【リーガロイヤルホテル京都】オールデイダイニング カザ 『Beer ＆ Cocktail Fair』 ご好評につき、特別料金の期間を延長します

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株式会社ロイヤルホテル

　リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、「オールデイダイニング カザ」で開催中の『Beer ＆ Cocktail Fair』の特別料金（7,843円 ※税金・サービス料含む）での販売を2025年7月1日（火）から8月31日（日）まで期間を延長して販売します。



『Beer & Cocktail Fair』イメージ

　『Beer ＆ Cocktail Fair』は、生ビールやカクテルなど全50種のフリードリンクとディナービュッフェがセットになった、夏におすすめのお得なフェアです。


　通常お一人様 平日9,108円、土日祝10,120円のところ、6月30日（月）までの期間限定で全日程7,843円（税金・サービス料含む）の特別料金で販売を開始しましたが、ご好評につき、この特別料金を8月31日（日）まで延長して販売します。


　約70種類もの多彩なメニューを揃えたディナービュッフェと、清涼感あふれるドリンクの数々を、心ゆくまでお愉しみください。



　詳細については次の通りです。


オールデイダイニング カザ 『Beer ＆ Cocktail Fair』 特別料金延長 概要



オールデイダイニング カザ 店内イメージ

【販売店舗】


オールデイダイニング カザ（1階）



【販売延長期間】


2025年7月1日（火）～8月31日（日）


※除外日：8月9日（土）～16日（土）



【販売時間】


1部 17：30～19：00 ／ 2部 19：30～21：00 ※90分制



【販売料金】


・大人 \7,843


・シニア優待料金（70歳以上）\6,325　



【特典】


大人10名様以上のご予約で、幹事１名様分半額！


さらに、大人5名様につき１名様分無料！



※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。　


※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。


※他の特典・割引との併用はいたしかねます。



【フリードリンクメニュー】


＜生ビール＞アサヒスーパードライ／サントリー ザ・プレミアム・モルツ


＜カクテル＞ジントニック／モスコミュール／カシスオレンジ／ブルドック／レッドアイなど24種


＜その他＞ワイン(白・赤・ロゼ)／フリージングハイボール／スコッチウイスキー／酎ハイ４種／梅酒 日本酒／スパークリング清酒 澪／焼酎（芋・麦）


＜ノンアルコール＞ブルートニックなどノンアルコールカクテル8種／ウーロン茶／ジンジャーエール



※写真は、すべてイメージです。


詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/kaza-beer-cocktail-2025

■お客様お問い合わせ先■


リーガロイヤルホテル京都　


〒600-8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地


オールデイダニング カザ


075-361-9226（直通）