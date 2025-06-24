24時間リカバリーウェア 「ReD（レッド）」高島屋大阪店でPOP-UPイベントを開催
株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、高島屋大阪店（大阪府大阪市中央区）にて、24時間リカバリーウェア 「ReD（レッド）」のPOP-UPイベントを開催することをお知らせいたします。
第一弾は、2025年7月10日（木）から7月15日（火）まで、7階POP UP STATION[7F3]にて、第二弾は2025年7月16日（水）から7月22日（火）まで、6階寝具売場特設コーナーにて実施いたします。
POP-UPイベントを通じ、ご来場くださるお客様へ「ReD」による新しいリカバリー習慣を提案してまいります。
イベント概要■第一弾
・会場
高島屋大阪店 7階POP UP STATION[7F3]（大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号）
・実施期間
2025年7月10日（木）→15日（火）各日午前10時～午後8時
※会期・内容等は変更・中止となる場合がございます。
※会期中の営業日・営業時間についてはタカシマヤホームページをご確認ください。
■第二弾
・会場
高島屋大阪店 6階寝具売場特設コーナー（大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号）
・実施期間
2025年7月16日（水）→22日（火）各日午前10時～午後8時 ※最終日は午後6時まで
※会期・内容等は変更・中止となる場合がございます。
※会期中の営業日・営業時間についてはタカシマヤホームページをご確認ください。
デザインディスプレイイメージ
■取り扱い商品カテゴリ（第一弾/第二弾共通）
インナーウェア（男性用、女性用）
スリープウェア（男女兼用）
カジュアルウェア（男女兼用）
ReDの主なリカバリー効果 （一般医療機器）
一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。
ReDとは
ReDは血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアです。8つの天然鉱石を配合した血行促進繊維VITALTECH(R)が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。