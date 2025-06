【阪急うめだ本店】「GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT」のポップアップストアを7月2日(水)より開催！

株式会社阪急阪神百貨店

「GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT」GGG T-box POP-UP STORE

期間:2025年7月2日(水)~15日(火)

場所:阪急うめだ本店 8階 プロモーションスペース81

阪急うめだ本店 8階 プロモーションスペース81では、7月2日(水)~15日(火)の期間、「GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT(グッド ピープル グッド ステッチング グッド プロダクト)」のポップアップストアを開催いたします。

国内外のトップブランドに高い縫製技術で長年製品を提供してきたファクトリー「MARUCHO」のオリジナルブランド。技術に裏打ちされた、ファッションの新たな可能性を提案するプロジェクトとして2023年にローンチされて以来、通称“GGG”としてメンズ、ウィメンズともに注目されています。

展開アイテム

今回は、ブランドの強みである縫製技術を最も視覚的に伝えやすい“GOOD STITCHING”に注目し、毎シーズン好評の配色ステッチシリーズや美しいステッチのシアー素材シリーズなどをご紹介。

Color Stitching Crew Neck Short Sleeve T 15,400円

スラブコットンのバランサーキュラー(R)生地を使用し、美しく繊細な配色ステッチで縁取るように縫製された“GGG”を代表する1枚。

バランサーキュラー(R)は、日本独自の希少な編み機で編まれ、ジャージ素材でありながら、まるで織り物のような不思議な生地です。ジャージ特有の伸縮性を維持しながらも、型崩れやシワにもなりにくく、着用時のシルエットに立体的なニュアンスが生まれます。

また特殊ミシン(Mflat(R))を使い、縫い合わせた時の縫い代の重なりを少なくすることで、素材との一体感や、肌に直接触れる部分を最小限にし、着心地の良さや軽さ、快適さを追求しています。

High Twist Wool Balancircular(R) Crew Neck Dolman Sleeve Knit T 28,600円 ウールのバランサーキュラー(R)生地を使用したドルマンスリーブ、クルーネックショートスリーブプルオーバーT。ゆったりとしたサイズ感やフェード感が今のムードにマッチした1枚。Faded Cupro Balancircular(R) Crew Neck Dolman Short Sleeve T 26,400円 キュプラのバランサーキュラー(R)生地を使用したドルマンスリーブ、クルーネックショートスリーブT。(Tops in)Fresca zero Light Rib Square Neck Backshan Half Sleeve T 15,400円、(Tops out)Fresca zero Light Rib Tank Top 11,000円 コットン100%の繊細なリブと襟元の配色が特徴。ハーフスリーブTシャツ1枚でも、タンクトップを重ねたレイヤードも楽しむことができます。(Tops in)Fresca Zero Jersey Crew Neck Long Sleeve T 14,300円、(Tops out)Fresca Zero Jersey No Sleeve T 12,100円 コットン100%のシアー天竺のタンクトップとロングスリーブシアーT。

