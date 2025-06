オンライン総合決済サービスにBNPL（後払い決済）サービス「アトカラ」を追加【GMOペイメントゲートウェイ】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループにおいて、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを展開するGMOペイメントゲートウェイ株式会社(東証プライム市場:証券コード 3769、代表取締役社長:相浦 一成 以下、GMO-PG)は、2025年6月24日(火)より、オンライン総合決済サービス「PGマルチペイメントサービス」に、新たな決済手段としてBNPL(※1)サービス「アトカラ」を追加します。

「アトカラ」は、三井住友カード株式会社と、GMO-PGならびに連結会社であるGMOペイメントサービス株式会社の3社が共同で提供する、使いやすさや柔軟性を兼ね備えたBNPLサービスです。

「PGマルチペイメントサービス」ではこれまでも後払い型の決済手段を提供してきましたが、分割払いに対応した「アトカラ」が加わることでその選択肢がさらに充実します。

■「アトカラ」の特長

・クレジットカードを保持しない購入者も利用可能で、最大36回・50万円まで(※2)の分割払いに対応

・紙の請求書を使用せず、アプリや専用WEBサイトを介して利用から請求まで完了できるWEB完結型

・Vポイントと連携しており、支払い時にVポイントを1ポイント=1円分として利用可能

「PGマルチペイメントサービス」は、統一されたAPI設計に基づく「OpenAPIタイプ」の接続方式を提供しており、決済手段追加のコストを従来の10分の1(※3)で柔軟に導入できます。導入後は、すべての決済手段を共通の管理画面で一元的に管理できるほか、入金処理もまとめて行えます。「アトカラ」もこの仕組みに対応しており、他の決済手段と同様に効率的かつ統一的な運用が実現します。また、リダイレクト型の接続方式「リンクタイプPlus」でも提供いたします。このたびの「アトカラ」追加により、事業者における消費者の幅広い支払いニーズへの対応を可能にするとともに、売上拡大・購入単価向上に貢献いたします。

「アトカラ」詳細ページ URL: https://www.gmo-pg.com/service/mulpay-atokara/

(※1)「Buy Now Pay Later」の略で、「今買って、あとで支払う」を意味する後払いの決済手段のこと。

(※2)利用可能額は購入者ごとに異なり、5~50万円の範囲内で設定します。

(※3)GMO-PG調べ

【背景と概要】

近年、消費者の購買スタイルは多様化しており、クレジットカード決済・QRコード決済・コンビニ決済などに加え、後払い型の決済サービスへのニーズも高まっています。こうした背景を踏まえ、事業者においても支払い方法の多様化に取り組む動きが定着しています。

GMO-PGではこれまで「PGマルチペイメントサービス」を通じて、多様な決済手段の提供と導入・運用支援に取り組んできました。今回追加される「アトカラ」は、支払いのタイミングや方法に対する購入者の選択肢を広げるものであり、さらなる利便性の向上が見込まれます。とくに、クレジットカード決済を利用しない層や、支払いタイミングに柔軟さを求める層への対応力が高まり、新たな購買機会の創出が期待されます。

今後もGMO-PGは、「PGマルチペイメントサービス」の機能拡充と利便性向上を通じて、多様なニーズに応える決済環境の整備に取り組んでまいります。

【「アトカラ」について】

「アトカラ」は購入者が商品を購入し受け取った後に、コンビニ払い・銀行振込・口座振替で支払うことができる完全WEB完結のあと払いサービスです。アプリやECなどでお買い物をする際には、クレジットカードの情報を入力することなく、「携帯電話番号」と「メールアドレス」のみを利用して決済することができます。

さらに、アトカラ会員(※4)になることで、36回までの長期分割払いが可能となり、6回払いまで分割払い手数料が無料(※5)となります(※6)。

(※4)アトカラ会員登録には所定の審査および本人確認が必要です。

(※5)分割払い手数料などに関する詳細は、「アトカラ」HPにてご確認ください。

URL: https://www.atokara.jp/use/installment/

(※6)その他サービスに関する詳細は、以下URLよりご確認ください。

URL: https://www.gmo-pg.com/service/mulpay-atokara/

【「PGマルチペイメントサービス」について】(URL:https://www.gmo-pg.com/service/mulpay/(https://www.gmo-pg.com/service/mulpay/))

クレジットカード決済やQRコード決済など、様々な決済方法を選択できる通販・ECサイトのオンライン総合決済システムです。機能・品質・安心感に自信を持って提供いたします。「新規導入をご検討中」「既にサービスをご利用中」「運用中に機能追加が必要になった」など、あらゆる場面に合わせてヒアリングし、ネットショップ・通販・ECサイトの構築からお悩み解決まで、幅広いご提案が可能です。セキュリティについても、決済前から決済時・決済後まで、安心・安全な決済環境を提供します。クレジットカード・セキュリティガイドラインにも対応しています。

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】

オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は20兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。

決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL(Buy Now Pay Later)、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。(2025年3月末時点、連結数値)

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOペイメントゲートウェイ株式会社

イノベーション・パートナーズ本部

TEL:03-3464-2323 E-mail:info@gmo-pg.com

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】(URL: https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) )

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社(東証プライム市場 証券コード:3769)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL: https://www.group.gmo/(https://www.group.gmo/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

