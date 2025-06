『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』仲間と共に勝利をつかめ！「ギルド戦」＆「連盟戦」が実装！

株式会社ムーンラビット

■「ギルド戦」実装!

連盟の案内人に、ギルド戦への参加を伝えよう!

「ギルド戦」が実装されました。本コンテンツは、ギルドに所属するプレイヤー同士が集い、他ギルドと実力を競い合うPvPバトルです。「クリムゾンルビー」「アルカディアブルー」の連盟ごとに開催され、各連盟の案内人に話しかけることで参戦が可能となります。バトルで相手ギルドを撃破すれば、ギルド貢献値や勲功値が獲得でき、勲功値はさまざまなアイテムとの交換に使用可能です。仲間とともに戦地へ赴き、勝利をつかみましょう。

■「連盟戦」実装!

PvPイベント「連盟戦」を実装しました。本イベントは、「クリムゾンルビー」対「アルカディアブルー」による人数無制限の大規模対抗戦です。参加方法は、所属連盟の案内人に話しかけることで各会場へ移動し、そのまま参戦が可能です。バトルでは、相手連盟のキャラクターを撃破すると、勲功値を獲得できます。キャラクターレベルが41以上でいずれかの連盟に所属していれば、どなたでもご参加いただけます。

専用の戦場へ入場し、バトル開始!

【アップデートの詳細】

■アイテムモール最新情報!

冒険者契約証が新シーズンを開始!

モールでは、グリフォン騎士団のソードマンリーダー「ライナス」を召喚できるカード入りBOXが登場しました。また冒険者契約証の新シーズンを開始しました。上級契約をご購入いただくことで、「冒険者契約証BOXIV」を手に入れることができます。BOXからは、生徒みんなの憧れの的「セイルーン学園服」をはじめとした、冒険に役立つアイテムが確率で入手できます。この機会をぜひお見逃しなく。

