6月23日の「ソニック」誕生日を記念してさまざまなコラボレーションを発表！サンリオキャラクターズコラボイラストやPayPayの「カードきせかえ」を公開

株式会社セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の誕生日を記念して2025年6月23日(月)に配信した「ソニステ!バースデー2025記念SP!」にて、『SONIC & FRIENDS』とサンリオキャラクターズのコラボイラストの公開やPayPayの「カードきせかえ」の情報など新情報を多数発表いたしました。

【ソニステ!】ソニックバースデーパーティ2025 東京ジョイポリスSP!

https://www.youtube.com/live/uvay57LkukU(https://www.youtube.com/live/uvay57LkukU)

■『SONIC & FRIENDS』とサンリオキャラクターズのコラボ「テイルス」×「シナモロール」/「エミー」×「マイメロディ」のイラストを公開!

先日発表した「SONIC & FRIENDS(ソニック&フレンズ)」と「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションについて、発表済みの「ソニック」×「ハローキティ」に加えて、「テイルス」×「シナモロール」と「エミー」×「マイメロディ」のイラストを公開いたしました。

今後もほかのコラボキャラクターも発表予定ですのでご期待ください。

また、さまざまなコラボレーション商品も展開予定ですので続報をお待ちください!

(C)SEGA (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660741

■PayPayに『SONIC & FRIENDS』のカードきせかえが登場!

6月23日(月)より、PayPayに『SONIC & FRIENDS』のカードきせかえが登場しました。“ソニック&フレンズ グリーンヒル”と“ソニック&フレンズ 南の島”の2つのデザインを公開中です。無料ですので、ぜひお試しください。

■「ソニック×れじぇくん」コラボTシャツの販売決定!

「ソニック×れじぇくん」の初コラボが決定しました。本コラボでは、ソニックチームが手掛けた2種類のデザインと、れじぇくんが特別に描き下ろした2種のデザインをもとに、プリントサイズのバリエーション違いも加えた、全8種類のコラボTシャツが登場します。また、サイズもキッズサイズから大人向けまで幅広いサイズをご用意しています。

さらに、本コラボのデザイン秘話を語る特別動画が、れじぇくんのYouTubeチャンネルで公開中です。れじぇくんのデザインに込めたアツいこだわりや、「ソニック」のクリエイティブディレクター・星野一幸とのトークもみどころです。

・れじぇくんYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCILZFnKZJksR7zwhZbAB4vw

-ソニック×れじぇくん Tシャツコラボ概要-

・コラボ期間:2025年6月23日(月)~11月22日(土)予定

※期間限定販売となります

・販売先:Amazonマーチオンデマンド(https://www.amazon.co.jp/stores/page/3F6808B6-2E3C-4BFD-8F6E-9E7710FD6800?ingress=0&visitId=f689a170-f79c-4bb9-9bd4-bc33442bdcd3&ref_=ast_bln)

・デザイン:計8種

・価格:各2,400円(税込)

■「ソニック バースデーパーティー2025 in JOYPOLIS」開催中

国内最大級の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」で、コラボイベント「ソニック バースデーパーティー2025 in JOYPOLIS」が開催中です。

イベント開催期間中、東京ジョイポリス館内では特製パスケース付きのチケットやコラボメニューの販売、限定オリジナルプリントシール機やスタンプラリーを実施しています。

開催期間:2025年6月23日(月)~6月29日(日)

イベント特設ページ:https://tokyo-joypolis.com/event/sonic_birthday2025/index.html#Top

・グッズ付コラボチケット

パスケース付きのチケットを販売!

入場+アトラクション1日乗り放題+パスケース(全1種)がセットになります。

◆プリントシール機

ソニックの仲間たちと一緒に写真を撮ろう!

・コラボメニュー

イベント開催期間中、ソニックをイメージした限定フードとフロートを販売します。

さらに、コラボフードのご注文時にはコラボ限定オリジナルホログラムステッカー、コラボフロートのご注文にはコラボ限定ステッカーをプレゼントします。

ソニック バースデーチリドッグセットソニック バースデーフロート

・スタンプラリー

東京ジョイポリス館内に設置されたスタンプ台を探して、スタンプをコンプリートすると、オリジナルバッジがもらえます。

「ソニック」シリーズとは

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています(※フルゲーム・F2P合計)。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

◆ソニック公式X(エックス)アカウント:https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」:https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。