ナルミヤ・インターナショナルの「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」から、 Disney・Pixarのスペシャルコレクションが登場！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（東京都港区芝公園2-4-1、代表取締役執行役員社長： 國京 紘宇）のブランド「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」が、Disney・Pixarの人気映画『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』に加え、いま話題の『ズートピア』とのスペシャルコレクションを発売。

今回のコレクションのテーマは【バディ（相棒）】。

映画に登場する名バディたちのように、きょうだいやお友だちとリンクウェアを楽しめるコレクションです。

モンスターズ・インク

【ﾓﾝｽﾀｰｽ゛ｲﾝｸ】ﾏﾙﾁﾎ゛ｰﾀ゛ｰﾋ゛ｯｸ゛半T

サイズ：90 - 150cm

品番：2253208

価格：\2,420 (税込)

色：グリーン・コン

【ﾓﾝｽﾀｰｽ゛ｲﾝｸ】手書きﾌﾟﾘﾝﾄﾜｲﾄ゛半T

サイズ：90 - 150cm

品番：2253207

価格：\2,420 (税込)

色：グリーン・ブルー

【ﾓﾝｽﾀｰｽ゛ｲﾝｸ】手書きﾌﾟﾘﾝﾄﾜｲﾄ゛半T

サイズ：90 - 150cm

品番：2253207

価格：\2,420 (税込)

色：グリーン・ブルー

トイ・ストーリー

【ﾄｲｽﾄｰﾘｰ】ﾊ゛ｯｸﾌﾟﾘﾝﾄﾜｲﾄ゛半T

サイズ：90 - 150cm

品番：2253205

価格：\2,420 (税込)

色：ピンク・シロ・ブルー

【ﾄｲｽﾄｰﾘｰ】ﾊ゛ｯｸﾎ゛ｰﾀ゛ｰ半T

サイズ：90 - 150cm

品番：2253206

価格：\3,080 (税込)

色：シロ・コン

ズートピア

前後どちらが前になっても着られる2way仕様。【ｽ゛ｰﾄﾋﾟｱ】ﾜｯﾍﾟﾝ刺しゅうﾋ゛ｯｸ゛半T

サイズ：90 - 150cm

品番：2253209

価格：\2,860 (税込)

色：ピンク・グリーン

【商品概要】

■発売開始日

6月27日(金)～

※NARUMIYA ONLINE楽天店・ZOZO TOWNは入荷次第発売となります。

※アイテムにより発売日が異なります。

■販売場所

全国のアンドディー.店舗

ショップリスト：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?area=&pref=&brand=49(https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?area=&pref=&brand=49)

NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/

NARUMIYA ONLINE楽天店：https://x.gd/0RXSD

ZOZO TOWN：https://zozo.jp/brand/anddpetitmain/

本商品はウォルト‧ディズニー‧ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、

株式会社グレイスが企画‧製造し株式会社ナルミヤ‧インターナショナルが販売する商品です。

and D. petit main アンドディー. プティマイン

Daily （日々の） Dear （大事な ）Dad （パパ）

デイリーウエアを、大事な子どもと、パパにも！

カジュアルで動きやすく着やすい、パパもお揃いで着たくなるくらいファッショナブル。デイリー使いできるロープライスアイテムを提案します。

対象： 3歳-12歳 Girls・Boys / 90-150cm | 大人 / M（ワンサイズ）

Instagram 公式アカウント「@petitmainandd._official(https://www.instagram.com/petitmainandd._official/)」

https://www.instagram.com/petitmainandd._official/

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/49/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=andd_20250504(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/49/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=andd_20250504)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx