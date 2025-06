Nexon Developers Conference 25が開幕

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、連結子会社であるNEXON Korea Corporation (所在地:韓国京畿道城南市、共同代表取締役社長:姜大賢/カン・デヒョン、金政郁/キム・ジョンウク、以下 ネクソンコリア)の主催によるカンファレンスイベント「Nexon Developers Conference(NDC) 25」を本日開幕したことをお知らせいたします。今年で18年目を迎えるNDCは、2019年以来6年ぶりの一般公開イベントとして、6月26日までの3日間、韓国・パンギョにあるネクソンコリアのオフィスとその周辺施設で開催いたします。

当社の代表取締役社長であるイ・ジョンホンは、オープニングスピーチで次のように述べました。

「NDCは、さまざまな分野のゲーム開発者が直面する課題や経験、教訓を率直に共有し、実践的な知識交換の文化を育む場として、業界全体の発展に寄与してきました。今年も、開発者が日々向き合っている課題やその解決策について、現場に根ざした知識を共有する有意義な機会となるでしょう。」

NDC25では、ネクソンの2大ヒット作『メイプルストーリー』と『アラド戦記』をはじめ、『モンスターストライク』、『オーバーウォッチ2』、『勝利の女神: NIKKE』、『クッキーラン: キングダム』などのIP関連のテーマを含む10分野、49のセッションが予定されています。また、ネクソンコリア、NEXON Games, Co., Ltd.、Deluxe Games Inc.、Blizzard Entertainment, Inc.、Epic Games Korea、Shift Up Co., Ltd.、Devsisters Corporationなど、国内外の主要ゲーム会社から様々な講演者を招致しています。

NDCは、ネクソンのゲーム開発者のアイデアや経験を共有する小さな社内ミーティングとして2007年に始まり、現在では韓国最大規模かつ最も権威あるゲーム開発者向けカンファレンスの1つへと成長を遂げました。今年は6年ぶりのオフライン開催となる他、一部講演はYouTubeライブ配信にてご視聴いただけます。

詳細は、公式ウェブサイト・公式YouTubeチャンネルをご覧ください(韓国語、英語のみ)。

公式ウェブサイト:https://ndc.nexon.com/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/NDCKR

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。