impermanence 014》《impermanence 004》アーティスト・プロフィール

杉山歩 ／ Ayumi Sugiyama

すぎやま・あゆみ／アーティスト、華道家。宮崎県出身。2014年から東京を拠点にモデルとして活動開始。2018年に一葉式いけ花第四代家元・粕谷尚弘に師事。2023年、同流派教授免状を取得（雅号:柏葉）。現在は、公益財団法人日本いけばな芸術協会正会員、一般社団法人いけばな協会会員。2020年からはアーティスト活動をスタート。受賞歴は、一般社団法人日本アートテック協会アートコンペティション「100人10」作品選出（2020年）、「紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2024」スポンサー賞受賞（2024年）「NFT Art Festival 2022」入選（2022年）。展覧会は東京・プルマン東京町田「国際女性デー企画展」、東京・EXPRESS WORK-Lounge「JR 東海 ×NeeeW Local ” Coresuki ART Market”」（以上、2023年）、新宿高島屋「いけばな協会展」（2024年）、東京・日本橋高島屋 「第５８回日本いけばな芸術展」（2025年）、東京・ Lurf MUSEUM 企画展 「WAVE 2025」。アパレルやパッケージのデザイン制作等も多数。

instagram：＠ayumiruten_art

※アーティスト杉山歩は2025年2月3日（立春）より、活動名を「ruteN」から本名の「杉山歩（すぎやま あゆみ）」へと変更いたしました。

展覧会等

2022年 東京・GALLERY TAGBOAT主催 「Independent TOKYO2022」

@東京東京都立産業貿易センター浜松町館

東京・カイカイキキ主催「GEISAI#21」@東京ビックサイト

2023年 東京・ALL DAY GALLELY 個展「Hymn」

神奈川・エンブレムフロー箱根 個展「MEDELU」

東京・between rhe arts gallery企画展「COLLECTOR’ S EXHIBITION+SPECIAL EVENT」

山梨・norm. 個展「Sprout Sences」

東京・ERIC ROSE 個展「hazama」

2024年 東京・ALL DAY GALLELY 個展「anima」

東京・ Lurf MUSEUM 企画展「WAVE 2023-2024」

東京・ Feb gallery Tokyo 企画展「INVISIBLE THREAD - Tomorrow is Another day

（明日は明日の風がふく）」

東京・YUGEN GALLERY 個展『impermanence』

大阪・梅田サウスホール『紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2024』

2025年 東京・ Lurf MUSEUM 企画展 『WAVE 2025 』

YUGEN Galleryについて

株式会社ジーンの運営する現代アートギャラリーです。オフラインギャラリー（東京・南青山／福岡・天神）とオンラインギャラリー（公式サイト）から構成され、現代アートの販売・プロモーションを実施するためのプラットフォームとして機能します。オンラインギャラリーについては、日本語、英語、中国語のマルチリンガルに順次対応予定となっており、国内現代アート作品・作家のプロモーション、作品販売をグローバルに展開してまいります。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048