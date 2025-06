¡Ú¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÛÃæÇ·Åç¤òÃÎ¤ë¹»³°³Ø½¬ ¥í¥Óー¤äµÒ¼¼¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÆÆâ ÃæÇ·Åç¾®Ãæ°ì´Ó¹» »ùÆ¸32Ì¾¤¬¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤ò¸«³Ø

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション(大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子)は、社会貢献活動の一環として、大阪市立中之島小中一貫校の校外学習の取り組みに協力し、児童によるホテル館内見学を2025年6月10日と12日に実施いたしました。ホテルスタッフがホテル内の施設や仕事について説明しながら館内を案内し、児童に当ホテルへの理解を深めていただきました。

中之島小中一貫校では、中之島の歴史や地域文化、施設について学ぶ取り組み「ナカノシマクエスト」を小学2年生の校外学習として実施しています。地域の様々な場所を訪問したり、インタビューをしたりする活動を通して、児童が地域とのかかわりを見つけ、場所や人に親しみを持ち、適切に接したり安全に気をつけて生活したりすることができるようにすることを「学習のねらい」としています。

当ホテルの見学では、2日間で32名の児童が参加。正面玄関やホテルロビー、客室などをスタッフが案内しました。クリスタルチャペルでは質疑応答も行われ、「客室数は?」「どんなお仕事があるの?」「1日何人の人が泊まっているの?」といった質問が挙がりました。

当ホテルは、今年4月にIHGホテルズ&リゾーツのコレクションブランドである「ヴィニェット コレクション」に加盟し、「リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション」として生まれ変わりました。今回の館内見学は、ヴィニェット コレクションの3本の柱のひとつである「A Means For Good」(コミュニティや地域文化への貢献等)の取り組みの一環です。「A Means For Good」としては今春、大阪市所管の児童養護施設のこどもたちを応援する「接遇マナー講習券およびテーブルマナー講習券」の寄付を行い、5月には大阪市より感謝状が贈呈されました。「A Means For Good」の取り組みは、今後も様々な形で継続していく予定です。

中之島小中一貫校 担当教員のコメント

「ナカノシマクエスト」は、学校にある開校記念制作で児童生徒が作ったダルマに、「中之島のステキ」を見つけて伝えようという目的をもって進めています。「誰かに伝える」という意識を持つことで、子どもたちが主体的に調べようとすることをねらって設定しました。この体験を通して、自分たちの学校がある地域に親しみをもつだけでなく、地域の方の思いや願いを感じることを通して、自分たちの地域への誇りをもってもらえたらと考えています。

中之島小中一貫校 児童のコメント(児童が書いた「中之島のステキ」より抜粋)

・お客さんが快適にお泊まりができるように掃除が丁寧なところです。見せてもらったお部屋は広くて、置いていたコップまでピカピカでした。

・お部屋の中は窓がきらきらしてとてもきれいな部屋でした。ごはんを食べる場所にはおいしそうなごはんがあって、自分も食べたいと思いました。

・みんなを笑顔にしてくれるリーガです。二階に結婚式をする場所がありすごいと思いました。

・ホテルはすごくいい匂いがします。今度泊まってみたいです。

・いろんな人の気持ちを思ってお掃除をしていることと、もう一つは、みんなにわくわくとドキドキをさせてくれるとってもすごいホテルでした。

【館内見学の様子】

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションについて

リーガロイヤルホテルは、大阪政財界による「賓客のための近代的ホテルを大阪に」という声のもと、“大阪の迎賓館”として1935年に創業。2025年1月16日に90周年を迎えました。2025年4月に開幕する大阪・関西万博やIR開業等、今後のインバウンドや宴会の需要拡大による収益機会の最大化を図るため135億円を投じ、大規模なリノベーションをしてきました。リノベーション対象は客室のみならず、宴会場やレストラン、公共エリアも含んでおり、ハード面の全面的な刷新を図っています。リーガロイヤルホテルの伝統や歴史に重きをおいた改修・改装デザインを取り入れ、1965年に竣工して以来、最大規模の改装の実行により、快適性を向上させ、一層の魅力アップを目指します。

ホテル概要

名称 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

所在地大阪府 大阪市北区中之島5-3-68

創業 1935年(昭和10年)1月16日

総支配人 中川 智子

施設規模 地上30階/客室数1,001室/18のレストラン・バー/56の大小宴会場

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka

<リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション>

https://www.rihga.co.jp/osaka

Facebook:https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official