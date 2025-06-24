【リーガロイヤルホテル京都】オールデイダイニング カザ 『Beer ＆ Cocktail Fair』 ご好評につき、特別料金の期間を延長します
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、「オールデイダイニング カザ」で開催中の『Beer ＆ Cocktail Fair』の特別料金（7,843円 ※税金・サービス料含む）での販売を2025年7月1日（火）から8月31日（日）まで期間を延長して販売します。
『Beer & Cocktail Fair』イメージ
『Beer ＆ Cocktail Fair』は、生ビールやカクテルなど全50種のフリードリンクとディナービュッフェがセットになった、夏におすすめのお得なフェアです。
通常お一人様 平日9,108円、土日祝10,120円のところ、6月30日（月）までの期間限定で全日程7,843円（税金・サービス料含む）の特別料金で販売を開始しましたが、ご好評につき、この特別料金を8月31日（日）まで延長して販売します。
約70種類もの多彩なメニューを揃えたディナービュッフェと、清涼感あふれるドリンクの数々を、心ゆくまでお愉しみください。
詳細については次の通りです。
オールデイダイニング カザ 『Beer ＆ Cocktail Fair』 特別料金延長 概要
オールデイダイニング カザ 店内イメージ
【販売店舗】
オールデイダイニング カザ（1階）
【販売延長期間】
2025年7月1日（火）～8月31日（日）
※除外日：8月9日（土）～16日（土）
【販売時間】
1部 17：30～19：00 ／ 2部 19：30～21：00 ※90分制
【販売料金】
・大人 \7,843
・シニア優待料金（70歳以上）\6,325
【特典】
大人10名様以上のご予約で、幹事１名様分半額！
さらに、大人5名様につき１名様分無料！
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。
※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。
※他の特典・割引との併用はいたしかねます。
【フリードリンクメニュー】
＜生ビール＞アサヒスーパードライ／サントリー ザ・プレミアム・モルツ
＜カクテル＞ジントニック／モスコミュール／カシスオレンジ／ブルドック／レッドアイなど24種
＜その他＞ワイン(白・赤・ロゼ)／フリージングハイボール／スコッチウイスキー／酎ハイ４種／梅酒 日本酒／スパークリング清酒 澪／焼酎（芋・麦）
＜ノンアルコール＞ブルートニックなどノンアルコールカクテル8種／ウーロン茶／ジンジャーエール
※写真は、すべてイメージです。
詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/kaza-beer-cocktail-2025
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都
〒600-8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地
オールデイダニング カザ
075-361-9226（直通）